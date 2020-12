Schlichtheit und Größe

David Heerde/imago stock&people Arbeiten Ruthild Hahnes in ihrem ehemaligen Atelier in der Erich-Weinert-Siedlung in Pankow, Berlin (am Tag des offenen Denkmals, 12.9.2009)

Während der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts lernte ich sie kennen. In den Versammlungen des Berliner Verbandes Bildender Künstler der DDR meldete sie sich selten zu Wort. Sie war zurückhaltend und saß meist bescheiden in den hinteren Reihen. Bei unseren Gesprächen war sie freundlich und offen. Wenn ein Referent über die Köpfe hinwegredete oder alles besser wusste, umspielte ein ironisches Lächeln ihren Mund. Sie gehörte – wie die Malerinnen und Graphikerinnen Lea Grundig und Eva Schulze-Knabe – zu jener Generation von Künstlerinnen, deren Lebensweg vom Widerstand gegen den Faschismus und von den Mühen in den Jahren des Neubeginns geprägt war.

Von Abbildungen oder aus Werkschauen, unter anderem aus der Ausstellung »Weggefährten – Zeitgenossen« (1979) und der Freiluftschau »Plastik und Blumen« im Berliner Treptower Park (1982), waren mir einige ihrer bildhauerischen Arbeiten bekannt. Vor 1945 waren unter anderem ihre Porträtköpfe »Peter L.«, »Maika« (beide um 1938) und »Sylvana« (1941) entstanden; aus der Nachkriegszeit stammten das Porträt »Lenin« (1946), die Kinderbüste »Nora« (1947), der »Karl Liebknecht« (1949) und die Bronze »Nach dem Bade« (1950). Die Zeitschrift Bildende Kunst hatte sich von 1958 bis 1985 ab und zu mit ihrem Werk beschäftigt, aber erst im Alter von 75 Jahren hatte sie die erste Personalausstellung. Sie stand wohl kaum in der ersten Reihe der Bildhauer in der DDR, Publikationen über sie waren recht selten; erst nach 1989/90 konnte man mehr über sie lesen. Am 1. September 2001 starb sie neunzigjährig in Berlin.

Nach dieser Todesmeldung drängte sich unsere letzte Begegnung wieder ins Bewusstsein: Zur Eröffnung einer Womacka-Ausstellung im Westteil Berlins gegen Ende der neunziger Jahre saß sie zunächst still in einem Rollstuhl am Rand. Ich half ihr aufzustehen. Es fiel ihr schwer zu gehen und zu stehen, aber die Augen blickten jung wie in früheren Jahren, und die Freude darüber, dass die Schadow-Gesellschaft 1995 eine große, retrospektive Ausstellung mit ihren Arbeiten eingerichtet hatte, wirkte noch nach. Unser Dialog war kurz. Wir konzentrierten uns auf die Bilder der Ausstellung.

Viele solcher Erinnerungsstücke tauchen aus dem Vergessen auf, wenn uns die Nachricht vom Tod eines Menschen erreicht, dessen Überzeugungen wir teilten und von dem wir lernen konnten. Ruthild Hahne war für mich so etwas wie eine moralische Instanz. Eine zutiefst humanistische Auffassung vom Menschen und ein solides, zur Verknappung der Form tendierendes künstlerisches Handwerk vereinigten sich in ihrer Bildhauerei, die nicht spektakulär war, aber in ihrer lebensvollen Statuarik etwas Bleibendes vermittelte: Achtung vor dem Leben und Güte. Ihre kommunistischen Ideale trug sie weniger auf der Zunge, sondern eher im Herzen. Sie lebte uns Bescheidenheit vor.

