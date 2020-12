Monströse Geschichte

gemeinfrei Die passende Ideologie zur vollständigen Erschließung Schwedens für den Kapitalismus: Herman Lundborg

Der Begriff »Rassehygiene« wird zumeist mit der von den deutschen Faschisten betriebenen Ausrottung unerwünschter und als »minderwertig« geltender Bevölkerungsgruppen in Verbindung gebracht. Das ist nicht falsch, hatte deren Politik von Euthanasie und rassistischer Verfolgung doch beispiellose Ausmaße angenommen. Die Ideologie der Nazis fiel allerdings nicht vom Himmel; viele einschlägige Ansätze waren schon im 19. Jahrhundert von Vordenkern (nicht nur) der äußersten Rechten entwickelt worden. Euthanasie etwa galt in weiten Kreisen des Wissenschaftsbetriebs als begrüßenswert.

Die Herausbildung bürgerlicher Nationalstaaten in Europa und Nordamerika ging mit der Entwicklung rassistischer und antisemitischer Ideologien Hand in Hand. Herman Lundborg (1868–1943), ein schwedischer Psychiater und Begründer des »Staatlichen Instituts für Rassebiologie«, gehört zu den Theoretikern, die die »Rassepolitik« der NSDAP und ähnlicher Organisationen nachhaltig beeinflussten. Die schwedische Journalistin und Schriftstellerin Maja Hagerman hat in ihrem 2015 erschienenen Buch auf der Grundlage eines umfangreichen Quellenstudiums den Werdegang Lundborgs beschrieben. Das Buch wurde erst kürzlich vom Berliner Wissenschaftsverlag in deutscher Übersetzung herausgegeben.

Anliegen der Autorin ist nicht die ideologiekritische Auseinandersetzung mit völkischen und rassistischen Theorien; deren Unwissenschaftlichkeit wird von ihr vorausgesetzt. Das Buch ist viel eher eine Materialsammlung und der Versuch, Lundborgs doch etwas widersprüchliche Persönlichkeit zu ergründen. Letzteres ist allerdings nur bedingt gelungen. Die von der Autorin immer wieder hervorgehobene Tatsache, dass Lundborg heftig gegen eine »Vermischung« der »reinrassigen« Schweden mit vermeintlich »minderwertigen« Bevölkerungsgruppen polemisierte, aber gleichzeitig ein Kind mit einer Frau hatte, die der ethnischen Minderheit der Sami angehörte, dürfte in der monströsen Geschichte des europäischen Rassismus eher zu den vernachlässigbaren Fußnoten zählen.

Immerhin thematisiert die Autorin die im 19. Jahrhundert voranschreitende Erschließung weiter Gebiete im Norden Schwedens, die außerhalb des Landes kaum bekannt ist. Diese Regionen wurden bis dahin von nomadisierenden Rentierzüchtern bewirtschaftet, die der finno-ugrischen Volksgruppe der Sami angehörten. Die fortschreitende Industrialisierung beraubte zahlreiche Sami ihrer bisherigen Lebensgrundlage; sie lebten fortan als diskriminierte Unterschicht am Rande der entstehenden Industriestädte. Der Siegeszug sozialdarwinistischer und rassebiologischer Ideen flankierte, wie die Autorin richtig schreibt, eine koloniale Landnahme samt Enteignung. Die verzweifelte Lage der städtischen Unterschicht sei, wurde damals verbreitet, eben nicht die Folge sozialer Einflüsse, also des Kapitalismus, sondern erblich bedingt. Das war lange Zeit der gesellschaftliche Mainstream – keinesfalls nur in Schweden.

Grundlage einer Diskriminierung von Minderheiten ist deren Abgrenzung von der Bevölkerungsmehrheit. Diskriminiert wurden im damaligen Schweden nicht nur Sami, sondern auch – in verschiedenen Abstufungen – Finnen, Sinti und Roma, Juden und ganz besonders »Mischlinge«, die, wie Lundborg und andere Rassehygieniker meinten, den »gesunden schwedischen Volkskörper« schwächen würden. Das von Lundborg gegründete Institut beschäftigte sich nicht mit wissenschaftlicher Arbeit, sondern mit der Erstellung von völlig sinnlosen Statistiken und Fotodokumentationen, mittels derer man meinte, Angehörige der »nordischen Rasse« eindeutig als solche definieren zu können. Wobei Daten, die offensichtlich den gewünschten Interpretationsrahmen sprengten, nicht publiziert wurden.

Die Autorin zitiert aus Briefen und Artikeln Lundborgs, aus denen seine rassistischen und sozialdarwinistischen Ansichten eindeutig hervorgehen. Mehrere seiner deutschen Schüler machten Karriere. Und kein anderer als Heinrich Himmler hat sich 1931 zustimmend zu einem in deutscher Übersetzung erschienenen Buch Lundborgs geäußert.

Schweden stellte sich späterhin zwar nicht offen an die Seite der faschistischen Mächte, sondern blieb neutral. Der Rechtsruck ging an dem skandinavischen Land mit seiner zutiefst konservativen Oberschicht jedoch nicht vorbei. Der schwedische Reichstag verabschiedete Gesetze, die eine Fortpflanzung »unerwünschter« Bevölkerungsgruppen verhindern sollten. In den Jahren 1935 bis 1976 wurden in Schweden etwa 62.000 Menschen zwangsweise sterilisiert. Als Begründung diente in nicht wenigen Fälle eine nach rassebiologischen Gesichtspunkten erfolgte Zuordnung.

Im sehr lesenswerten Nachwort des Buches schreibt Uwe Puschner: »Geschichte wiederholt sich nicht, sie zu kennen, kann gleichwohl dazu beitragen, über die Gegenwart und die Wiederkehr des völkischen Denkens kritisch nachzudenken.«