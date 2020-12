Behördenwillkür ausgeliefert

imago images/Hollandse Hoogte Die betroffenen Familien setzen sich gegen die Regierung zur Wehr

In den Niederlanden mussten Eltern jahrelang ohne ausreichenden Grund Beihilfen für die Kinderbetreuung zurückzahlen. Das geht aus einem Bericht hervor, den ein Untersuchungsausschuss des Parlaments am Donnerstag den Abgeordneten nach Monaten der Recherche vorlegte. Den Eltern sei »beispielloses Unrecht« widerfahren, so das vernichtende Urteil der Kommission.

Die Steuerbehörden forderten demnach von 2012 bis 2019 Zuschüsse zurück, auch wenn in den Anträgen nur kleinste Formfehler gemacht worden waren. Alles auf Basis eines Gesetzes, das vermeintlichem »Sozialbetrug« den Garaus machen sollte, aber im Endeffekt zu einer wahren Hexenjagd auf Antragsteller führte. Bereits eine doppelte Staatsbürgerschaft reichte aus, um als Betrüger ins Visier der Behörden zu geraten.

Insgesamt sind mehr als 20.000 Eltern betroffen, die durch die Rückzahlung teilweise in große finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Bei manchen betrug die Summe mehrere zehntausend Euro. Ihnen wurde der Lohn gepfändet, und einige verloren sogar ihre Wohnung, berichtete RTL Nieuws am Donnerstag online. »Sie wurden zu Unrecht als Betrüger angesehen«, stellt die Kommission dpa zufolge fest.

Bis heute hätten nur rund 500 Betroffene ihr Geld zurückbekommen, berichtete die öffentlich-rechtliche NOS am Donnerstag online. »Das ist immer noch nicht in Ordnung«, sagte der Nationale Ombudsmann Reinier van Zutphen, der Bürger bei Klagen gegen den Staat unterstützt, laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag. Die Kompensation gehe viel langsamer voran als von der Regierung versprochen.

Das soll sich nun wirklich ändern, beteuerte Finanzminister Wopke Hoek­stra am Freitag laut ANP. Am Dienstag will das Kabinett zusammenkommen, um »ausführlich und tiefgehend zu besprechen, was wir tun müssen«, sagte die Staatssekretärin im Finanzministerium Alexandra van Huffelen laut dem NRC Handelsblad auf einer kurzen Pressekonferenz am Donnerstag. Es müsse den betroffenen Eltern so schnell wie möglich Gerechtigkeit widerfahren. »Eine Botschaft, die Van Huffelen seit fast einem Jahr verkündet«, kommentierte das NRC süffisant.

Verantwortliche für den Skandal gibt es viele. Beamte hätten das Parlament jahrelang falsch oder unvollständig informiert, Verwaltungsrichter hätten in Gerichtsprozessen die Regeln »knallhart« durchgesetzt, anstatt bei der Jagd auf vermeintliche »Sozialbetrüger« mäßigend einzugreifen. »Damit hat die Verwaltungsjustiz ihre wichtige Funktion, individuelle Bürger zu schützen, vernachlässigt«, urteilt die Kommission. »Die Basisprinzipien des Rechtsstaates wurden verletzt.« Kurzum: Die Eltern hatten keine Chance, ihr Recht zu bekommen.

Der Kommissionsvorsitzende Chris van Dam kritisiert die »Weltmeisterschaft in administrativem Unvermögen«. Schlimmer noch: Die Behörden bemühten sich offenbar, den Skandal zu vertuschen. So wurden der Kommission wichtige Dokumente vorenthalten. Beispielsweise ein Memo aus dem Jahr 2017, aus dem hervorgeht, dass die Steuerbehörde in einem angeblichen Betrugsfall »verwerflich« gehandelt habe und die Eltern entschädigt werden müssten.

Ebenfalls 2017 hatte der Raad van State (Staatsrat) dem Finanzamt auf die Finger gehauen, ohne dass sich in der Folgezeit etwas geändert hätte oder die ungerecht behandelten Eltern Schadensersatz erhielten. Der Raad van State ist ein Verfassungsorgan, das die Regierung berät. Es besteht aus Mitgliedern des Königshauses und von der Krone benannten Experten. Vorsitzender ist der König. Jeder Gesetzentwurf der Regierung muss dem Raad van State vorgelegt werden, bevor er ins Parlament eingebracht wird.

Nun fließen in Den Haag ein paar Krokodilstränen. Premierminister Mark Rutte, der seit zehn Jahren im Amt ist, spricht von einem »schrecklichen Unglück«. Das unter seinen Augen geschah, muss hinzugefügt werden. Der ehemalige Staatssekretär im Finanzministerium Menno Snel sieht Eltern, die »vom Staat überfahren« worden sind. Snel ist wegen der Affäre letztes Jahr zurückgetreten. Bis jetzt der einzige Kopf, der rollte.

Ob weitere Demissionen folgen, ist ungewiss. Ein Kandidat wäre sicher Eric Wiebes, ein Parteifreund von Rutte. Er war ebenfalls Staatssekretär im Finanzministerium. Inzwischen hat er sich aber zum Wirtschaftsminister hochgearbeitet und ist formal nicht mehr für den schlimmen Schlamassel verantwortlich. In der Coronakrise sei es unwahrscheinlich, dass Wiebes seinen Stuhl räumen muss, vermutet NOS.

Der Regierung kommt die Affäre kurz vor der Parlamentswahl am 17. März jedenfalls äußerst ungelegen. Mitte Januar werden Premier Rutte, Finanzminister Hoekstra und die zuständigen Staatssekretäre dem Parlament Rede und Antwort stehen müssen. Auf diesen Termin dürften sich die Verantwortlichen ungefähr so freuen wie auf eine Kutterfahrt über die Nordsee bei Windstärke zwölf.