Haltung gewinnen und bewahren

Als Tochter eines Fabrikbesitzers in Berlin-Wilmersdorf am 19. Dezember 1910 geboren, besuchte sie bis 1927 das Städtische Lyzeum in Berlin-Neukölln. Schon dort begegnete ihr marxistisches Gedankengut. Zu Hause las sie in einem geliehenen Buch mit Schriften von Karl Marx. Die Schülerin verstand noch nicht alles, war aber fasziniert von dem, was so ganz im Gegensatz zu den bürgerlichen Denkmustern in ihrem Elternhaus stand. Nach dem Abitur ließ sie sich an der Universitätsklinik Berlin als orthopädische Turnlehrerin ausbilden; diesen Beruf übte sie bis 1936 aus. Von 1930 bis 1933 war sie Mitglied der kommunistischen Tanzgruppe »Die roten Tänzer« unter der Leitung von Jean Weidt, die in Veranstaltungen der KPD auftrat und nahm noch 1933 an der ersten Revolutionären Theaterolympiade in Moskau teil. Als nach der »Machtergreifung« der Naziterror begann, wurde Jean Weidt verhaftet und misshandelt; er emigrierte im Mai 1933 über Moskau nach Paris. Für Ruthild Hahne ging damit die engagierte Mitgliedschaft in dieser expressionistischen Tanzkompagnie zu Ende. Sie setzte zunächst ihre Tätigkeit als Physiotherapeutin und Turnlehrerin fort, begann aber 1936 ein Studium der Bildhauerei an den Vereinigten Staatsschulen für Freie und Angewandte Kunst in Berlin. Dort war sie – wie unter anderem Hermann Blumenthal, Gustav Seitz, Fritz Cremer und Waldemar Grzimek – Meisterschülerin bei Wilhelm Gerstel, der dort schon seit 1924 Lehrer für Plastik war, aber während der Naziherrschaft keine öffentlichen Aufträge mehr erhielt. Er befähigte seine Schüler zu einer präzisen akademischen Arbeitsweise und vertrat ein humanistisches, an klassischen Vorbildern orientiertes Menschenbild.

Ein anderer Lehrer war Arno Breker, der 1933 – Morgenluft witternd – nach Berlin und an diese Hochschule kam, um sich der Nazipartei anzudienen. In manchen Veröffentlichungen, zum Beispiel in einem Artikel des Tagesspiegels¹, wird nur noch Breker als Anreger Ruthild Hahnes benannt. Das geschieht in der offensichtlichen Absicht, ihr Schaffen getreu der sogenannten Totalitarismusdoktrin in Frage zu stellen. Breker war der Hofbildhauer Hitlers, wurde von ihm persönlich zum Professor berufen, mühte sich um lukrative Aufträge unter anderem für die Neue Reichskanzlei und für Speers größenwahnsinnige Pläne einer Hauptstadt »Germania«. Bis zum Kriegsende beutete er in seinen Bildhauerwerkstätten Zwangsarbeiter aus und klaubte seinen eklektizistischen Stil aus allen möglichen Vorbildern für seinen monumentalen Herrenmenschen-Schwulst zusammen. Ein bekanntes Foto zeigt ihn am 23. Juni 1940 an der Seite Adolf Hitlers und Albert Speers in Uniform vor der Kirche La Madeleine im eroberten Paris.

Das war Ruthild Hahnes Sache nicht. Sie ließ sich nicht »gleichschalten«, passte sich nicht an. Über ihren Kommilitonen Fritz Cremer kam sie 1938 zur Widerstandsgruppe »Rote Kapelle«. So lernte sie auch den kommunistischen Widerstandskämpfer Wolfgang Thiess kennen, mit dem sie später zusammenlebte. Auch unter den Kunststudenten bestand eine Widerstandsgruppe, und als Ruthild Hahne nach einem Aufenthalt in der Villa Massimo aus Rom zurückkam, arbeitete sie während ihrer Meisterschülerzeit 1941/42 an der illegalen Druckschrift »Die innere Front« mit, die von John Sieg herausgegeben und von der NSDAP verboten wurde. Ihre Wohnung in der Nachodstraße 20 in Berlin-Wilmersdorf war damals ein Treffpunkt. Am 21. Oktober 1942 wurde Ruthild Hahne von der Gestapo verhaftet und am 21. August 1943 vom Volksgerichtshof wegen Hochverrats zu vier Jahren und zehn Monaten Zuchthaus verurteilt. Ihr Lebensgefährte Wolfgang Thiess wurde zum Tode verurteilt und am 9. September 1943 hingerichtet. In einem letzten Brief schrieb er: »… schlaf gut, Ruthild, liebe kleine Frau und guter Kamerad«. Am 19. Februar 1945 gelang Hahne während eines Bombenangriffs die Flucht aus dem Frauenzuchthaus in Cottbus. Sie schloss sich in den letzten Kriegsmonaten der Roten Armee an und kam im Juni 1945 völlig mittellos ins zerstörte Berlin zurück.

