Hunger statt Covid-19

Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa »Krankenschwestern können nicht atmen«: Protest gegen schlechte Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor (Harare, 12.8.2020)

Njabulo wird an diesem Sonnabend 21 Jahre alt. Ein wichtiger Tag: Mit der symbolischen Schlüsselübergabe durch den Sippenältesten wird in Simbabwe der Übertritt ins Erwachsenenalter markiert. Eingeladen ist die gesamte Großfamilie, weit mehr als die derzeit erlaubten 100 Personen. Aber das ficht niemanden wirklich an, und auch Welcome Mlilo vom Provinzgesundheitsamt beschrieb die Lage Anfang Dezember in Bulawayo, wo Njabulo wohnt, als »ziemlich stabil«.

Bulawayo ist die zweitgrößte Stadt Simbabwes. Hier hatte es zuletzt die meisten Zuwächse an Coronainfizierten gegeben. Der im März verhängte Lockdown wurde Schritt für Schritt gelockert, seit November sind die Schulen wieder geöffnet, bislang mit mehr als 300 infizierten Schülern. Kritische Beobachter wie der politische Analyst Rashweat Mukundu schätzen das denn auch als völligen »Fehlgriff« ein. Gegenüber Al-Dschasira erklärte er, die Entscheidung sei »ohne angemessene Vorsichtsmaßnahmen« getroffen worden und gleiche einer »Zeitbombe«. Seit Anfang Dezember sind auch die Grenzen wieder offen.

Informationsministerin Monica Mutsvangwa zeigte sich diese Woche trotz steigender Infektionszahlen zufrieden mit der Arbeit der Regierung, die entsprechend den WHO-Richtlinien handele, und appellierte an die Bevölkerung, sich gewissenhaft an die Einschränkungen zu halten. Wie eine im August durchgeführte Studie der auf die Folgen von Covid-19 auf dem afrikanischen Kontinent spezialisierten Allianz PERC zeigt, haben 85 Prozent der Bevölkerung in 18 Ländern die strikten Restriktionen seit Beginn der Pandemie befolgt, allein in Simbabwe waren jedoch bis dahin mehr als 100.000 Menschen wegen Verstößen inhaftiert worden.

Verglichen mit dem Ausmaß der Pandemie im benachbarten Südafrika oder gar mit dem in den USA, in Brasilien, Indien und Europa, hält sich das pandemische Geschehen im 15-Millionen-Einwohner-Land Simbabwe aber noch immer in überschaubaren Grenzen. Nach offiziellen Angaben vom Freitag gab es bislang 11.866 Infektionen, 314 Menschen starben an oder mit Covid-19. Die Auswirkungen der Restriktionen im öffentlichen Leben sind jedoch verheerend. Zigtausende von Arbeitsplätzen in der ohnehin zerrütteten Wirtschaft gingen verloren. Rund 90 Prozent der Arbeitsfähigen sind jetzt ohne feste Anstellung.

Mehr als 7,6 Millionen Menschen leiden an Hunger. In den ländlichen Gebieten bleibe mehr als der Hälfte der Bevölkerung keine andere Wahl, als Mahlzeiten auszulassen und die Portionen zu verkleinern, um über die Runden zu kommen, warnte die regionale Vertreterin des UN-Welternährungsprogramms, Francesca Erdelmann, am Donnerstag. Zudem herrscht Mangel an Medikamenten, und die Versorgung mit Wasser und Elektrizität fällt tagelang aus.

Es wird erwartet, dass die Inflationsrate in diesem Jahr bei über 300 Prozent liegt. Die Gehälter und Löhne sind eingefroren, die Landeswährung und Devisen sind knapp. Vor diesem düsteren Hintergrund wird die allgegenwärtige Redewendung »Wir verhungern eher, als dass wir an Corona sterben« verständlich. Njabulo hat Glück. Er kann nur deshalb feiern, weil die in Südafrika arbeitende Schwester zu Besuch kommt und Geld und Lebensmittel mitbringt.