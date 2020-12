USA setzen chinesische Firmen auf schwarze Liste

Washington. Die USA setzen Dutzende weitere chinesische Firmen auf die schwarze Liste des Handelsministeriums. Dazu gehöre auch der größte Chiphersteller des Landes, Semiconductor Manufacturing International (SMIC), sagte Handelsminister Wilbur Ross am Freitag in einem Fernsehinterview. Ross sprach im TV-Sender Fox von 77 weiteren Firmen und Tochterfirmen, die »Entity List« wächst damit auf mehr als 275 Unternehmen an. Das chinesische Außenministerium rief die USA dazu auf, das »unberechtigte« harte Vorgehen gegen chinesische Unternehmen zu beenden. (Reuters/jW)