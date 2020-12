Schließung um jeden Preis

Roberto Pfeil/dpa Protest gegen die Schließung des Continental-Werks in Aachen (16.9.2020)

Nikolai Setzer, Vorstandschef des Autozulieferers Continental, hat am Mittwoch seine Strategie für den Konzernumbau vorgestellt. Anlegern und Branchenexperten informierte er beim »Kapitalmarkttag«: Am rigiden Kürzungskurs, durch den bis zu 30.000 Arbeitsplätze vernichtet werden könnten, wird festgehalten.

Der Konzern wird künftig auf Zukunftstechnologien bauen, und die Mittel für den Umbau soll das Geschäft mit herkömmlichen Autokomponenten wie Bremsen, Anzeigensystemen und Oberflächenmaterialien sowie mit Reifen erwirtschaften. Was aber nicht genug Gewinn abwerfe, solle abgestoßen werden. Setzer erklärte, es solle bei allen Produktionszweigen regelmäßig geprüft werden, »ob Continental der beste Eigentümer ist«.

Der Chef des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, reagierte am Mittwoch skeptisch auf die neuen Leitlinien. »Es ist schon mehr als befremdlich, dass Continental eine Unternehmensstrategie vorstellt, in der Beschäftigte keinerlei Erwähnung finden«, kritisierte er. Das passe zu »dem angekündigten brutalen Arbeitsplatzabbau in der Rhein-Main-Region«.

Bereits in den vergangenen Jahren trübte sich die wirtschaftliche Situation des Konzerns ein: Der Zollstreit zwischen den USA und China ließ den chinesischen Markt schwächeln; und die insgesamt schlechter werdenden Aussichten machten milliardenschwere Abschreibungen notwendig. Hinzu kommt der geplante Konzernumbau – hin zu Zukunftsfeldern wie Vernetzung, assistiertem und autonomem Fahren und der dafür benötigten Software.

Um die Herausforderungen zu meistern und die Gewinne wieder sprudeln zu lassen, hat der Konzern ein Kürzungsprogramm aufgelegt, bei dem binnen zehn Jahren weltweit etwa 30.000 Beschäftigte auf der Strecke bleiben werden. In der Bundesrepublik sollen demnach rund 13.000 Arbeitsplätze vernichtet werden. Nochmals verschärfen wolle Setzer das Spardiktat aber nicht, erklärte er nun.

Der Plan des Vorstands hatte jüngst zum Konflikt mit den Gewerkschaften geführt. Dass komplette, profitable Werke dichtgemacht werden sollen, stieß bei ihnen auf Unverständnis. Die IG Metall hatte Anfang Dezember die Gespräche mit der Konzernleitung abgebrochen. Sie hatte erklärt, der Konzern habe nach wochenlangen Gesprächen keinerlei Interesse gezeigt, Alternativen zur angekündigten Stellenstreichung zu besprechen; deshalb sei keine Basis für einen fairen Prozess vorhanden.

Continental hatte daraufhin verlautbart, man wolle die »industriepolitische Krise sozialpartnerschaftlich meistern«. Ob es die Konzernleitung ernst meint, wird sie unter Beweis stellen können; denn die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hat am vergangenen Wochenende speziell für die bedrohte Fabrik in Aachen einen Plan vorgestellt, wie diese erhalten werden kann.

In »Aachen neu denken« schlagen Gewerkschaft, Betriebsrat und eine Unternehmensberatung vor, das Werk »wirtschaftlich zu optimieren« und bestehende »Personalüberhänge sozialverträglich« abzubauen. Im Gegenzug solle die geplante Schließung Ende 2021 aufgeschoben und bis 2024 nach neuen Optionen gesucht werden. Doch der Konzern scheint wenig Interesse daran zu haben.

»Wir haben dem Unternehmen einen mehrstufigen Fahrplan vorgelegt, der dem Werk eine nachhaltige Zukunftsperspektive gibt«, berichteten der Betriebsratsvorsitzende Udo Bohnhof und sein Stellvertreter Bruno Hickert. Doch bislang verschließe sich Continental einer konstruktiven Lösung. Das Unternehmen wolle scheinbar das Werk um jeden Preis dichtmachen.