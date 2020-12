Unverträgliche Genialität

imago images/glasshouseimages Produktives Chaos, jedoch Ausdruck einer nahezu unerschöpflichen Schaffenskraft: Ludwig van Beethoven in seinem Arbeitszimmer in Wien (Tiefdruck aus dem Jahr 1895)

Das Geburtsdatum Ludwig van Beethovens ist nicht bekannt; getauft jedenfalls wurde er am 17. Dezember 1770 in Bonn, Residenzstadt von Kurköln, wo ab 1884 der Habsburger Maximilian Franz als aufgeklärter Absolutist regierte. Der jugendliche Beethoven konnte deshalb nicht nur eine ausgezeichnete musikalische Ausbildung erhalten, sondern hatte auch Zugang zu bürgerlich-demokratischen Diskussionszirkeln. Wenn er 1790 als frühestes großangelegtes Werk eine Kantate auf den Tod des Kaisers Joseph II. schrieb, so war dies keineswegs opportunistisch. Joseph II. hatte – wie manche andere Fürsten seiner Zeit – alles getan, um Vernunft und Fortschritt zu befördern. Bis in die erste Phase der Französischen Revolution hinein schlossen sich aus deutscher Sicht bürgerlich-aufklärerische Philosophie und monarchische Herrschaft keineswegs aus.

Das ändert die Guillotine, jedenfalls wenn sie den König um einen Kopf verkürzt. In Wien, wo Beethoven von Ende 1792 an lebte, regierte nunmehr mit Franz II. ein Kaiser, der die Reformpolitik seines Onkels Joseph nicht fortsetzte. Die gesellschaftliche Lage blieb im kommenden Jahrzehnt gleichwohl widersprüchlich. Beethovens Musik zeigte keinen offen politischen Gehalt. Vielmehr arbeitete der junge Komponist daran, sich die klassischen Gattungen anzueignen und deren Formen produktiv weiterzuentwickeln. Die sechs mit der Opusnummer 18 veröffentlichten Streichquartette und immerhin 17 der insgesamt 32 Klaviersonaten sind die wichtigsten Ergebnisse.

Von diesen 17 Sonaten tragen 15 eine Widmung. Abgesehen von der Gruppe der ersten drei, die Beethoven Joseph Haydn als verehrtem kompositorischen Vorbild zugeeignet hat, sind alle anderen Widmungsträger adlig. Das wird sich fortsetzen bis zu den letzten Streichquartetten in den 1820er Jahren, von denen drei dem russischen Fürsten Golizyn gewidmet sind. Zum einen ist das Folge wirtschaftlicher Notwendigkeiten. Beethoven steht am Beginn einer Zeit, in der Komponisten nicht mehr fest an ein Herrscherhaus gebunden, aber noch nicht durch Hochschulprofessuren versorgt sind. Anfangs konnte Beethoven durch Auftritte als Pianist Geld verdienen, doch kurz nach 1800 setzte ein Gehörverlust ein, der zuletzt zu vollständiger Taubheit führte. Diese Möglichkeit fiel damit weg.

Zum ökonomischen Grund trat die weltanschauliche Prägung vieler Angehöriger des Adels. Noch waren Gedanken der Aufklärung wirksam, und noch gab es Vertreter einer Reformpolitik. Natürlich dachten die meisten von ihnen an ihre Interessen und wollten eine bürgerliche Republik verhindern. Jedoch hatten sie begriffen, dass die alten Feudalverhältnisse nicht fortdauern konnten. Auch waren sie musikalisch gebildet und nahmen wahr, welche Bedeutung Beethoven hatte. Nun gut: Sein Benehmen ihnen gegenüber war in keiner Weise höflich – weder in der alten Bedeutung, die angemessenes Verhalten bei Hofe meint, noch auch nur nach bürgerlichen Maßstäben. Überschwengliche Sympathiebezeugungen wie grobe Abstoßung, manchmal in kurzem Wechsel gegenüber derselben Person, blieben Beethovens Eigenart bis zuletzt. Aber seinen Förderern war klar: Keiner der Zeitgenossen konnte etwas ähnlich Neuartiges schaffen.

