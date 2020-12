Daimler-Verkäufe in China erneut gesteigert

Stuttgart. Daimler hat in diesem Jahr in China trotz der Auswirkungen der Coronapandemie deutlich mehr Mercedes-Autos verkauft als im Vorjahr. »Wir werden in diesem Jahr zweistellig wachsen«, sagte der für das China-Geschäft verantwortliche Vorstand Hubertus Troska am Freitag in Beijing. Die Zahl der 2019 verkauften Fahrzeuge – rund 693.000 Stück – habe man schon Ende November übertroffen. China ist für Daimler der mit Abstand größte Einzelmarkt. Mehr als jeden dritten Mercedes verkauft der Konzern dort. (dpa/jW)