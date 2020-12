Existenzbedrohende Lage des Käthe-Kollwitz-Museums in Moritzburg

imago/Christian Schroedter Das gefährdete Käthe-Kollwitz-Haus in Moritzburg

Franz Sodann, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Sächsischen Landtag, teilte am Freitag zur existenzbedrohenden Lage des Käthe-Kollwitz-Museums in Moritzburg mit:

Sachsen rühmt sich, ein Land der Kultur zu sein. Wie es tatsächlich um Kunst und Kultur bestellt ist, zeigt das Trauerspiel um das Käthe-Kollwitz-Museum in Moritzburg. Dessen Finanzierung ist seit Jahren rückläufig. Nun droht ihm das Aus. Zwar schmückt sich das unweit von Dresden gelegene Moritzburg mit dem dortigen Schloss, das durch den Film »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« aus der DDR-Zeit und das jährlich stattfindende Moritzburg-Festival mit prominent besetzten kammermusikalischen Konzerten bekannt geworden ist. Das der Grafikerin, Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz gewidmete Museum fristet hingegen ein Schattendasein. Dabei war sie eine der bedeutendsten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts.

Das Käthe-Kollwitz-Museum, der einzig noch erhaltene Ort im Leben der Künstlerin, muss erhalten bleiben. Während die Neue Wache in Berlin Unter den Linden als Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft mit einer Kollwitz-Plastik im Innenraum ausgestaltet ist, könnte in Sachsen an die international geschätzte Künstlerin bald nichts mehr erinnern. Ich fordere die Ministerin für Kultur und Tourismus auf, alle Beteiligten an einem runden Tisch zu versammeln und über eine auskömmliche Finanzierung des Käthe-Kollwitz-Museums zu verhandeln und zu beschließen. Alles andere wäre eine Blamage für das Kulturland Sachsen.

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) forderte am Freitag vom Haribo-Konzern Aufklärung über eine mögliche Nachfolgelösung für das Werk in Wilkau-Haßlau:

Der Konzern muss beantworten, ob er sich grundsätzlich weigert, das Werk an einen anderen Süßwarenhersteller und damit potentiellen Konkurrenten zu verkaufen. Das Unternehmen hatte gestern erklärt, es liege »kein Angebot des Wettbewerbs vor«. Nach dem Wirtschaftsnachrichtendienst Business Insider hat Haribo aber bereits das Angebot eines Unternehmens abgelehnt. Dieses hatte vor, den Süßwarenstandort in Wilkau-Haßlau weiterzuentwickeln.

»Haribo muss jetzt alle Karten auf den Tisch legen. Will das Unternehmen eine Nachfolgelösung oder einfach nur den Standort plattmachen? Ist es bereit, das Werk auch an potentielle Konkurrenten abzugeben? Diese Fragen müssen beantwortet werden«, fordert Thomas Lißner von der NGG. Der Gewerkschafter weiter: »Wir wollen Klarheit über die Zukunft des Werkes. Es darf kein falsches Spiel mit den Beschäftigten stattfinden. Wenn das Unternehmen das nicht versteht, müssen wir es vielleicht in Grafschaft besuchen und dort eine Antwort einfordern.«

Die NGG hat sich mit einem Schreiben an Haribo und den sächsischen Bundestagsabgeordneten Carsten Körber (CDU, jW) gewandt und fordert Aufklärung. Letzterer hatte kürzlich mitgeteilt, dass es vier Interessenten an dem Werk gebe. Die NGG fordert, die Beschäftigten in diese Entscheidung mit einzubeziehen. Bisher sei aber weder mit Betriebsrat noch Gewerkschaft gesprochen worden. Wieder einmal wird versucht, eine Entscheidung über die Köpfe der Betroffenen hinweg zu treffen.