Für und gegen Napoleon

Die Werke Beethovens, die heute Gegenstand politischer Deutungen sind, wurden in den Jahren ab 1803 komponiert. Wer ist der Held, den die 3. Sinfonie mit ihrem Untertitel »Sinfonia eroica« bezeichnet? Nach einem unbeglaubigten Zeitzeugenbericht war zunächst Napoleon gemeint, den Beethoven als Befreier Europas sah, bis ihn dessen Selbstkrönung zum Kaiser erschütterte. Das musikalische Material des Schlusssatzes geht jedenfalls auf Beethovens Ballett »Die Geschöpfe des Prometheus« zurück. Der Titan Prometheus, der den Menschen das Feuer und damit die Kultur bringt, kann als mythische Verallgemeinerung dessen, was Beethoven Napoleon zugeschrieben hatte, verstanden werden. Dass Beethoven den anfänglichen Idealen der Französischen Revolution treu geblieben war, macht dann die 5. Sinfonie hörbar, die in ihrem triumphalen Schlusssatz musikalische Muster der Revolutionsmusik aufgreift.

1806 hatte die napoleonische Expansion das Heilige Römische Reich deutscher Nation zerschlagen. Das bedeutete einen Fortschritt, der kaum überschätzt werden kann. In den Gebieten, die unter französische Kontrolle kamen, lösten bürgerliche Gesetze die feudale Privilegienwirtschaft ab. Aber auch in den geschrumpften alten Monarchien gab es Reformen, in der Hoffnung, irgendwann die Sieger besiegen zu können.

Beethovens Haltung war zunächst ambivalent. Von der progressiven Realpolitik Napoleons dürfte er vor allem den Machtaspekt, der ihn abstieß, wahrgenommen haben. Als einer seiner Förderer, der Fürst Karl Lichnowsky, ihm befahl, vor französischen Offizieren aufzutreten, verprellte er den wichtigen Geldgeber und verließ empört das Schloss, um ein paar Kilometer entfernt in einem einfachen Gasthof Quartier zu nehmen. Als jedoch Napoleons Bruder Jérôme, der als König den neu gegründeten Modellstaat Westphalen regierte, Beethoven an seinen Hof nach Kassel einlud, gab sich der Musiker zunächst interessiert. Ertrag des Manövers war ein von den Fürsten von Lobkowitz und Kinsky und dem österreichischen Erzherzog Rudolf gezahlter stattlicher Jahresbetrag mit der einzigen Bedingung, dass Beethoven in Wien blieb.

1813 wurde Beethovens Parteinahme gegen Napoleon öffentlich. Die Schlachtensinfonie »Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria« feierte ebenso wie 1814 die Kantate »Der glorreiche Augenblick« Siege über den französischen Kaiser. Beethoven dürfte, wie andere bürgerliche Künstler auch, die antinapoleonischen Kriege als Freiheitskriege missverstanden haben. Immerhin mobilisierten die alten Herrscher das Volk – absehbar genug aber nur so lange, wie sie es brauchten, um den vom Ausland drohenden Fortschritt zu beseitigen. Nach Napoleons endgültiger Niederlage 1815 fand man Beethoven entsprechend unzufrieden.

Zu seinem Nachlass gehören einige der Konversationshefte, in die Besucher schrieben, was sie dem ertaubten Komponisten mitteilen wollten. So hat man heute zwar nur die eine Seite der Gespräche (und vermutlich die harmloseren, da Beethovens Assistent Anton Schindler viele der Hefte vernichtete). Doch erlauben die Antworten Rückschlüsse auf das von Beethoven Gesagte, und es blieb genug übrig, um seine Unzufriedenheit mit den Verhältnissen nach 1815 zu belegen. Die politische Restauration fürstlicher Macht bei gleichzeitig notwendiger Übernahme gesellschaftlicher und ökonomischer Modernisierungen im Interesse des Bürgertums war weit entfernt von jener Menschengemeinschaft, die Beethoven in der 1824 uraufgeführten 9. Sinfonie mit dem Text nach Schiller vorwegzunehmen versuchte: »Alle Menschen werden Brüder«.

Bürgerliche Vergemeinschaftung

Wirklich alle? In den Jubel soll einstimmen, »wer auch nur eine Seele / sein nennt auf dem Erdenrund« – doch »wer’s nie gekonnt, der stehle / weinend sich aus diesem Bund!« Offenkundig ist die ersehnte Gemeinschaft nicht durch politische Vermittlung oder ein Zusammenwirken bei der Arbeit bestimmt, sondern durch emotionale Verbindung; Freundschaft hier und, wie in Beethovens einziger Oper »Fidelio«, durch Liebe und Ehe.

