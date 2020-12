Callcenter der Deutschen Bank von Verdi bestreikt

Frankfurt am Main. Verdi hat die Beschäftigten der Deutsche-Bank-Callcenter in Berlin und Essen erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Mit dem Ausstand, der am Sonnabend startet und bis Mittwoch geführt werden soll, will die Gewerkschaft den Druck in den seit Juli laufenden Tarifverhandlungen für die etwa 650 Beschäftigten der Deutschen Bank Direkt GmbH an den beiden Standorten erhöhen. Auch in der vierten Runde der Verhandlungen in der vergangenen Woche sei keine Einigung erzielt worden, begründete Verdi am Freitag den Streikaufruf. (dpa/jW)