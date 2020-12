Es gibt kein Glück ohne Arbeit

SquareOne Entertainment / capelight pictures Keinen Moment vergisst man, dass dies lebende Kind aus Holz besteht: Pinocchio

Ganz beiläufig, im bescheidenen DVD-Release, verschafft Matteo Garrone uns die schönste und tiefsinnigste Pinocchio-Verfilmung seit je. Der Stoff hatte bislang wenig Glück. Man war abgestoßen vom Disney-Kitsch (1940), gelangweilt von Steve Barrons genügsamer Adaption (1996) und ratlos nach Roberto Benignis bizarrem Versuch (2002), in dem er sich allen Ernstes selbst als Pinocchio besetzte. Die für 2021 angekündigte Verfilmung von Guillermo del Toro dürfte immerhin inszenatorisch beachtlich werden.

Auch wenn Garrone mit »Pinocchio« zum Märchensujet zurückkehrt, gleicht der Film stilistisch weniger seinem »Märchen der Märchen« (2012), sondern eher dem diesseitigen »Dogman« (2018). Das naturgemäß rurale Szenenbild erinnert an die stille Stadt des Hundefriseurs Marcello, ist aber nicht so kalt ausgeleuchtet; die dominanten Braun- und Goldtöne vermitteln zugleich Wärme und Kälte, worin sich der Märchencharakter überhaupt abbildet: düsterer Stoff in glanzvoller Erzählung, volkstümlich und poetisch.

Die Kamera wechselt mit dem Gestus der Szene, etwa wenn der Tischler Geppetto (Roberto Benigni) einen vorsichtigen Blick in den Puppenwagen des Schaustellers wirft und das dezente Wanken der Handkamera die scheue Haltung vermittelt. Garrone verzichtet weitgehend auf Computereffekte. Alles ist Maske, Kostüm, Handwerk. Der Regisseur – selbst ein Tischler. Besonders bei der von Federico Ielapi verkörperten Puppe zahlt sich das aus; keinen Moment vergisst man, dass dies lebende Kind aus Holz besteht. Benigni spielt den hageren, naiven Tischler genial und besser, als es der zunächst geplante, robuste Toni Servillo vermocht hätte, den man zu oft und zu passend als zwielichtigen Intriganten oder malkontenten Intellektuellen gesehen hat, um das noch ausblenden zu können.

Garrone respektiert die literarische Vorlage. Geppetto wünscht sich ein Kind, hat aber weder Frau noch Einkommen. Zu stolz zum Betteln sucht er Arbeit. Nach dem Besuch bei einem Schausteller beschließt er, sich eine Puppe zu basteln. Zufällig schenkt sein Freund Meister Kirsche ihm ein belebtes Stück Holz. Geppetto erschafft Pinocchio, doch der büxt sogleich aus und macht die wichtigsten Erfahrungen in Abwesenheit des Vaters und in einer Welt, die keine Nachsicht hat mit einem naiven Geschöpf, das sich wünscht, ein echter Junge aus Fleisch und Blut zu werden.

Das Episodenhafte der Pinocchio-Geschichten Carlo Collodis bleibt als Pentiment in wohl jeder Adaption erhalten, die sich der Vorlage irgend verpflichtet fühlt. Garrone holt raus, was möglich ist. Er strafft die Fabel durch den Bogen jener großen Odyssee, die vielen Märchen und Mythen eigen ist: Heimat (Naivität) – Fremde (Erfahrung) – Rückkehr (Reife). Vielleicht ist die Exposition etwas zu hektisch. Noch ehe man mit Vater und Sohn richtig warmwerden kann, eilt Pinocchio schon durch die Ferne.

Aufgrund der dramatischen Bündelung tritt die Ideenebene deutlicher hervor, ohne dass Figurensprache missbraucht werden musste. Der Film erläutert sich nicht; Garrone macht es mit Bildern und Handlung. Und im Pinocchio-Stoff ist Großes angelegt. Allein die Holzmetapher: Im toten Stoff mit Leben darin erscheint das Verhältnis von Schöpfer und Werk, mithin das von Eltern und Kind. Geppetto ist ja beides, Künstler und Vater. Die Verwandlung findet doppelt statt. Zunächst erhält das bloße Material (Holzblock) eine Form (Puppe), so wie die Eltern, indem sie es großziehen, im Kinde ihr Mindset und ihre Verhaltensweisen auslegen. Dann von der Puppe in einen echten Jungen, womit die aufgepflanzte Form verinnerlicht wird, also buchstäblich in Fleisch und Blut übergeht. Pinocchio, das ist einfach die Normalstory eines wachsenden Kindes.

Dass in dieser Story die pädagogische Idee reichlich mechanisch bleibt, hat mit dem historischen Charakter der Erzählung zu tun. Das Kind wird hier als Stoff begriffen, der geformt werden muss, seine Belebtheit aber bloß als Trieb, nicht auch als Aktivität und Wille, über sich hinauszuwachsen. Das beginnt bei der Herstellung der Puppe aus dem Holzklotz, Erschaffen ist hier Reduktion, Erziehung erschöpft sich in Einschränkung. Durch die gesamte Geschichte zieht sich die Moral, dass einer, der nicht hören will, eben fühlen müsse. Pinocchio wird vom bitteren Leben erzogen; wenn er Geppetto am Ende im Bauch des Wals wiederbegegnet, hat er all die Dinge schmerzvoll verstanden, die er dem Vater nicht glauben wollte. Ihm wurden die Füße am Feuer verbrannt, er musste Lernen lernen wie auch Arbeiten, akzeptieren, dass Medizin bitter schmeckt, sich für Lügen mit der berühmten langen Nase bestrafen lassen und Misstrauen entwickeln, nachdem er mehrfach Gaunern und Betrügern zum Opfer gefallen war. Im Kind sind Gutgläubigkeit und Lüge noch von derselben Natur, sie drücken das unterentwickelte Verhältnis zur Wahrheit aus.

»Traue nicht jenen, die dir versprechen, über Nacht reich zu werden«, sagt die Grille zu Pinocchio. Die ganze Fabel ist auf ihrem Nenner: Es gibt kein Glück ohne Arbeit. Behutsam modelliert Garrone den klassischen Stoff auf heutige Probleme hin: eine ökonomische Wirklichkeit, die vom Verschwinden der Arbeit gekennzeichnet scheint. So wie im allgegenwärtigen Streben nach Reichtum ohne Mühe die Dominanz von Spekulation und Finanzsektor angedeutet wird, zeigt sich das auch bei Geppetto. Er hungert, weil er keine Arbeit findet, was ein Anachronismus ist. Ein Tischler des 19. Jahrhunderts war in der Regel auch dann arm, wenn er genug zu tun hatte.

Geppetto lebt in einer durchaus reichen Gesellschaft, an deren Reichtum er keinen Anteil hat. In der, wie in unserem Zeitalter, die Menge der Konsumenten durch die Menge der Produzenten nicht gedeckt ist. So sucht er nach sinnlosen Tätigkeiten, die vielleicht was einbringen, will intakte Türen reparieren, wie auch heute ganze Sektoren sinnloser Dienstleistungen eine Geschäftigkeit um nichts entwickeln, ehe jemand auf die Idee käme, den bei hochentwickelten Produktivkräften leicht herstellbaren Reichtum gerecht zu verteilen und die dabei entstehende Freizeit gleich mit.