Historische Chance

Zu jW vom 4.12.: »›Weichen für Nuklearbewaffnung werden gestellt‹«

Ein äußerst bemerkenswerter Vorgang wurde in den letzten Jahren von unseren Medien ignoriert, geradezu boykottiert: 132 von 193 UN-Mitgliedstaaten haben zur Verwirklichung einer im Jahre 2016 von der UN-Vollversammlung beschlossenen Resolution in mehreren Verhandlungen einen Atomwaffenverbotsvertrag ausgehandelt. Bis heute ist dieser Vertrag von 84 Staaten unterzeichnet worden. Die Inkraftsetzung wurde (…) daran gebunden, dass er von 50 Unterzeichnerstaaten ratifiziert wird. Dies ist vor einigen Wochen geschehen, so dass der Vertrag am 22. Januar 2021 in Kraft treten wird. Der Vertrag verbietet Entwicklung, Produktion, Test, Erwerb, Lagerung, Transport, Stationierung und Einsatz von Atomwaffen, auch die Drohung mit dem Einsatz gegen andere Staaten! Ein wahrhaft historisches Ereignis. Aber: Unterzeichner dieses wichtigen Vertrages sind eben leider nur atomwaffenfreie Staaten. Die offiziell wie inoffiziell bekannten Atommächte und alle NATO-Mitgliedstaaten haben sich demonstrativ herausgehalten und ignorieren dieses Vertragswerk (…). Sie brüskieren damit die Weltorganisation UNO auf ganz infame Weise.

Erinnern wir uns: Die UNO wurde nach dem Ende des von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkriegs gegründet, um den Frieden unter allen Völkern zu fördern und zu sichern. Sehr schlimm und nicht zu akzeptieren ist, dass auch Deutschland diesen Vertrag ablehnt und damit nicht unterzeichnet hat, obwohl die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag offiziell erklären, gegen Atomwaffen wirken zu wollen. Auch eine deutliche Mehrheit der Weltbevölkerung ist für das Verbot von Atomwaffen, wie aktuelle Umfragen zeigen – zum Beispiel in Australien 84 Prozent, in Deutschland 93 Prozent (!), in den Niederlanden 85 Prozent, in Norwegen 77 Prozent, in Schweden 81 Prozent usw. So wird der Wille der großen Mehrheit der Völker von den Herrschenden ignoriert. Bisher haben vier deutsche Bundesländer (Bremen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Hamburg) demonstrativ von der Bundesregierung verlangt, dass Deutschland dem Vertrag beitritt. Leider ist Mecklenburg-Vorpommern (noch) nicht dabei. Viele deutsche Städte haben sich dieser Forderung angeschlossen, darunter auch Schwerin. Leider fehlt hier Rostock. Ich fordere die Bundesregierung und den Bundestag auf, dem Vertrag beizutreten und ihn zu ratifizieren. Ich erwarte von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns, dass sie das ebenfalls tut, ebenso von der Hansestadt Rostock, meiner Heimatstadt, in der ich bereits 52 Jahre lebe. Wenn ich das häufige Gefasel von der Notwendigkeit einer weiteren Steigerung der Verteidigungskraft der NATO und Deutschlands höre, stelle ich mir die Frage: Von wem, von welchem Staat werden wir eigentlich bedroht? Ich sehe rundum keinen, der beabsichtigt, uns anzugreifen, schon gar nicht Russland. Wie verlautet, will sich die NATO grundlegend reformieren. Die beste Reform wäre, sie nicht zu vergrößern, sondern auf den Schrotthaufen der Geschichte zu werfen.

Hans Bremerkamp, Rostock

Eigene Nase

Zu jW vom 12./13.12.: »Gute Traditionen«

Die Sowjetunion und Russland haben aus meiner Sicht zu Recht schon immer mit allen politischen Kräften zusammengearbeitet, die Frieden mit Russland wollten (…). Wir Linke sollten uns lieber an die eigene Nase fassen, welches Bild wir derzeit nach Russland senden. Offene Russland-Feindlichkeit von Solid bis Jan van Aaken, ein Gregor Gysi, der seinen Frieden mit der NATO macht, und ein Parteivorstandsbeschluss auf Initiative von Katja Kipping für Sanktionen gegen Belarus. Und ich gehe davon aus, dass es bei uns in der Führung auch keine ernsthaften Bemühungen gibt, statt der AfD in Moskau empfangen zu werden. Und das alles angesichts von NATO-Truppen im Baltikum, der Ukraine und im Kaukasus.

Stephan Jegielka, per E-Mail

Eindeutiger Code

Zu jW vom 15.12.: »Zahlenspieler des Tages: Berliner Polizei«

(…) Mit »Codes« zu spielen, die eben immer nur von einem Teil des Publikums verstanden werden und für den unbedarften Beobachter nicht »eindeutig« als rechtsextrem erkennbar sind, ist übrigens gang und gäbe in der extremen Rechten. Beispiele: Die sogenannten »Boogaloo«-Boys in den USA, deren Markenzeichen Hawaiihemden sind, oder der Aufstieg von »Pepe the Frog«, eines comichaften Frosches, der zum Symbol für die digitale »Alt-Right«-Bewegung wurde. Weist man auf die Zusammenhänge hin, ist die Reaktion die gleiche wie bei den uniformierten Nazis aus Berlin. Man macht die Einwände lächerlich und argumentiert in etwa: »Sind jetzt etwa schon Hawaiihemden nicht mehr ›erlaubt‹, und ist jetzt etwa jeder, der Hawaiihemden trägt, direkt ein Nazi?« Oder: »Ist jetzt etwa ein an sich harmloses Frosch-Meme nicht mehr ›politisch korrekt‹ und per se rechtsextrem?« Exakt die gleiche Argumentation wie bei der Berliner Polizei. Das geht sogar so weit, dass selbst das Hakenkreuz als Nazisymbol in Frage gestellt wird, mit der Begründung, es sei an sich ja ein indisches Glückssymbol! Und letztlich steckt dahinter zumindest teilweise die Strategie der Auflösung von Kategorien und Begrifflichkeiten, denn wenn am Ende keiner mehr Nazis erkennt, sei es an Symbolen oder Sprache, ist der Weg frei von den Rändern in die sogenannte Mitte (noch mehr als ohnehin schon). Das Besondere hierbei ist freilich, dass der Code »88« ein alter und bekannter Code ist, der relativ zweifelsfrei ist, im Gegensatz zu neueren Dingen wie Hawaiihemden (…). Es kommt natürlich immer auf den Kontext an: Schmückt jemand sein Profil in »sozialen Netzwerken« mit Wehrmachtshuldigungen und großen »88«-Lettern, liegt der Schluss nahe, dass er damit nicht einfach sein Geburtsjahr meint. Gleiches gilt für die Berliner Polizei (…). Man müsste sie fragen, wie ihre Tweets denn sonst gemeint waren? (…)

Ralf Schuster, Onlinekommentar