Warme Worte gegen Kälte

imago images/Future Image Obdachloser am Kölner Hauptbahnhof (26.3.2020)

Mindestens 47.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen verfügen offiziellen Statistiken zufolge über keine eigene Wohnung, Tendenz steigend. Zwar sind die Kommunen zwischen Rhein und Ruhr verpflichtet, Wohnungslose unterzubringen. In der Realität findet dies jedoch bestenfalls in begrenztem Ausmaß statt.

Die Coronapandemie hat die Situation der Betroffenen noch einmal deutlich verschärft. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Ämter befinden sich pandemiebedingt im Homeoffice. Hilfsorganisationen versuchen mit großem Engagement zu helfen, wo es nur geht, bleiben dabei jedoch weitestgehend auf sich gestellt.

Mancherorts gibt es jedoch zumindest etwas Bewegung. So wurden etwa 16 Wohnungslose, die bis in die letzte Woche hinein im Sozialpastoralen Zentrum Petershof in Duisburg untergebracht und von Ehrenamtlichen versorgt worden waren, nun von der Stadt in Notunterkünfte vermittelt. »Das kann aber keineswegs eine dauerhafte Lösung sein«, sagte Sylvia Brennemann, gelernte Kinderkrankenschwester, die sich seit Jahren im Petershof engagiert, am Sonntag auf jW-Anfrage. »Wir gehen davon aus, dass die Stadt in Kooperation mit uns im nächsten Jahr an langfristigen, menschenwürdigen Unterbringungen arbeiten wird«, so Brennemann weiter. Zwar sei man erfreut, dass die politisch Verantwortlichen ihr Versprechen wahrgemacht hätten und die zuvor in einem Container übernachtenden Wohnungslosen nun in städtischen Unterkünften untergebracht haben. Gleichwohl »sind wir erstaunt, dass plötzlich soviel möglich wird, obwohl dies für einen Großteil unserer bisherigen Bewohnerinnen und Bewohner bisher nicht möglich erschien«, so Brennemann weiter. Schließlich sei das Gros der Betroffenen seit »Jahren vom System erfasst, aber dennoch immer durch das Raster der städtischen Hilfsangebote gefallen«.

Brennemann gab sich jedoch zuversichtlich, dass zukünftig »gemeinsam an einer menschenwürdigen Unterbringung gearbeitet« würde. Schließlich sei »vollkommen klar, dass die jetzige ordnungsrechtliche Unterbringung »noch nicht das Ziel der Hilfen« darstellen könne. »Wir schließen uns daher der Forderung der EU an, dass es in Zukunft keine Wohnungslosen mehr geben darf und erprobte Konzepte wie ›Housing First‹ zukünftig flächendeckend angeboten werden müssen«, sagte sie weiter.

Tatsächlich stellt sich die Frage, warum die Stadt Duisburg monatlich durchschnittlich 900 Euro allein für die Unterbringungskosten für einen Wohnungslosen aufbringen kann, ein Betrag, der fast das doppelte einer Miete für eine Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung in Duisburg darstellt.