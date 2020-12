Nach der langen Zwangspause

Joe Camporeale-USA TODAY Sports/reuters Momente von Standfestigkeit: Zweiter Kampf zwischen Golowkin und Álvarez 2018

Das Jahr 2020 war sicher kein gutes fürs Boxen. Lange hat es gedauert, bis der Sport einen Umgang mit den durch die Pandemie veränderten Umständen fand. Die ganz großen Kämpfe blieben zumeist aus, auf Zuschauereinnahmen wollten sowohl Veranstalter als auch Profis in der Regel nicht verzichten. Am Ende dieses seltsamen Jahres kehren nun aber zwei Superstars des Sports in den Ring zurück: Gennadi Golowkin und Sául »Canelo« Álvarez. Letzterer wahrscheinlich der größte Name, der im Boxen derzeit zu finden ist.

Der Mexikaner Álvarez (53 Siege, eine Niederlage, zwei Unentschieden) trifft am Sonnabend auf den Briten Callum Smith (27 Siege, keine Niederlage). Das Duell wird im texanischen San Antonio stattfinden. Beide kämpfen um den Titel der WBA (World Boxing Association) sowie den vakanten Gürtel im Supermittelgewicht der WBC (World Boxing Council). »Canelo Álvarez ist der beste Pound-for-pound-Boxer, Callum Smith der beste Supermittelgewichtler auf dem Planeten«, sagte Eddie Hearn, Promoter des Kampfes, im Vorfeld.

Die Rechte der Kämpfer

Während dem 30jährigen Álvarez ein echter Superkampf mit einem äußerst starken und gefährlichen Gegner bevorsteht, bekommt es Golowkin (40 Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden) bereits am Freitag in Hollywood (Florida, USA) mit dem eher unbekannten Polen Kamil Szeremeta (21 Siege, keine Niederlage) zu tun. Der mittlerweile 38jährige Kasache Golowkin verteidigt gegen den 31jährigen Europameister den Titel im Mittelgewicht nach Wertung der IBF (International Boxing Federation). Es wäre seine 21. Titelverteidigung im Mittelgewicht, was einen neuen Rekord bedeuten würde.

Für Golowkin und Alvarez ist es der jeweils erste Kampf in diesem Jahr. Gerade Álvarez zeigte sich äußerst frustriert über die lange Zwangspause seit seinem letzten Kampf im November 2019 gegen Sergej Kowaljow. Das ging so weit, dass Álvarez gegen seine Promotionagentur Golden Boy und den Streaminganbieter DAZN, mit dem er im Oktober 2018 einen Rekordvertrag über kolportierte 365 Millionen Dollar abgeschlossen hatte, vor Gericht zog. Der Boxer fühlte sich bei der Suche nach potentiellen Kämpfen nicht genügend unterstützt und warf beiden Firmen Vertragsbruch vor. Das Verhältnis zu Golden Boy und dessen Eigentümer, dem ehemaligen Weltklasseboxer Óscar de la Hoya, soll bereits zuvor nicht das beste gewesen sein. Im November kam dann die Nachricht, dass die Parteien sich außergerichtlich geeinigt hätten. Álvarez bekam seinen Willen, die Verträge mit Golden Boy und DAZN wurden aufgelöst.

»Ich kann über viele Details meiner Klage nicht reden, aber was mich am meisten beunruhigte, waren die langen Pausen zwischen den Kämpfen«, sagte Álvarez gegenüber dem mexikanischen Sender TV Azteca. »Ich musste all dies hier tun und hoffe, dass die Boxer, die nach mir kommen, einsehen, dass unsere Rechte als Kämpfer respektiert werden müssen.« Álvarez und sein Trainer Eddy Reynoso werden in Zukunft als Kopromoter der Kämpfe agieren. Da Álvarez vertraglich an keinen Promoter mehr gebunden ist, kann er seine Geschäftspartner ab sofort frei wählen.

Für den Kampf gegen den 30jährigen Smith fiel die Wahl dabei auf den Briten Eddie Hearn und dessen Firma ­Matchroom. Ironischerweise hat Hearn noch einen laufenden Vertrag mit DAZN, das die Kämpfe der Matchroom-Athleten (u. a. Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua) überträgt. Damit kehrt Álvarez für das Aufeinandertreffen mit Smith zu DAZN zurück. Der britische Streamingdienst hat auch einen Vertrag mit Gennadi Golowkin. Der wurde kurz nach der Verpflichtung von Álvarez unterzeichnet. Auf lange Sicht sollte so der Weg für einen Kampf zwischen Álvarez und Golowkin geebnet werden. Es wäre das langerwartete dritte Duell zwischen den beiden Superstars.

Überm Zenit

Der erste Kampf zwischen Álvarez und Golowkin fand 2017 statt und endete mit einem Unentschieden. Ein Urteil, zu dem es Widerspruch gab, schien Golowkin im Ring doch genug für einen Sieg getan zu haben. Der Rückkampf folgte 2018. Dieses Mal gab es mit Álvarez einen Gewinner nach Punkten. Auch dieses Urteil teilten nicht alle.

Ob Álvarez und Golowkin ein drittes Mal aufeinandertreffen werden, ist fraglich. Der Mexikaner ist Golowkin, freundlich ausgedrückt, nicht eben wohlgesonnen. Im Vorfeld des zweiten Kampfes kam es zu dem Zerwürfnis. Der hätte im Mai 2018 stattfinden sollen, wurde wegen positiver Dopingbefunde bei Álvarez aber bis in den September jenes Jahres verschoben. Golowkin war darüber nicht besonders glücklich und bezeichnete Alvarez sowie dessen Team wiederholt als »Betrüger«. Das stößt Álvarez bis heute sauer auf. Er begründete die positiven Testergebnisse von Anfang an mit dem Verzehr kontaminierten Schweinefleischs.

Obwohl der Kampf für beide wohl eine sehr hohe Gage bedeuten würde, schaltet Álvarez erst einmal auf stur. Ein weiteres Duell mit Golowkin wäre für ihn einfach keine echte Herausforderung mehr, lässt er bei jeder Gelegenheit wissen. Über den sportlichen Wert ließe sich tatsächlich streiten; schließlich scheint Golowkin mit seinen 38 Jahren über den Zenit seiner Leistung hinaus. Seine letzten Kämpfe nährten diesen Verdacht. Álvarez hatte einen Kampf mit Golowkin zu dessen Hochzeit stets vermieden, lauten zumindest Gerüchte. Ob die Fehde zu einem Abschluss kommt, liegt nun vor allem an ihm.