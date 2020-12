»Im ganzen System herrscht Ungerechtigkeit«

Hauke-Christian Dittrich/dpa Landwirte protestieren mit Traktoren für höhere Lebensmittelpreise (Cloppenburg, 1.12.2020)

Wegen anhaltender Bauernproteste in den vergangenen Wochen erhöhen die Discounter Lidl und Rewe die Preise pro Kilo Schweinefleisch um einen Euro. Das Geld werde an die Bauern weitergereicht. Ist so eine ökologisch nachhaltigere Fleischproduktion durchzusetzen und ist das verteilungsgerecht?

Was die Forderung nach Tierwohl und andere ökologisch-gesellschaftliche Erfordernisse betrifft, hilft das Angebot nicht. Es bringt kurzfristig Geld auf die Höfe und stabilisiert den Schweinemarkt. Wegen der Pandemie trat ein sogenannter »Schweinestau« auf. Schweine konnten nicht rechtzeitig geschlachtet werden. Zugleich gab es in Brandenburg Fälle der afrikanischen Schweinepest, mit Einfluss auf den Weltmarkt: Länder wie China oder andere asiatische Länder nahmen kein Schweinefleisch mehr ab. Ein Überangebot an Fleisch stand einer geringen Nachfrage gegenüber. Davon betroffene Bauern erlebten einen Preiseinbruch. Mit dem Zuschlag von einem Euro ist Großbetrieben mehr geholfen als Kleinbauern, weil sie insgesamt mehr Fleischprodukte liefern. Bioverträge sind davon unberührt. Die Produkte sind teurer, es kann planungssicherer gearbeitet werden.

Ist der Fleischmarkt gegenüber anderen bäuerlichen Produktionen im Vorteil?

Als Milchbauer erhalte ich nur, was nach Abzug der Erträge von der Molkerei übrig bleibt. Der Milchpreis für den Bauern ist dabei nicht über 35 Cent pro Liter hinausgekommen. Im Schweinesektor brennt die Hütte noch mehr, dort besteht immenser Handlungsdruck.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch konstatierte, die eigene einflussreiche Lobby habe die Landwirte in einen ruinösen Preiswettbewerb getrieben. Hochsubventioniert werde so billig wie möglich für den Weltmarkt produziert. Ist das so?

Der Schlachtbetrieb Tönnies ist exportorientiert. Wir Bauern haben geglaubt, dies könne für uns von Vorteil sein, und uns in das Hamsterrad schicken lassen. Es gibt aber diverse Wettbewerbsnachteile, etwa weil Klimabedingungen in manchen Ländern anders sind: Wo es stets warm ist, braucht man keine Ställe. Das System der Tierhaltung stößt an Grenzen, was die Umweltbelastung, das Tierwohl und die Möglichkeiten der Bauern angeht. Bei einigen arbeiten Angehörige umsonst mit. Wir sollten weniger und regionaler produzieren, um das Überschussproblem zu lösen.

Müsste Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, das steuern?

Allerdings. Wir fordern gesetzliche Rahmenbedingungen, die nachhaltigere und an den Verbrauch angepasste Produktion ermöglichen. Es braucht politische Vorgaben; ein Kriseninstrumentarium, um Überproduktion zu beschränken. Klöckner hat selber ein Verbot für Werbung mit Billigpreisen für Fleisch ins Gespräch gebracht – ja, warum macht sie das nicht? Es könnte mit Qualität geworben werden, mit fairen Preisen für die Bauern, mit Tierwohl. Sie will das aber der Branche überlassen und stiehlt sich damit aus der Verantwortung.

Preissteigerung bedeutet, dass prekär arbeitende Menschen oder Sozialleistungsbezieher weiter verarmen.

Freilich zwingt der Hartz-IV-Satz für Lebensmittel – unter fünf Euro pro Tag – Menschen, Lebensmittel zu kaufen, die weder nachhaltig noch fair produziert sind. Die Landwirtschaft ist kein Sozialamt. Es kann nicht sein, dass uns abverlangt wird, quasi umsonst zu arbeiten, um Menschen mit Hartz IV, kleinen Renten und Niedriglöhnen zu ernähren. Da muss nachgesteuert werden. Der Mindestlohn, die Renten und der Hartz-IV-Satz müssen angehoben werden. Im ganzen System herrscht Ungerechtigkeit in der Verteilung. Die Eigentümer von Lidl und Aldi oder der Schlachtbaron Tönnies haben nur arbeiten lassen, sind aber Milliardäre.