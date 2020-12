Klagen gegen Kündigungen

AlbertoxGandolfo/imago images/Pacific Press Agency Textilriese Inditex will Filialnetz weltweit drastisch verkleinern – dagegen gibt es Protest (Rom, 2.6.2020)

Dem spanischen Mutterkonzern der Modekette Zara, Inditex, geht es wirtschaftlich so gut wie nie zuvor. Die Umsätze steigen. Auf der Konzernhomepage stand jüngst: »Das Unternehmen hat es geschafft, die durch die Covid-19-Pandemie verursachten Auswirkungen umzukehren und in den neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 einen Nettogewinn von 671 Millionen Euro zu erzielen, im dritten Quartal 866 Millionen Euro.« Und der Konzern spielt sich als Wohltäter auf: Er spendet Kleidung an Geflüchtete und Nähmaschinen für Behindertenwerkstätten. Der Vorstandsvorsitzende Pablo Isla lobte im Juli zudem »das außerordentliche Engagement aller Mitarbeiter von Inditex«.

Doch offenbar stehen zahlreiche Beschäftigte den Umsatzplänen des Textilriesen im Wege. Ihnen droht der Arbeitsplatzverlust. Einige sind bereits erwerbslos, und das kurz vor den Festtagen. Im Juni dieses Jahres hatte Inditex angekündigt, weltweit rund 1.200 Filialen der Marken Zara, Bershka und Massimo Dutti zu schließen. Dabei soll jede vierte Zara-Filiale in den nächsten zwei Jahre dichtgemacht werden. Der Grund: Die Konzernspitze will sich verstärkt auf den Onlinehandel und Digitalisierung konzentrieren.

Den Zara-Store auf der Frankfurter Flaniermeile Zeil traf es am 12. Dezember. Mit einem Transparent (»Zara Zeil verliert an Style«) demonstrierten am vergangenen Mittwoch etwa 20 Exbeschäftigte vor der geschlossenen Filiale. Die Betriebsratsvorsitzende Emine Korkmaz erklärte am Montag gegenüber jW, dass die 74 Kolleginnen und Kollegen erst sehr kurzfristig über die Schließung unterrichtet worden seien. Das Unternehmen habe keine Gespräche mit der Belegschaft geführt und lediglich neue Verträge angeboten, indes zu erheblich schlechteren Konditionen in anderen Filialen. »Volle Arbeitsstellen werden praktisch zu prekären Teilzeitjobs degradiert«, sagte Korkmaz. Dabei gehe es teilweise um Beschäftigte, die seit mehr als zehn Jahren bei Zara arbeiten. »Das ist unmenschlich«, so die Betriebsrätin. Dem Konzern, der weltweit Millionengewinne einfährt, sind seine Mitarbeitenden offenbar zu alt, zu teuer, zu unflexibel – und zu kritisch geworden, sagte Korkmaz. Verdi-Gewerkschaftssekretär Marcel Schäuble erklärte jüngst in einer Mitteilung, dass die Entlassung der Beschäftigten »gerade in der jetzigen Zeit, wo adäquate Jobs im Textilbereich rar sind, unverantwortlich« sei.

Nach Inditex-Plänen sollen künftig Kunden die Kassen selbst bedienen, Lagerarbeiter sollen nur noch Werkverträge erhalten. »Die meisten Mitarbeiter dort sprechen kein Deutsch, und da sie aus dem Ausland geholt werden, werden sie zu Niedriglöhnen eingestellt«, weiß die Betriebsrätin.

Nicht nur das: Einige Beschäftigte aus der Frankfurter Filiale erheben Vorwürfe gegen das Unternehmen. Aus ihrer Sicht sind während der Pandemie Hygienestandards in dieser Filiale nicht eingehalten worden. Beschäftigte aus der Filiale, die die Missstände offen ansprachen, seien fristlos gekündigt worden. Korkmaz zufolge unter anderem ein Betriebsratsmitglied. Der regionale Verdi-Sekretär für Handel, Damiano Quinto, hatte kürzlich gegenüber jW erklärt, dass »störende Betriebsräte« systematisch aus dem Unternehmen gedrängt würden.

Eine Anfrage vom Montag zu den Vorwürfen ließ der Konzern bis jW-Redaktionsschluss unbeantwortet. Trotz der Filialschließung wollen Beschäftigte gegen die Kündigungen vorgehen und haben Klagen beim Arbeitsgericht eingereicht.