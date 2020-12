Coca-Cola streicht weltweit 2.200 Jobs

New York. Coca-Cola streicht 2.200 Jobs. Die meisten Stellen, 1.200, sollen in den USA wegfallen, wie der Brausekonzern am Donnerstag mitteilte. Die Entlassungswelle sei Teil der bereits im August angekündigten Maßnahmen. Bei Coca-Cola arbeiten weltweit rund 86.200 Menschen. Mit den Streichungen will der Konzern 350 bis 550 Millionen Dollar (450 Millionen Euro) einsparen. Coca-Cola hat wegen der Coronakrise deutliche Umsatzeinbußen, vor allem, weil Restaurants und Bars weltweit schließen mussten. Im dritten Quartal sank der Umsatz um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, auf 8,7 Milliarden Dollar. (AFP/jW)