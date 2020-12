Spielball der Mächte

Laura Hasani/REUTERS Unterstützer der »Vetevendosje« mit einer albanischen Flagge am 12. Juni 2020 in Pristina

Im Kosovo herrscht das Chaos. Die desolate Lage in der serbischen Provinz hat sich in den vergangenen Monaten zugespitzt. Das ist nicht nur der Coronapandemie geschuldet, sondern vor allem dem Status als Protektorat des Westens, in dem USA und Europäische Union um die Vorherrschaft ringen. Gleichzeitig halten die politischen Kräfte in dem rund zwei Millionen Einwohner zählenden Staat weiterhin an Maximalforderungen gegenüber Belgrad fest, wodurch eine Übereinkunft mit Serbien verunmöglicht wird.

Noch zu Beginn des scheidenden Jahres schienen die Zeichen in Pristina auf Veränderung zu stehen. Im Februar kam die chauvinistische Bewegung Selbstbestimmung (Vetevendosje, VV) erstmals an die Regierung. Premierminister wurde VV-Chef Albin Kurti, er hatte bei den Parlamentswahlen im Oktober 2019 mit seiner Rhetorik gegen die herrschenden Cliquen vor allem junge Wähler mobilisieren können. Doch Kurtis Amtszeit dauerte nur 51 Tage. Infolge eines von den USA arrangierten Misstrauensvotums am 25. März musste er seinen Posten räumen.

Dabei war Kurti, allen voran durch die EU, an die Macht gebracht worden, um die im November 2018 von seinem Vorgänger Ramush Haradinaj gegen serbische und bosnische Waren verhängten Strafzölle in Höhe von 100 Prozent wieder zurückzunehmen. Doch der ein Großalbanien anstrebende VV-Anführer weigerte sich. Das sorgte für Unmut in Brüssel, in Washington war man sogar so erbost über den aus der Reihe tanzenden Premier, dass der militärische Schutz für das Kosovo öffentlich in Frage gestellt wurde.

Balkan im US-Wahlkampf

Die Reaktion der USA war dabei weniger einer geänderten Einstellung gegenüber Serbien geschuldet, das das Kosovo als integralen Bestandteil seines Staatsgebietes betrachtet, sondern vielmehr, dass Donald Trump im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im November außenpolitische Erfolge präsentieren wollte. Einer davon sollte vom Balkan kommen. Bereits 2019 hatte er seinen Vertrauten und damaligen Botschafter in Berlin, Richard Grenell, zum Sonderbeauftragten für den Konflikt zwischen Belgrad und Pristina ernannt. Der US-Diplomat verstärkte in den darauffolgenden Monaten sein Engagement in der Region. Ein Resultat davon war ein Treffen zwischen dem serbischen Staatschef Aleksandar Vucic und dem kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci in Washington.

Nach der Zusammenkunft raunte Kurti, Thaci sei dazu bereit, einem bereits 2018 von Vucic ins Spiel gebrachten Gebietsaustausch zuzustimmen; das Treffen in Washington habe dies vorbereiten sollen. Vucics damaliger Vorschlag sah vor, dass Belgrad das Kosovo anerkennen könnte, wenn Pristina die vor allem von Serben bewohnten Gebiete im Norden der Provinz abtrete. Zudem würden vor allem von Albanern bewohnte serbische Gemeinden im Grenzgebiet dem Kosovo zugeschlagen. Insbesondere die EU und die Bundesrepublik lehnen derartige Verschiebungen kategorisch ab, wohingegen Trump sich dafür offen zeigte.

Für die Vereinigten Staaten ist das Kosovo von strategischer Bedeutung. Bei der blutigen Zerschlagung Jugoslawiens Anfang der 90er Jahre unterstützten die USA die separatistischen Bestrebungen auf dem Balkan. Großzügige Hilfe erhielt vor allem die Kosovo-Befreiungsfront (UCK), die 1999 durch den Krieg der NATO gegen Belgrad an die Macht gebombt wurde, 2006 erfolgte schließlich die Ausrufung der staatlichen Eigenständigkeit des Kosovo. Die USA sind seitdem die Schutzmacht des kleinen Landes, das ohne die finanzielle und militärische Hilfe aus Washington nicht überlebensfähig wäre. Im Gegenzug befindet sich südlich von Pristina mit dem Camp Bondsteel einer der größten US-Stützpunkte in Europa, der auch für Einsätze im östlichen Mittelmeerraum bedeutend ist.

Hinterhof Berlins

Gleichzeitig ist auch die EU in der serbischen Provinz durch die sogenannte Rechtsstaatsmission Eulex und unzählige »Nichtregierungsorganisationen« präsent. Vor allem Berlin betrachtet den Balkan als seinen Hinterhof, der langfristig unter vollständige deutsche Kontrolle gebracht werden soll. Das US-Engagement, verstärkt in der Amtszeit Trumps, wird daher abgelehnt. Jede Änderung des Status quo, die nicht von der Bundesrepublik abgesegnet ist, wird als Einmischung in die deutsche Interessensphäre betrachtet.