Pathos des Neubeginns

Der Maler Carl Hofer holte sie schließlich 1946 als Dozentin für Bildhauerei an die Kunsthochschule Berlin-Weißensee, zu deren Mitbegründerin sie wurde. Damals wohnte sie noch im Westteil der Stadt am Breitenbachplatz. Ihr 1946 entstandener Lenin-Porträtkopf erregte in einer der ersten Nachkriegsausstellungen im Berliner Zeughaus Aufsehen. Er zeigte nicht nur die Kraft und Energie des Revolutionsführers, sondern auch seine menschliche Wärme und Offenheit. In diesem Geist entstanden später weitere Porträtbüsten, unter anderem von Karl Liebknecht, Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck, Bruno Apitz und Kurt Stern. Ab 1947 war Ruthild Hahne Mitglied des Vorstandes des Verbandes Bildender Künstler. 1952 siedelte sie aus West- nach Ostberlin über.

Noch als Westberlinerin begann Ruthild Hahne nach einem gewonnenen Wettbewerb ab 1950 im Auftrag der Regierung der DDR an Entwürfen für ein Ernst-Thälmann-Denkmal zu arbeiten. Die gestalterische Grundidee – die Vereinigung zweier Demonstrationszüge – lag damals nahe; KPD und SPD hatten sich gerade zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zusammengeschlossen. Auch der Defa-Regisseur Kurt Maetzig nutzte dieses Motiv in seinem Dokumentarfilm »Einheit SPD-KPD«, ebenso wie der Maler Gottfried Richter in seinem Gemälde »Wir sammeln uns«. Bei beiden Künstlern ziehen die Menschen durch Ruinenlandschaften.

S. Hahne Ruthild Hahnes »Sylvana, Porträt eines italienischen Waisenkindes«, 1941, Bronze, 41 cm hoch

Ruthild Hahne stellte auf zwei Friesen schreitende, aufrechte, miteinander kommunizierende, Fahnen tragende Menschen dar. Diese Reliefs streben keilförmig nach vorn und aufwärts zu einer vollplastisch gestalteten, sechs Meter hohen Thälmann-Figur. 1958 wurde ein Teil der in Gips ausgeführten Arbeit auf der V. Deutschen Kunstausstellung in Dresden gezeigt. Man muss diesen Entwurf aus seiner Zeit verstehen: Er atmete das Pathos des Neubeginns und war zugleich von der stalinschen Auffassung von sozialistischem Realismus beeinflusst. Das lässt uns heute kritisch darüber reflektieren. Was ihr Hauptwerk werden sollte, wurde jedoch nie ganz realisiert. Der vorgesehene Standort, der ehemalige Thälmann-Platz (heute Zietenplatz) in Berlin-Mitte, rückte nach dem Bau der Mauer aus dem Zentrum an den Rand. Ab 1951 hatte die Führung der SED einen starken Einfluss auf die Denkmalkonzeption genommen, doch später hatten sich die Auffassungen über diese Kunst verändert. Fritz Cremers Buchenwald-Denkmal, die Mahnmale von Will Lammert (Ravensbrück), René Graetz (Sachsenhausen) und anderen hatten neue Maßstäbe gesetzt. Schließlich führte die jahrelange Unentschiedenheit der Partei- und Staatsführung 1965 zum offiziellen Abbruch der Arbeiten. Es gehört zu den bitteren Erfahrungen Ruthild Hahnes, dass ihre künstlerische Energie von der Gesellschaft, für die sie gekämpft hatte, am Ende nicht gebraucht wurde.

Später verweigerte sich Erich Honecker auch den bereits vorliegenden Entwürfen von Klaus Schwabe und Jo Jastram und erteilte dem sowjetischen Bildhauer Lew Kerbel, der den Parteivorsitzenden bei einem Ausstellungsbesuch in der Moskauer Ausstellungshalle »Manege« daraufhin angesprochen hatte, den Auftrag für ein Thälmann-Denkmal. Im Künstlerverband der DDR gab es an dieser selbstherrlichen Entscheidung auch deshalb Kritik, weil beim Guss der riesigen Plastik in Lauchhammer so viel wertvolle Bronze verbraucht wurde, dass zahlreiche Bildhauer zum Teil jahrelang auf ihre Güsse warten mussten. Nun stellt dieses Denkmal an der Berliner Greifswalder Straße in seiner hohlen Monumentalität alle menschlichen Dimensionen in Frage. Es ist auch als Werk der Bildhauerei in seiner Aufgeblasenheit von schlechter Qualität. Wenn heute Menschen vor diesem Denkmal Blumen niederlegen, ehren sie Thälmann, nicht den Künstler. Ein Teil der Entwürfe Ruthild Hahnes, die damals schon länger als ein Jahrzehnt vergessen waren, wurde im Zuge der »Wende« wie Abfall beseitigt. Reste – so Thälmann als Frontfigur und die ihm folgende Gruppe »Arbeiter und Bäuerin« – kann man als Gipsfiguren im Maßstab 1:2 im Ateliermuseum Hahnes in Berlin-Niederschönhausen und Reliefteile im Maßstab 1:4 im Berliner Märkischen Museum noch sehen.

