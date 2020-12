Mob statt Lesern und Hörern

jW

Siehe da: Die Weigerung der CDU Sachsen-Anhalts, der Erhöhung des Rundfunkbeitrages zuzustimmen, war kein Zwergenaufstand, sondern Teil von Größerem. Am Dienstag legte jedenfalls der »Bundesfachausschuss Wirtschaft, Arbeitsplätze, Steuern« der CDU ein Papier vor, aus dem der Spiegel zitierte: »Langfristig sollten die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten schrittweise privatisiert werden.« Die Privatisierungserlöse wollen die Christdemokraten in einen Medienfonds geben, aus dem einzelne Programminhalte finanziert werden könnten. Bis es so weit ist, »sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) auf Aufgaben beschränkt werden, die private Anbieter nicht oder nur unzureichend gewährleisten können«. Als Beispiele werden Information, Bildung und Kultur genannt. In Zukunft dürften nicht mehr ganze Sender, sondern nur noch Senderinhalte gefördert werden. Das geht über AfD-Forderungen hinaus und entspricht den Forderungen der Medienmonopole.

Zwischen ihnen soll der ÖRR, der neulich noch als heiliger Gral der Bundesrepublik und ihrer parlamentarischen Demokratie galt, aufgeteilt werden. Springer, Burda, Bertelsmann, Holtzbrinck und Co. wittern zusammen mit einer US-Schattenbank wie KKR, die bei Springer mit Milliarden Euro beteiligt ist, Morgenluft. Reaktionen der Parteien? Null. Dabei geht es beim ÖRR um eine Institution, für die das Bundesverfassungsgericht 1986 das Stichwort »Grundversorgung« fand. Gemeint waren »die essentiellen Funktionen des Rundfunks für die demokratische Ordnung ebenso wie für das kulturelle Leben in der Bundesrepublik«.

Nun schließt sich die CDU der AfD-Parole »Weg vom links-grün-rot verseuchten 68er-Deutschland« (Jörg Meuthen 2016 in Stuttgart), die nicht zuletzt dem ÖRR galt, an.

Wolfgang Michal, freier Autor und Journalist, skizziert im Freitag die Geschichte solcher Attacken auf den ÖRR. Überschrift: »Ein deutsches Fox News droht«. Unterzeile: »Schon immer wollte der Medienkonzern Springer die Öffentlich-Rechtlichen schlagen. Mit Flankenschutz der CDU und Hilfe von Pro sieben/Sat. 1 könnte es bald soweit sein.« Damit ist fast schon alles gesagt. Springer hat seit den 60er Jahren versucht, einen eigenen Fernsehsender zu etablieren, scheiterte aber immer wieder. Der Wahlerfolg Donald Trumps 2016 und dessen Beinahesieg am 3. November sind nun offenbar Anlass, den finalen Angriff zu starten. Michal schreibt, Vorbild dürfte »Rupert Murdochs Fox Corporation sein, die neben Sport und lokaler Berichterstattung jenen berüchtigten News Channel betreibt, der als Tea-Party-Sender, Irak-Kriegstreiber, Trump-Lautsprecher und Covid-Verharmloser Furore machte und mit parteiischer Krawallstrategie zum meistgesehenen Nachrichtenkanal in den USA wurde.« Vor allem aber: Der deutsche und europäische Konzentrationsprozess beschleunige sich angesichts der US-Internetmonopole. Springer und Pro sieben/Sat. 1 stünden »unter gewaltigem Zugzwang«. Es könne sich eine Fusion anbahnen, die vom Umsatz her an die ÖRR heranreiche. Bereits im Januar 2021 wird Claus Strunz (Sat. 1-»Frühstücksfernsehen«) laut Michal in die Bild-Chefredaktion wechseln. Der Freitag-Autor schreibt: »Springer könnte, wenn die Union den etwa in Sachsen-Anhalt angekündigten Flankenschutz durchhält, das ›Linkskartell‹ endlich herausfordern.«

Ob es so kommt, ist offen, aber die Tendenz eindeutig: Das Magdeburger Verweigererkartell aus CDU und AfD war Vorhut einer reaktionären Strategie. Medienmogul Alfred Hugenberg, der 1933 Adolf Hitler mit zum Reichskanzler machte, liefert das Vorbild: CDU, Springer und KKR sagen offen, dass sie den Mob statt Lesern oder Hörern wollen. Sie benötigen sie.