Berlin setzt seit Jahren auf einen von der EU moderierten Dialog zwischen Belgrad und Pristina. Dieser hat bisher kaum nennenswerte Fortschritte in den Beziehungen gebracht. Vielmehr sorgt er dafür, dass der Konflikt weiterbesteht. Zudem kann über ihn Druck ausgeübt werden sowohl gegenüber Serbien, das in die EU will, als auch auf die Machthaber im Kosovo, die eine schnellstmögliche visumfreie Einreise ihrer Bürger in den Schengen-Raum anstreben.

Die Ursachen für den imperialistischen Interessenkonflikt liegen in der geostrategischen Bedeutung der Region. Zum einen verlaufen über den Balkan mehrere Erdgaspipelines, oder es sind solche geplant. Zum anderen ist die Region im Rahmen der von China initiierten »Belt-and-Road-­Initiative« das Tor zu den westeuropäischen Märkten. Beijing hat deswegen in den vergangenen Jahren Hunderte Millionen Euro investiert. Nicht zu unterschätzen ist zudem die militärische Bedeutung, die die Region für die Kontrolle des östlichen Mittelmeerraums, des Nahen Ostens sowie Osteuropas und Russlands hat.

In der Auseinandersetzung um die Halbinsel konnten die USA am 4. September einen Etappensieg erringen. Im Weißen Haus unterzeichneten die Vertreter Serbiens und des Kosovo das Abkommen zur »wirtschaftlichen Normalisierung«. Mit diesem sichert sich Washington über lange Zeit Einfluss auf dem Balkan. Gleichzeitig konnte Trump im Wahlkampf einen »historischen« Erfolg verkünden. Die Dominanz Washingtons wird in 16 Punkten festgeschrieben: zum einen durch die Stärkung des US-Dollar in der Region durch die Zurückdrängung russischer und chinesischer Wirtschaftskooperationen und durch die Unterordnung der serbischen und kosovarischen Außenpolitik unter US-Vorgaben. Für letztere steht beispielhaft die Eröffnung bzw. Verlegung der jeweiligen Botschaft in Israel nach Jerusalem.

EU lässt Thaci fallen

Die Reaktion der EU ließ nicht lange auf sich warten. Bereits im Sommer hatte der von Brüssel finanzierte Sondergerichtshof für den Kosovo-Krieg bekannt gegeben, dass gegen den damaligen kosovarischen Präsidenten Thaci wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittelt werde. Dieser wollte sich eigentlich noch in derselben Woche erneut mit Vucic in Washington treffen, musste aber seine Reise kurzfristig absagen. Das Gericht ist seit 2015 Teil der kosovarischen Judikative, jedoch mit ausländischen Richtern besetzt. Es war von der EU im Nachgang eines Berichts über Kriegsverbrechen von UCK-Mitgliedern während des Kosovo-Kriegs 1999 gegründet worden. Mittlerweile ist es ein wirksames Mittel, um unliebsame kosovarische Politiker, vor allem solche, die im Dienst der USA stehen, aus dem Weg zu räumen und so EU-Interessen durchzusetzen.

Am 5. Oktober teilte das Kosovo-Tribunal offiziell mit, das Verfahren gegen Thaci zu eröffnen. Er trat noch am selben Tag zurück, um anschließend der Vorladung nachzukommen. Seit dem 9. November wird ihm und drei weiteren ehemaligen hochrangigen UCK-Mitgliedern in Den Haag, dem Sitz des Sondertribunals, der Prozess gemacht. Ihnen werden Mord, Folter und andere schwere Delikte vorgeworfen. Ob Thaci belangt werden wird, ist jedoch äußerst fraglich. Bei anderen Prozessen gegen ehemalige kosovarische Kriegsverbrecher wie Expremier Haradinaj wurden Zeugen eingeschüchtert oder sogar ermordet.

Unterdessen ist das Thema Kosovo in der serbischen Öffentlichkeit kaum noch ein Aufreger. Weder in den nun begonnenen Prozess gegen Thaci und seine Getreuen noch in den seit Jahren andauernden, von der EU geleiteten Dialog mit Pristina wird viel Hoffnung gesetzt. Der im September in Washington getroffene Deal sorgte vor allem wegen der angekündigten Botschaftsverlegung nach Jerusalem und der Behandlung Vucics durch Trump für Aufregung. Innenpolitisch kann ein wie auch immer geartetes Abkommen mit Pristina Serbiens Präsidenten nicht gefährden. Bei den Parlamentswahlen im Juni erhielt seine Fortschrittspartei, auch wegen des Wahlboykotts der meisten Oppositionsparteien, eine erdrückende Mehrheit. Trotz oder auch wegen seiner nationalistischen Floskeln gegen Brüssel und Washington ist er gerade dort ein Garant für Stabilität in einer umkämpften Region.