Kontinuitäten

Ruthild Hahne fand wohl selbst später Distanz zu dieser Arbeit. Sie zerbrach am unglücklichen Ausgang nicht, aber zog sich zurück und konzentrierte sich auf ihr Porträtschaffen und auf die Arbeit an Kleinplastiken. Ihre Kinderbildnisse beeindrucken mich mit ihrer Frische und Lebendigkeit bis heute. Der 1948 geschaffene Kopf »Peter« gehört seit langem zur Sammlung des Puschkin-Museums in Moskau. Erst vor einigen Jahren entdeckten wir in der Ausstellung der Skulpturensammlung der Waldsiedlung Bernau im Kunstraum Innenstadt die 1947 geschaffenen Kinderköpfe »Richard« und »Nora« wieder. Beide entstanden anlässlich eines Aufenthalts Hahnes in der Nähe von Prag bei dem US-amerikanischen Korrespondenten-Ehepaar Eleanor und George Wheeler – Richard und Nora sind ihre Kinder. Ihre Bildnisse schmückten bis zur »Wende« die Bibliothek des Hauses 7, Habichtweg 1, der Bernauer Waldsiedlung, wo zunächst auch Walter Ulbricht und später Gerhard Schürer wohnten. 2013 wurden diese Bronzen wiederentdeckt.

Die Fähigkeit Ruthild Hahnes zur intensiven Einfühlung in die Innenwelt Heranwachsender war schon früher offensichtlich, unter anderem im Porträt eines italienischen Waisenkindes mit dem Namen »Sylvana«, das 1941 während ihres Aufenthalts in der Villa Massimo in Rom entstand. Die Gestaltung solcher Porträtköpfe zieht sich als ein Kontinuum durch ihr gesamtes Schaffen; sie gehören zum Besten ihrer bildhauerischen Arbeit.

Ruthild Hahnes Leidenschaft war auch das Reisen. Schon als Zehnjährige war sie 1920 in Italien, und als sie 1942 aus der Villa Massimo wieder nach Berlin kam, sprach sie fließend Italienisch. Immer wieder zog es sie in den Süden. Nicht immer schlugen sich solche Reisen in ihren Plastiken nieder, doch im Garten an ihrem Wohn- und Atelierhaus in der Pankower Erich-Weinert-Siedlung steht eine kleine Fassung von Michelangelo Buonarottis »David«, von der ihre kleine Plastik »Stehender Junge« beeinflusst sein kann.

Dort, in der Straße 201, Nummer 1, befindet sich heute das private Ateliermuseum, das von ihrem Adoptivsohn Dr. Stefan Hahne betreut wird und wo man sich über ihr Leben und Schaffen informieren kann. Werke aus ihrer Hand gehören auch zu den Sammlungen des Kunstarchivs Beeskow, der Staatlichen Museen Berlin, des Museums Junge Kunst Frankfurt (Oder), des Museums der Bildenden Künste Leipzig, des Staatlichen Museums Schwerin und des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg.

Sie hat viele Spuren hinterlassen. Ihre wichtigste Schaffenszeit fiel in die ersten Jahre der DDR. Ruthild Hahne gehört zu den Wegbereitern einer Kunst, die nach 1989/90 in den Orkus der Geschichte befördert werden sollte und die heute mehr und mehr wiederentdeckt wird. Was bleibt, ist die Achtung vor einer Künstlerin, die sich ihre Haltung bewahrte, und vor einem bildhauerischen Werk, das in seinem Bezug auf die großen realistischen Traditionen der deutschen Bildhauerkunst und der Gerstel-Schule Humanität, Schlichtheit und Größe vereint. Vielleicht hatte sie auch die Erkenntnis Leonardo da Vincis verinnerlicht: Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung. Ihr Grab findet man auf dem Friedhof Pankow II in Berlin. Geschichtsklitterer gibt es genug. Heute existiert jedoch auch eine Kluft zwischen dem, was wir als ältere Generation erlebt haben, und jener Vergangenheit, die die Nachgeborenen mit ihren an anderen Erfahrungen geschulten Blicken zu sehen meinen. Es ist an uns, Fälschungen und Legenden entgegenzuwirken.

Anmerkung

1 Deike Diening: »Ernst beiseite«, im Tagesspiegel vom 2.9.2013