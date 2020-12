Wieder frei

Afolabi Sotunde/REUTERS

Mehr als 300 im Nordwesten Nigerias entführte Schüler sind wieder freigelassen worden. 344 von ihnen befänden sich in der Obhut der Sicherheitsbehörden, teilte der Gouverneur des Bundesstaats Katsina, Aminu Bello Masari, am Donnerstag abend mit. Am Freitag mittag trafen sie am Sitz der Landesregierung in Katsina ein (siehe Bild). Zu der Tat hatte sich die Islamistengruppe Boko Haram bekannt. Die Schüler waren am Freitag vergangener Woche aus einer weiterführenden Jungenschule nördlich der Stadt Kankara entführt worden. (AFP/dpa/jW)