Die Geschichte von Leonore, die sich in Männerkleidung als Gefängniswärter mit dem Namen Fidelio verdingt, um ihren eingekerkerten Gatten Florestan zu befreien, zeigt unmissverständlich Machtmissbrauch und Unterdrückung. Der Gouverneur Don Pizarro hat im Gefängnis und wohl auch sonst ein Überwachungsregime errichtet, das noch bei einem der seltenen Hofgänge Schrecken verbreitet: »Sprecht leise! Haltet euch zurück! / Wir sind belauscht mit Ohr und Blick!« singt stockend der Chor der Gefangenen. Don Pizarro erhält die Nachricht, dass der Minister das Gefängnis inspizieren werde, und muss die Entdeckung seiner Verbrechen befürchten. Deshalb verzichtet er darauf, Florestan allmählich verhungern zu lassen, und plant einen schnellen Mord. Im entscheidenden Moment hält Leonore ihn auf, und ein Trompetensignal kündigt das Eintreffen des Ministers an.

Es handelt sich also um eine Befreiungs-, doch keine Revolutionsoper. Ein hoher Repräsentant der staatlichen Zentralmacht bringt einen Schurken aus der Provinz unter Kontrolle und entlässt Florestan und die übrigen Gefangenen in die Freiheit – kein Wunder, dass die 1814 erstaufgeführte dritte und letzte Fassung bei den Teilnehmern des Wiener Kongresses, die sich nach Napoleons Niederlage über das nachrevolutionäre Europa verständigten, sehr beliebt war.

Die Befreiung vollzieht sich im Zusammenspiel von Staat und Gefühl. Der Minister und die Ehefrau sind beide notwendig, um Florestan zu retten. Ohne Leonore käme der Minister zu spät, ohne den Minister würde auch Leonore ermordet. Mehr noch: Auch der Minister stellt sich als enger Freund Florestans heraus, die gute Handlung des Staates wird durch eine Einheit von Vernunft und Emotion begründet. Im Zentrum aber steht die Tat Leonores, die in der zweiten Fassung mit ihrem eigentlichen Namen Titelheldin war: »Leonore oder Der Triumph der ehelichen Liebe«. Entsprechend lauten die Schlussverse des Chors: »Nie wird es zu hoch besungen, / Retterin des Gatten sein.«

Man könnte hier einfügen, dass Beethoven Liebe und Ehe derart verabsolutierte, dass er es nie bis zu einer Heirat schaffte; dass er nach dem Tod seines Bruders Kaspar Anton Karl die Witwe eines unmoralischen Lebenswandels beschuldigte, sich das Sorgerecht für den Neffen Karl erkämpfte und diesen 1826 durch den Versuch einer totalen Kontrolle in einen Suizidversuch trieb. Politische Irrungen und familiär-moralistische Unterdrückung zu benennen bleibt einerseits weit unter dem Niveau, von dem aus sich Beethovens musikhistorische Bedeutung und – wichtiger noch – die Qualität der einzelnen Werke benennen lässt. Andererseits entspricht der private, zuletzt zerstörerische Radikalismus dem musikalischen. Ein verträglicher Beethoven ist hier wie dort nicht zu haben.

»Klassik«

Dabei gilt er als Inbegriff der musikalischen Klassik. »Klassik« kann als Gegenbegriff zu Rock und Pop verstanden werden oder – genauer – als musikgeschichtliche Epoche, an deren Beginn Haydn steht. Tatsächlich hat Haydn maßgeblich dazu beigetragen, die musikalischen Gattungen Sinfonie und Streichquartett zu etablieren, die bis heute die Konzertprogramme bestimmen. Erst mit Beethoven aber wird die formale Neuerung zu einer offen weltanschaulichen. Mit der »Eroica« beginnt die Geschichte von Instrumentalwerken, die nicht allein auf Stimmung und Haltung, auf Erfüllen und Enttäuschen von Gattungskonventionen zielt, sondern unmittelbar auf gesellschaftlichen Inhalt. Noch die Sinfonik sozialistischer Staaten, von Dmitri Schostakowitsch in der Sowjetunion bis zu Günter Kochan in der DDR, folgt dieser Linie.

