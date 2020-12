»Auffällig dubios«

NAVALNY.COM/Social Media via REUTERS Agentenjagd für die Youtube-Generation: Alexej Nawalny auf der Spur des FSB

Wer gedacht hat, die Räuberpistole um den Giftanschlag auf den im »Westen« hofierten, in seiner Heimat aber bedeutungslosen russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ließe keine neue Umdrehung mehr zu, sieht sich in den letzten Tagen vor Weihnachten getäuscht. »Nawalny telefoniert mit seinem Auftragskiller« oder »Kreml-Kritiker legt mutmaßlichen Attentäter herein« lauteten die Schlagzeilen großer deutscher Medien am Montag und am Dienstag. Damit hat die Affäre um den in die BRD ausgeflogenen Nawalny, die die ohnehin zerrütteten Beziehungen zwischen Berlin und Moskau zusätzlich belastet, endgültig das Niveau alberner Fake-Anrufe erreicht, wie sie Radiosender veranstalten, um ihre Hörer bei Laune halten.

Erst wenige Tage zuvor hatte unter anderem der Spiegel »Rechercheergebnisse« vorgelegt, mit denen ein allem Anschein nach zur kontinuierlichen verdeckten Überwachung Nawalnys eingesetzter Trupp des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB zum »Killerkommando« umgedeutet wird. Und die Bundesregierung zeigt sich entschlossen, diesen Spin mit eisernen Mienen weiter durchzuziehen: Am Mittwoch erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, er empfinde diese Berichte »als Bestätigung«.

Leise Zweifel

Bestätigt wird dadurch aber allenfalls, dass Maas zu jeder politisch nützlichen Bodenlosigkeit bereit ist. Nawalny hatte am Montag im Internet den Mitschnitt eines Telefonats vom 14. Dezember veröffentlicht, das er mit einem Agenten und Chemiker des FSB geführt haben will. Er habe sich als hochrangiger Mitarbeiter des russischen Sicherheitsrates ausgegeben, der wissen wolle, warum der Anschlag gescheitert sei, so die Darstellung Nawalnys. So habe er erreicht, dass der Mann seine Beteiligung an dem Giftanschlag eingeräumt und weitere Einzelheiten genannt habe.

Nun müssten jeden Beobachter, der sich auch nur ein wenig mit der Arbeitsweise von Geheimdiensten befasst hat, mindestens leise Zweifel an der Behauptung beschleichen, ein offenbar hartgesottener, mit einem politischen Mord beauftragter Agent habe mal eben – noch dazu am Telefon! – einer ihm völlig unbekannten Person erzählt, wie die ganze Sache sich zugetragen hat. Insbesondere dann, wenn man die auch von »westlichen« Geheimdiensten immer wieder betonte Disziplin und Professionalität der russischen Gegenseite in Rechnung stellt. Sämtliche Konzernmedien sprangen dennoch wie auf Kommando auf den Zug auf, übernahmen und kommentierten das Video. Als »Gespräch mit dem eigenen Attentäter« bewarb der Nachrichtensender N-TV das Filmchen und übersetzte eine der Fragen von Nawalny an den angeblichen Agenten mit den Worten: »Wo war die größte Konzentration des Giftes?« Der antwortet: »In der Unterhose« – und ergänzt dann noch, Nawalny habe wohl nur deshalb den Anschlag überlebt, weil der Flug unterbrochen und er umgehend medizinisch behandelt worden sei.

Offensichtlich ist das Video als eine Art Teaser gedacht, der die Aufmerksamkeit weiter auf das lenken soll, was der Spiegel, das britische Portal »Bellingcat«, der US-Sender CNN und das russische Portal »The Insider« Ende vergangener Woche veröffentlicht hatten. Danach sollen an dem Anschlag in der russischen Stadt Tomsk im August Mitarbeiter des FSB beteiligt gewesen sein, die einer für Chemiewaffen zuständigen Abteilung des Geheimdiensts angehören.

Offene Leitung

Die russische Reaktion auf Nawalnys »Telefonstreich« kam postwendend. Der FSB bezeichnete das Telefonat noch am Montag abend als Fälschung. Es sei eine »geplante Provokation«, teilte der Dienst nach Angaben der Agentur Ria Nowosti mit. Es würden Ermittlungen eingeleitet. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor in seiner Jahrespressekonferenz zu dem »Bellingcat«-Bericht gesagt, dieser sei eine »unlesbare Kompilation«, die auf US-Geheimdienstinformationen beruhe.

Tobias Pflüger, stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei Die Linke, bezweifelt den Wahrheitsgehalt von Nawalnys Video. Die Art und Weise, wie hier vorgegangen worden sei, sei doch »auffällig dubios«, erklärte er am Mittwoch gegenüber jW. So wirke es unglaubwürdig, dass ein Mann, der Mitarbeiter eines Geheimdienstes sein soll, so ausführlich über eine offene Leitung zu einem solchen Vorgang Auskunft gibt. Auch die Rechercheergebnisse von »Bellingcat« müssten mit Skepsis betrachtet werden. Vieles, was zur Affäre Nawalny geschrieben und gesagt werde, sei »ganz offensichtlich interessengeleitet«, so Pflüger.

Schnelle Behandlung

Das sieht Maas ganz anders. Die Rechercheergebnisse seien »weder neu noch überraschend«, sagte er gegenüber dpa. Sie bestätigten die Auffassung der Bundesregierung, dass Nawalny von russischen Agenten vergiftet worden sei. Die EU habe Strafmaßnahmen »gegen die politisch Verantwortlichen eines schweren Bruchs des Chemiewaffenübereinkommens« verhängt. Immerhin: Es werde jetzt aber keine neuen Sanktionen geben.

Unterdessen veröffentlichte die Charité am Mittwoch ein »achtes und abschließendes Statement« zur Behandlung Nawalnys. Es sei bei Nawalny »eine schwere Vergiftung mit einem Cholinesterase-Hemmstoff diagnostiziert« worden, heißt es darin. Am 2. September 2020 habe die Bundesregierung mitgeteilt, dass eine durch die Charité veranlasste Untersuchung in einem Labor der Bundeswehr den Nachweis des Nervengiftes Nowitschok erbracht habe. Dieser Befund wiederum sei von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) bestätigt worden. Mit Einverständnis Nawalnys habe das Ärzteteam der Charité einen Behandlungsbericht in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht.

Laut dpa zeichnen die Mediziner in dem Artikel auf vier Seiten nach, welche Symptome sie beobachtet haben. Demnach fiel Nawalny in ein Koma, der Herzschlag verlangsamte sich, die Körpertemperatur sank auf 34,4 und zeitweise auf 33,5 Grad Celsius. Die Ärzte verglichen die Wirkungsweise des mutmaßlichen Nervengifts mit der von Organophosphaten, die zur chemischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden. Sie vermuten, dass Nawalny überlebte, weil er nach Einsetzen der Symptome sehr schnell behandelt wurde – unter anderem mit dem als Gegengift genutzten Atropin und mit künstlicher Beatmung. In Russland.