Differenziertes Urteil

Marie Williams/AFP/dpa Gerichtszeichung der hinter Glas sitzenden Angeklagten am 16. November in Paris

Nach 54 Verhandlungstagen ist am Mittwoch nachmittag in Paris das Urteil im Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt gefallen. Von den 14 Angeklagten standen elf der als mutmaßliche Komplizen Beschuldigten persönlich vor dem dazu eingerichteten Sondergericht für Terrorfälle, die drei Attentäter waren bei dem Angriff von Einsatzkräften getötet worden. Drei der Angeklagten wurden in Abwesenheit verurteilt. Mohamed und Mehdi Belhoucine wurden nach Einschätzung von Geheimdiensten vermutlich in Syrien getötet, Hayat Boumeddiene soll sich ebenfalls dorthin abgesetzt und der dschihadistischen Miliz »Islamischer Staat« angeschlossen haben.

Am 7. Januar 2015 waren die beiden Brüder Chérif und Saïd Kouachi in die Redaktionsräume des Magazins eingedrungen und hatten zwölf Mitarbeiter getötet, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Der dritte Attentäter, Amédy Coulibaly, erschoss im Anschluss an den Überfall eine Polizistin und tötete vier Geiseln in dem Supermarkt, bevor er selbst niedergestreckt wurde.

Seine Lebensgefährtin Boumeddiene wurde nun zu 30 Jahren Haft verurteilt, auch wenn sie den Ermittlern zufolge das Land bereits Tage vor dem Anschlag verlassen hatte – gemeinsam mit dem zu lebenslänglich verurteilten Mohamed Belhoucine und dessen Bruder Mehdi, dem 14. Beschuldigten. Dessen Anklage wurde vom Gericht als erledigt erklärt, da er bereits im Januar in einem Prozess wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden war. Als erwiesen sah das Gericht an, dass Boumeddiene sich der Terrorismusfinanzierung schuldig gemacht habe. Sie hätte ahnen müssen, dass das von ihr durch Betrug erstandene Geld für die Aktionen ihres Lebensgefährten und der Kouachi-Brüder verwendet werden würde, wie der belgische Sender RTBF auf seiner Webseite berichtete.

Das entspricht der Auffassung des Sondertribunals, nach der die Angeklagten den Attentätern vor allem dabei geholfen hätten, Ausrüstung wie Waffen oder Autos zu beschaffen. Acht der elf als »Komplizen« Verurteilten erhielten auf dieser Grundlage zwischen vier und 13 Jahren Gefängnis, Nezar Pastor Alwatik 18, Amar Ramdani 20 und der Hauptbeschuldigte Ali Riza Polat 30 Jahre Haft. Letzterer kündigte unmittelbar nach Urteilsverkündung an, in Berufung zu gehen. Sein Anwalt Antoine Van Rie kritisierte, dass sein Mandant das gleiche Strafmaß wie Coulibalys Lebensgefährtin erhalten habe: »Das Gericht ist nicht dazu da, den Frust der Richter darüber zu schüren, dass sie die wahren Schuldigen nicht in den Knast bringen können.« Der Prozess wird somit voraussichtlich im neuen Jahr seine Fortsetzung finden.

Pastor Alwatik, der am 13. Oktober im Verfahren ausgesagt hatte: »Auch ich bin ein Opfer, ein Mitgeschädigter dessen, was dieser Bastard (Coulibaly, jW) getan hat«, brach nach Angaben von Le Point nach Urteilsverkündung auf seinem Stuhl zusammen. Fabian Lauvaux, Anwalt Michel Catinos, der als »Terrorist« zu fünf Jahren verurteilt wurde, begrüßte jedoch im Anschluss, dass es keinen Gruppenschuldspruch gab: »Es wurde gesagt, dass einige Teil einer terroristischen kriminellen Vereinigung gewesen seien, aber nicht alle. Meiner Meinung nach ist dies eine äußerst nuancierte Form der Gerechtigkeit.«

Der Anwalt des Satiremagazins, Richard Malka, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit den Urteilen gegen die nicht direkt am Anschlag Beteiligten. Es habe sich gezeigt, »dass es ohne diesen Dunstkreis keinen Terrorismus gibt und dass jeder, der Teil dieses Dunstkreises ist, sehr hart bestraft werden kann. Ich hoffe, dass diese Botschaft gehört wird.«