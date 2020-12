»Senat versucht, Initiativen abzuwürgen«

Markus Scholz/dpa Die Künstlerin Lavanya Honeyseeda mit einer Performance zur Auftaktveranstaltung der Initiative gegen Rüstungsexporte vor dem Hamburger Rathaus (9.10.2020)

Sie haben im Oktober in Hamburg eine Volksinitiative gegen Rüstungsexporte gestartet, ab März sammeln Sie Unterschriften. Wer steht hinter der Initiative?

Wir sind ein Bündnis von verschiedenen Friedensgruppen, gewerkschaftlich und hochschulpolitisch Aktiven, von Künstlern, Mitstreitern aus der kurdischen Community, der alevitischen Gemeinde, der Lampedusa-Gruppe, der linken türkischen DIDF, aus der Klima- und sozialen Bewegung, aus der Flüchtlingssolidarität und kirchlichen Zusammenhängen sowie aus der Partei Die Linke. Und es kommen immer mehr Menschen dazu, die vorher noch nicht aktiv waren.

Das Ziel ist ein Volksentscheid, bei dem über ein Verbot von Rüstungsexporten über den Hamburger Hafen abgestimmt wird. Welche Dimensionen haben diese Exporte?

In und um Hamburg produzieren mehr als 90 Unternehmen Rüstungsgüter. Über den Hafen werden pro Jahr 1.000 Container mit der tödlichen Fracht verschifft, also drei Container pro Tag. Sie gehen etwa nach Mexiko, Brasilien oder Kolumbien – in Länder, in denen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Auch nach Saudi-Arabien und in die Türkei, die damit unter anderem im Jemen, in Syrien und gegen die Kurden Krieg führen. Allein im ersten Quartal 2020 wurden – trotz SARS-2 – Panzerkampfwagen und Kriegsschiffe im Wert von 200 Millionen Euro ausgeliefert. Der Export von Kleinwaffen, den Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts, ist massiv gestiegen. Im Jahr 2017 wurden von hier aus Pistolen und Sturmgewehre im Wert von 500.000 Euro verschifft – 2018 bereits für fünf Millionen und 2019 für mehr als 13 Millionen Euro!

Sie beziehen sich zur Begründung Ihrer Initiative auf eine Präambel in der hamburgischen Verfassung.

Seit 1952 heißt es dort, die Freie und Hansestadt Hamburg habe als Welthafenstadt »eine ihr durch Geschichte und Lage zugewiesene, besondere Aufgabe« zu erfüllen. Und zwar: »Sie will im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein.« Das bedeutet Lernen aus der Geschichte: Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Die Präambel ist ein Auftrag an alle Hamburger, alle Institutionen und an die Politik, für Völkerverständigung und Frieden zu arbeiten. Explizit wird auch die Wirtschaft in die Pflicht genommen. Sie muss im Sinne von Rüstungskonversion von militärischer auf zivile Produktion umgestellt werden.

Eine Initiative, die die Schuldenbremse kippen wollte, wurde vom Landesverfassungsgericht gekippt. Im Mai 2019 erging es einer Initiative für mehr Personal in den Kliniken ebenso. Wie wollen Sie verhindern, dass Ihnen das auch passiert?

Die Entscheidung über die Volksinitiative gegen die Schuldenbremse ist hanebüchen und vor allem politisch motiviert. Der Senat versucht, alle Initiativen juristisch abzuwürgen, die ihm nicht passen. Das können wir ändern, indem wir den Druck weiter erhöhen. Auch Gerichtsentscheidungen orientieren sich an der Stimmung im Land. Zusätzlich bereiten wir uns mit verschiedenen Gutachten vor, um die Volksinitiative wasserdicht zu machen.

Sie müssen innerhalb von sechs Monaten mindestens 10.000 Unterschriften sammeln, im zweiten Schritt dann 60.000 für ein Volksbegehren. Ist das unter Coronabedingungen zu schaffen?

Im Schatten der Coronakrise drohen die nötige Wende in der Klima- und in der Flüchtlingspolitik sowie die weltweite Verschärfung der sozialen Ungleichheit und die zunehmenden kriegerischen Auseinandersetzungen in den Hintergrund zu treten. Unsere Kampagne ist eine Alternative zur scheinbaren Alternativlosigkeit, ist echte Solidarität entgegen dem verordneten Rückzug in die Privatheit. Wir wollen Mitte März 2021 mit der Unterschriftensammlung beginnen und gehen davon aus, dass gerade jetzt das Interesse sehr groß sein wird, sich an etwas Sinnvollem zu beteiligen.

Welche Aktionen sind geplant, um die Initiative voranzubringen?

Wir organisieren einen großen Auftakt im März zu Beginn der Unterschriftensammlung und monatlich weitere thematische Veranstaltungen. Auch kleine Aktionen wie kürzlich das Lichtspiel zum bundesweiten Aktionstag »Abrüsten statt aufrüsten« sind geplant. Wir verbinden Politik und Kultur und freuen uns über neue Mitstreiter.