Aber ist das Klassik? Zeitgenössische Kritiker Beethovens, denen es zwar nicht um das Wort ging, aber um eine an Hörerwartungen orientierte Musik, sahen das anders. Zur »Eroica« hieß es, in ihr sei allzuviel des »Grellen und Bizarren« zu finden, kurz: Es handle sich um eine »sehr weit ausgeführte, kühne und regellose Phantasie«. Die 4. Sinfonie hielt ein Rezensent für »hin und wieder doch allzu bizarr, und dadurch selbst für gebildete Kunstfreunde leicht unverständlich und abschreckend«, einem anderen kam die 7. wie »ein wahres Quodlibet von tragischen, komischen, ernsten und trivialen Ideen« vor, »welche ohne allen Zusammenhang vom hunderten in das tausende springen, sich zum Überdruss wiederholen, und durch unmäßigen Lärm das Trommelfell fast sprengen«. Und noch nach Beethovens Tod übersetzte die einflussreiche Leipziger Allgemeine musikalische Zeitung, dem Komponisten gegenüber sonst keineswegs feindlich eingestellt, eine Rezension der britischen Erstaufführung der 9. Sinfonie: »Es ist eine bizarre Composition und die heissesten Bewunderer dieses grossen Meisters, wenn sie nur etwas Vernunft besitzen, müssen bedauern, dass sie zur Oeffentlichkeit gebracht worden ist. (…) Die Freunde, welche ihm gerathen haben, dieses absurde Stück herauszugeben, sind gewiss die grausamsten Feinde seines Rufes.«

Die Zitate geben nur einen Teil der damaligen Reaktionen wieder. Es gab enthusiastische Befürworter Beethovens ebenso wie vorsichtige Kritiker, die ihre Ratlosigkeit eingestanden wie auch die Möglichkeit, dass die ihnen fremd erscheinenden Werke schon bald verständlich sein könnten. Tatsächlich gab es eine gewisse Gewöhnung an das Neue, wie ein Artikel über eine Aufführung der 8. Sinfonie im Jahr 1819 bezeugt: »Schade ist’s, dass der grosse geniale Meister nicht mehr in der Art seiner ersten geschrieben hat.«

Immerhin, man stritt sich. Solche Kontroversen könnten der heutigen Neue-Musik-Szene, in der Vertreter verschiedener ästhetischer Ansätze in allzu friedlicher Koexistenz auf das nun staatliche Mäzenatentum hoffen, durchaus nützen. Im Beethoven-Zusammenhang ist wichtiger, dass diejenigen, die sich aus heutiger Sicht blamiert haben, etwas hörten, was heute kaum jemand mehr zu hören vermag. Es vollzieht sich etwas in dieser Musik, das nicht so ist, wie es eigentlich erwartet wurde. Vielleicht ist gerade dies das Revolutionäre – nur eben schwieriger begrifflich zu fassen als die Frage nach dem wirklichen Helden der »Eroica« oder die nach dem Stellenwert der Gattenliebe in der Politik.

Philosophisches und Konkretes

Die Gattungsregeln, die um 1800 galten, sind nur noch Spezialisten bekannt, und das Ohr ist mindestens von der Filmmusik her an Dissonanzen gewöhnt. Nur die allerdeutlichsten Effekte Beethovens werden daher noch ohne Anstrengung wahrgenommen – etwa, wenn im turbulenten Finale der vielfach als harmlos unterschätzten 4. Sinfonie ein greller Missklang die Bewegung für einen Moment stoppt.

Vor allem kennt man, jedenfalls in den berühmten Werken, die musikalischen Themen zu gut. »Klassik«-Hörer können die alten Bekannten hemmungslos mitsummen. Die Freude am Wiedererkennen bringt freilich die Gefahr einer fehlenden Aufmerksamkeit mit sich. Beethovens erhaltene Skizzenbücher zeigen, welche Bedeutung für ihn die Form hatte, und dies nicht in dem Sinn, dass er ein vorgegebenes Schema erfüllen wollte. Vielmehr ging es ihm darum, mit jedem Werk eine ganz neue, dem musikalischen Material entsprechende Verlaufsform zu entwerfen.

Wer von Sinfonik sonst nichts weiß, kennt doch die vier Töne, die am Beginn der Fünften stehen. Sie stehen von Beginn an fertig da, eher als Motiv denn als Melodie zu bezeichnen, und werden sogleich mehrfach, verändert in Tonhöhe und Rhythmus, wiederholt. Der ganze erste Satz der Sinfonie, nicht zufällig kürzer als die Kopfsätze der acht Schwesterwerke, ist mit Ausnahme sehr weniger Passagen eine Verarbeitung dieses winzigen Bausteins. Ganz anders die Pastoralsinfonie Nr. 6, parallel zur Fünften skizziert und im selben Konzert uraufgeführt. Hier bildet sich erst allmählich die Hauptmelodie heraus, und in der Durchführung gibt es statische Klangflächen, die nur vermittelt aus den zuvor aufgestellten Themen abgeleitet sind.

