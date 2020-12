Raus aus der Ausbeutung mit dem neuen Arbeitsschutzkontrollgesetz

picture alliance / Ingo Wagner/dpa Kontrollterminal im Zerlegebereich eines Schlachthofs in Niedersachsen (27.4.2016)

Der Bundesvorstand des Deutscher Gewerkschaftsbundes kritisierte am Mittwoch Ausbeutung in der Fleischindustrie mit dem neuen Arbeitsschutzkontrollgesetz:

Zur Verabschiedung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes im Bundestag sagte Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, am Mittwoch in Berlin: »Werkverträge in der Fleischindustrie sind ab 2021 Geschichte, Leiharbeit weitestgehend untersagt. Ausnahmen sind nur stark reguliert möglich. Fleischbarone müssen als Arbeitgeber in die Verantwortung und für die Arbeits- und Unterbringungsbedingungen ihrer Beschäftigten geradestehen.

Aber auch über Schlachthöfe und Wurstfabriken hinaus besteht Hoffnung, dass das Gesetz positiv wirkt: Für festgelegte Mindestkontrollquoten und höhere Bußgelder muss in den Aufsichtsbehörden für den Arbeitsschutz wieder mehr Personal eingestellt werden. Auch Unterkünfte von Beschäftigten können in Zukunft besser kontrolliert werden. Schärfere Regeln für menschenwürdige Unterkünfte gelten für alle Branchen: Mehr Arbeitgeber werden dazu verpflichtet, ihre Beschäftigten unterzubringen. Mindeststandards gelten künftig auch, wenn Wohnraum über Drittanbieter organisiert wird. Wuchermieten verhindert das Gesetz leider immer noch nicht. Der DGB hält deshalb daran fest: Kosten für Unterkünfte sind so zu deckeln, dass sich Lohnbetrug nicht fortsetzt.

Jetzt sind die Länder im Bundesrat am Zug: Sie müssen dem Gesetz ohne Abstriche zustimmen. Hier ist die Chance für den Systemwechsel. Die Beschäftigten in der Fleischindustrie warten lange genug drauf.«

Der Bundestagsabgeordnete ­An­dré Hahn (Die Linke) bezeichnete am Mittwoch die Ausland-Fernmeldeaufklärung des BND als weitgehend kontrollfreien Raum:

Mit der heute vom Bundeskabinett verabschiedeten BND-Gesetzesnovelle wird dem deutschen Auslandsgeheimdienst im Rahmen der Ausland-Fernmeldeaufklärung weiterhin all das erlaubt, was er bisher ohne Rechtsgrundlage oder im »Graubereich« bereits getan hat – nun nachträglich legalisiert. Vordergründig deklariert der Gesetzesentwurf, die vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten Rechtsverstöße beseitigen zu wollen. Statt dessen lässt er dem BND jedoch klaffende Schlupflöcher. (...)

Einen vollkommen kontrollfreien Raum bildet weiterhin die militärische Aufklärungstätigkeit des BND für die Bundeswehr. Wie jedoch mit im Zweifelsfall geschützten personenbezogenen Daten umzugehen ist, ist schon nicht mehr Gegenstand der neuen Regelung.

Keinerlei Kontrolle unterliegen ebenfalls Operationen, die der BND in Form von strategischen Aufklärungsmaßnahmen allein oder in Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten im Ausland durchführt. Die vorgesehenen Überprüfungsmöglichkeiten beziehen sich allein auf Überwachungsmaßnahmen, die von deutschem Territorium aus geführt werden. (...)

Ein zentrales Defizit im Gesetzesentwurf bleibt schließlich die nahezu vollständige, gegenüber der Neuregelung aus dem Jahr 2016 aufrechterhaltene Entmachtung der parlamentarischen Kontrolle. Die Schaffung eines neu einzusetzenden Unabhängigen Kontrollrats, dem lediglich ein Beanstandungsrecht zusteht und der nicht auch die Kraft entfalten kann, notfalls als Gegenspieler zur Bundesregierung aufzutreten, bedeutet keine wirksame Kontrollinstanz. (...)