Keine Angst vor Schönheit

Christian Ditsch Eine souveräne Persönlichkeit: Der Maler und Grafiker Walter Womacka

In den seit 1990 anhaltenden akademischen Debatten über DDR-Kunst wird einer ihrer Vertreter zuverlässig ignoriert. Der Elefant im Raum heißt Walter Womacka.

Geboren am 22. Dezember 1925 als Gärtnerssohn, im Krieg verwundet, studierte Womacka in Weimar und Dresden Malerei, u. a. bei Fritz Dähn. Seit 1953 Assistent an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wird er dort 1965 zum Professor ernannt und löst 1968 seinen Lehrer Dähn als Rektor ab – er wird dieses Amt 20 Jahre innehaben. Mit seinen baugebundenen Arbeiten beeinflusst er bis heute das Ostberliner Stadtbild, sein Gemälde »Am Strand«, gemalt 1962 in zwei Fassungen, wird zum bekanntesten und beliebtesten Bild eines Landes mit 17 Millionen Einwohnern.

»Am Strand«: ein hübsches junges Paar, nicht reich, nicht arm, das angstfrei in die Zukunft schaut. Ist so etwas heute noch verständlich? Was einmal Realität war in einem Teil Deutschlands, ist wieder Utopie. Und mancher kann es nur als Kitsch verspotten, weil er sonst sagen müsste, ja, die DDR, das war ein humaner Staat, einer, der seinen Bürgern eine Zukunft bieten konnte, ohne dass dafür Menschen anderer Länder ausgebeutet wurden. Und dabei eine Vorstellung von Zukunft, von persönlicher Entwicklung, auf die jeder ein Recht hatte, ohne sich durchsetzen zu müssen. Wieso überhaupt »durchsetzen«? Gegen wen denn, für was denn? Jedem die Möglichkeit, zu sein wie man ist, ohne »jemand sein« zu müssen – eine Konzeption menschlichen Lebens in Würde, das vielen heute fremd ist.

Wegen des zwanghaften Delegitimierungsdranges wird Womacka auch schon mal pauschal die Fähigkeit abgesprochen, malen zu können (nicht zuletzt von seinem Schüler Georg Baselitz). Es wäre aus meiner Sicht jedoch eher möglich, ein entgegengesetztes Urteil zu begründen: dass hier ein zu routinierter Maler mit Lust an der Farbe oft allzu leicht über das Motiv gleitet, in Manierismen abgleitet. Es ist halt das eine, Picasso zu schätzen, das andere ihn zu kopieren, auch wenn es mit Charme und leichter Hand geschieht. Andererseits, wem ist es schon vergönnt, mit leichter Hand eine Ikone zu schaffen?

Beeindruckend für mich: Womackas selbstverständliches Einstehen für sein Wirken in der DDR, wie ich es selbst in öffentlichen Gesprächen erleben konnte. Jens Semrau berichtet zu einem Zeitzeugeninterview von 1999: »Walter Womacka bearbeitete das Gesprächsprotokoll dann mit dem deutlichen Bedürfnis zur Straffung, weniger um Themen zu umgehen und Aussagen zu vermeiden, eher wohl um den Eindruck nachträglicher Illoyalität gegenüber der DDR-Politik oder auch von selbstgefälliger Breite zu vermeiden. (…) ihm lag an der Aufklärung des Sachverhalts bzw. an der Möglichkeit zur Stellungnahme. Im nachhinein zwischen seiner Person und der Funktion zu trennen, lag ihm fern. Er hat sein inneres Gleichgewicht bewahrt und wirkt als Person souverän.« Eine Souveränität, die in Zeiten der permanenten Selbstinszenierung kaum noch denkbar und daher auch kaum noch verständlich ist.

Walter Womacka, der 2010 in Berlin starb, ist es vergönnt, einen treuen Kreis von Bewunderern seiner Kunst zu haben, die abseits vom Getöse der Großkunstmaschinerie sein Werk pflegen. Seit 2011 war im Hotel Seerose am Kölpinsee auf Usedom, wo Womacka lebte und arbeitete, viele Jahre eine Dauerausstellung mit Originalen zu sehen, betreut vom Freundeskreis Walter Womacka. Anlässlich des 10. Todestages wurde nun kürzlich eine zweite Dauerschau mit Gemälden aus öffentlichem und Privatbesitz eröffnet; allein fünfzehn Bilder wurden eigens aus Taipeh eingeflogen, darunter eine dritte Fassung von »Am Strand«.