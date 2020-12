Eigentümliche Wahrnehmung

Bernd von Jutrczenka/dpa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD, r.) und Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN)

Am Freitag hat sich UN-Generalsekretär António Guterres in einer Rede anlässlich des 75jährigens Bestehens der Vereinten Nationen im Bundestag besorgt über wachsende Diskriminierung, Antisemitismus und »Populismus« gezeigt. Er ging auch auf die Covid-19-Pandemie ein und warnte, dass auch »gegen das Virus der Fehlinformationen« vorgegangen werden müsse. Guterres forderte zudem eine gerechte weltweite Verteilung der Impfstoffe gegen das Coronavirus. Jetzt sei es »wichtig, dass die Impfstoffe als globales öffentliches Gut betrachtet« würden. »Sie müssen überall und für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sein«, sagte er unter Beifall.

Auch zu den Themen Klimawandel und Krieg äußerte sich Guterres. Die »größte aller Bedrohungen« gehe »nicht von Kriegen aus, sondern vom selbstmörderischen Krieg gegen die Natur.« Der Klimaschutz müsse das Ziel aller Staaten sein. Diesbezüglich brauche es ambitioniertere Ziele der entwickelten Länder und mehr Hilfe für Entwicklungsländer.

Auffällig waren eine Reihe lobender Worte des UN-Generalsekretärs für die Bundesregierung. Deutschland übernehme »aus tiefem Geschichtsbewusstsein und aus Verantwortung« eine führende Rolle in der Welt. Zudem bezeichnete er die Bundesrepublik als »Säule des Multilateralismus« und als »Friedensmacht«. »Deutschland ist in der ganzen Welt ein wichtiger Verbündeter in unserem Bemühen um Frieden«, hob Guterres hervor und verwies ausgerechnet auf die Beteiligung Deutschlands am Krieg in Afghanistan.

Vertreter der Friedensbewegung kamen erwartungsgemäß zu einer diametral entgegengesetzten Einschätzung der deutschen Außenpolitik. Er sei »mehr als irritiert« über die Aussagen des UN-Generalsekretärs, sagte der Landessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und -gegner (DFG-VK) in Nordrhein-Westfalen, Felix Oekentorp, am Freitag gegenüber jW. »Wer es mit Klimaschutz und Frieden ernst meint, muss darauf drängen, alle Auslandseinsätze der Bundeswehr zu beenden und massiv abzurüsten. Krieg ist einer der größten Klimakiller«, so der Friedensaktivist.

Ähnlich äußerte sich Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag. »Auch und gerade im Angesicht der Coronapandemie ist es höchste Zeit für eine globale Friedensdiplomatie«, erklärte sie. Gerade die Bundesregierung könnte dazu einen wirksamen Beitrag leisten, in dem sie »ihre tödlichen Rüstungsexporte umgehend stoppt, die in vielen Ländern Kriege befeuern und Krisen verschärfen.« Wer die Vereinten Nationen stärken wolle, müsse sich außerdem »für die Auflösung der NATO einsetzen.« »Die UNO muss endlich wieder zum Zentrum außen- und friedenspolitischer Beratungen und Entscheidungen werden«, so Hänsel.