Konzentrierte Aktivität hier, Ruhepunkte dort; in vielen Werken Brüche der Bewegungsformen, inmitten der Arbeit mit musikalischen Themen scheinbar oder sogar wirklich Athematisches: Das Verhältnis zwischen dem Teil (der wiedererkennbaren Melodie oder zumindest einem Grundelement) und dem Ganzen eines Satzes, eines Werks oder gar eines Werkzyklus wie den drei als op. 59 veröffentlichten Streichquartetten ist stets neu gefasst. Ob die Setzung am Beginn durch motivische Arbeit gerechtfertigt wird (Sinfonie Nr. 5) oder ob erst ein Verlauf zu einer fassbaren Melodie führt (Nr. 6): Stets geht es um das dialektische Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem, damit um eine philosophische Grundfrage, die Beethoven auskomponiert. Das Einzelne, sogar wenn es zu Beginn bereits prägnant ist, verwirklicht sich doch erst in der Praxis, die sich im Fortschritt der musikalischen Entwicklung verwirklicht.

Zwei Bedenken sind möglich. Das erste betrifft eine musikgeschichtliche Dynamik, die durch diesen Ansatz in Gang gesetzt wird. Wenn Beethoven eine Lösung für diese Dialektik gefunden hat, so ist sie damit auch schon erledigt. Sie ein zweites Mal zu komponieren, wäre überflüssig. Insofern beginnt mit Beethovens Reihe von Werken, von denen jedes das vorangegangene weiterdenkt, eine Musikgeschichte dessen, was als veraltet gilt und durch ein je neueres avantgardistisches Verfahren ersetzt werden muss. Unter diesem Gesichtspunkt hatten Beethovens Gegner recht. Was sie nicht verstanden oder verstehen wollten, musste in eine Lage führen, in der zwar Beethovens Werke zum Kanon gehören, aber diejenigen, die nach 200 Jahren Erneuerung immer noch nach dem nie Gehörten suchen, in eine Randposition verweist.

Ein zweiter Einwand könnte lauten, dass Musikhörer nicht philosophieren. Es möge ja sein, dass die Sonatenhauptsatzform als beispielhaftes Modell musikalischer Entwicklung nicht zufällig gleichzeitig mit dem aufklärerischen Geschichtsdenken aufkomme, das erstmals Geschichte als Abfolge qualitativ unterschiedener Zustände begreife; dass also die bürgerliche Revolution in ihrem Selbstverständnis die erste sei, die nicht auf eine Wiederherstellung verletzter Privilegien, sondern auf eine noch nie dagewesene, qualitativ höhere Gesellschaft ziele. Doch die musikhistorische Wirklichkeit sei eine andere. Ausgebildete Musiker und erfahrene Zuhörer hätten zwar Normverletzungen, etwa ungewohnte harmonische Wendungen oder Brüche in der Entwicklung, erkannt. Auch die soziale Bedeutung von Neuerungen seien wahrgenommen worden. Wenn Beethoven im Finale der 5. Sinfonie erstmals in der Geschichte der Gattung Posaunen und Piccoloflöte verlangt, so war dies zwar auch eine neue Klangfarbe – doch dass nun die Sinfonie mit den Posaunen sich von Opern und Messen den Anspruch auf Öffentlichkeit aneignet und mit der Piccolo die Militärmusik einbezieht, war wichtiger. Dies aber bedeutet noch nicht, dass die Dialektik von Einzelnem und Ganzem im Verlauf erkannt worden sei.

Zutiefst deprimierend scheint zum Beispiel die bekannteste Deutung des Beginns der 5. Sinfonie. »So pocht das Schicksal an die Pforte«; dass der Beiname »Schicksalssinfonie« kaum mehr wegzukriegen ist, scheint da noch der geringere Schaden. Schlimmer ist, dass die vier Töne auf einen Begriff fixiert werden und dass damit die Entwicklung, in der sie sich erst eigentlich entfalten, kaum mehr wahrnehmbar ist.

Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Beethoven selbst hat zuweilen konkretistische Erklärungen gegeben, sich etwa den langsamen Satz des Streichquartetts op. 59/1 »als einen Trauerweiden- oder Akazienbaum aufs Grab meines Bruders« vorgestellt. In der Pastoralsinfonie finden sich naturalistische Details wie nachgeahmte Vogelstimmen am Ende des zweiten Satzes oder Gewittergetöse im vierten, die dazu beitragen, die wohldurchdachte musikalische Konzeption des Ganzen zu überdecken. Und noch der Finalsatz des letzten wichtigen Werks, des Streichquartetts op. 135, ist mit dem Titel »Der schwer gefasste Entschluss« versehen. Mehr noch: Eine Dreitongruppe mit einem abschließenden Schritt nach oben ist als Fragesatz bezeichnet: »Muss es sein?« Ihr antwortet in der Umkehrung die Aussage: »Es muss sein!«

Charaktere

Der durch Musik vermittelte Charakter ist ein Mittelglied dem Verlauf einerseits, der angemessen nur in der anspruchsvollen Verbindung von musikalischer Feinanalyse und philosophischer Bewusstheit zu haben ist, und andererseits einem Konkretismus, der auf sprachliche Vereindeutigung setzt. Zugegeben, er bleibt vage, und ist sogar, wie sich zeigen wird, offen für den Missbrauch. Aber gewirkt haben dürfte er doch.

Da ist zum einen das insistierend Kämpferische. Wer im ersten Satz der Fünften nur immer ans Schicksal denkt und keinen Gedanken an musikalische Zusammenhänge verschwendet, spürt dennoch, dass es um einen Konflikt geht, der keine andere Möglichkeit lässt, als ihn durchzukämpfen. Wer zum zweiten die großen, ernsten Finalsätze der Sinfonien drei, fünf und sechs hört, der begreift, dass hier eine gute Welt in Töne gesetzt wurde. Im Finale der Fünften sind das die Revolutionstänze, die in locker gefügter Abfolge den größtmöglichen Kontrast zum konzentrierten Beginn der Sinfonie bilden. Der Variationssatz am Ende der »Eroica« vermittelt in ausschwingenden Melodiebögen einen Eindruck von Befreiung, der durch einen Rückbezug auf den Trauermarsch des zweiten Satzes, der nun aufgehoben ist, noch verstärkt wird. Der 5. Satz der Pastoralsinfonie soll, nach überstandenem Gewitter, »frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm« ausdrücken. Auch hier findet sich eine Gelöstheit, die für mögliches Glück steht.

Berühmter noch ist das Chorfinale der Neunten. Die Hymnik, die sich am Ende der Sinfonien drei und sechs abzeichnete, wird nun zum Charakter des umfangreichsten Schlusssatzes, den Beethoven je schrieb. Ähnliche melodische Wendungen finden sich immer wieder im Spätwerk, vor allem in der Gruppe der letzten fünf Streichquartette. Hier aber ist die Erfüllung stets durch Konflikte bedroht – oder, umgekehrt formuliert, hält der Ernstfall doch stets die Möglichkeit einer Erfüllung bereit. Exemplarisch ist hier die »Große Fuge« op. 133, ursprünglich das Finale des Streichquartetts op. 130 und auf Drängen des Verlegers durch einen eingängigeren Satz ersetzt. Der Kontrapunkt der Fuge nimmt keine Rücksicht auf harmonische Zusammenhänge und verstörte frühe Hörer. Um so mehr ist der Hymnus als sowohl Gegenwelt wie Resultat des Konflikts berechtigt. Nirgends war Beethoven in dieser Hinsicht konsequenter.

So wichtig Pathos ist, es lädt zum Missbrauch ein. »Alle Menschen werden Brüder«, das bleibt wichtig und hat doch etwas in sich, was die Feierlichkeit von der Aufführung zum Führergeburtstag bis hin zur EU-Hymne nahelegt. Es gibt bei Beethoven einen weiteren Charakter, den des Humors. Es ist ein ungemütlicher Spaß, wie er sich in den als klassizistisch unterschätzten Sinfonien vier und acht findet. Im Finale der Achten fand der Komponistenkollege Louis Spohr eine unerzogene Stelle, die er damit verglich, dass einem jemand mitten im Gespräch plötzlich die Zunge herausstreckt.

Das romantisch Anarchische unterminiert das Pathos, mit dem Beethoven auf die Zukunft weist und die Reaktionäre jede Zukunft verhindern wollen. Diese Widersprüche gilt es durchzuarbeiten.