Kurzer Draht

Fabian Strauch/dpa Armin Laschet am Dienstag im Düsseldorfer Landtag

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht wegen der Affäre um Aufträge des Bundeslandes an die Modefirma van Laack mit Schrammen in den Endspurt des Rennens um den CDU-Vorsitz. Am Mittwoch war der Vorgang Thema im Landtag in Düsseldorf. In der letzten Plenarsitzung des Jahres nutzte die SPD die Gelegenheit, den mit der FDP in NRW regierenden Laschet vorzuführen. Im Zentrum der Sitzung stand die Verabschiedung des Landeshaushalts für 2021. Der Regierungsentwurf sieht ein Rekordvolumen von mehr als 84 Milliarden Euro vor, rund vier Milliarden mehr als im laufenden Jahr.

Im November war die Affäre hochgekocht. Ihr Kern: Im Frühjahr, als die Covid-19-Pandemie begann, war das Mönchengladbacher Luxusunternehmen van Laack, Hersteller insbesondere hochwertiger Hemden, in das Geschäft mit Schutzmasken und Kitteln eingestiegen. Um an Staatsaufträge zu kommen, war der Kontakt zum Sohn des Ministerpräsidenten, Johannes »Joe« Laschet, ein in der Szene bekannter »Mode-Influencer« und Werbeträger des Unternehmens, genutzt worden.

In der Rheinischen Post erklärte Van-Laack-Inhaber Christian von Daniel vor kurzem, er habe damals »Joe gesagt, dass er seinem Vater meine Nummer geben kann, wenn das Land Hilfe bei der Beschaffung von Masken braucht«. Der habe die Telefonnummer seines Auftraggebers an Armin Laschet weitergereicht, der nach Aussagen des Unternehmers an einem Sonntag abend persönlich bei von Daniel anrief. Im Anschluss seien Aufträge des Landes NRW im Umfang von mehr als 40 Millionen Euro für Masken und Schutzkittel an van Laack gegangen. Es war der Einstieg des Unternehmens in diesen Markt. Laut Wikipedia hat van Laack im Geschäftsjahr 2020 über 100 Millionen Alltagsmasken und zwölf Millionen Kittel verkauft und damit seinen Umsatz mehr als verdoppelt.

Auf einer Pressekonferenz am 1. Dezember versuchte Laschet das mindestens anrüchige Geschäft damit zu rechtfertigen, dass es zu Beginn der Pandemie nicht genügend Masken und Schutzkittel gegeben habe. Der Kampf um die Masken sei »brutal« gewesen. Die Landesregierung habe verzweifelt seriöse Angebote möglichst aus NRW gesucht, daher habe er auch seinen Sohn gefragt, der sich in der Textilindustrie auskenne. Sein Sohn habe das gemacht, »was jeder in der Situation gemacht hätte: helfen ohne jeden Lohn, ohne jeden Vorteil, ohne jeden Cent«, so Laschet.

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty ließ diese Erklärungen im Landtag nicht gelten. Nur durch den Kontakt von Laschets Sohn sei »plötzlich« ein Geschäft in Höhe von über 45 Millionen Euro für Coronaschutzausrüstung möglich geworden, kritisierte er laut dpa. Der Deal sei »ohne Ausschreibung und ohne Angebote lästiger Konkurrenz« besiegelt worden. »Selbst in der größten Not müssen mindestens drei Konkurrenzangebote eingeholt werden«, sagte der frühere NRW-Justizminister. Rund 7.000 Firmen hätten Angebote auf offiziellem Wege eingereicht. Der größte nordrhein-westfälische Textilhersteller Seidensticker habe angeboten, pro Monat 3,5 Millionen Schutzmasken herzustellen. Dort habe aber kein Ministerpräsident angerufen, so Kutschaty.

Unterdessen will sich auch die Vergabekammer Rheinland mit dem Auftrag an van Laack befassen, wie der Spiegel zuletzt berichtete. Bei der Vergabekammer sei vergangene Woche ein Nachprüfungsantrag eingegangen, sagte eine Sprecherin. Diese Kammer ist eine gerichtsähnliche Instanz, die Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber untersucht. Unangenehm ist für Laschet auch, dass die Uniklinik Essen rund 40.000 der bei van Laack georderten Schutzkittel ausgemustert hat. Die Kittel würden »beim Anziehen schnell reißen«, teilte die Klinik am Dienstag mit.

Van-Laack-Chef von Daniels wies Kritik an der Qualität der zehn Millionen an das Land gelieferten Schutzkittel zurück. Es habe »insgesamt nur eine einzige Beschwerde« gegeben, sagte er am Mittwoch der Deutschen Presseagentur. Die Einmal-Kittel seien für den Gebrauch in der Pflege oder auch für Besucher gedacht und nicht für Ärzte im OP. SPD-Fraktionschef Kutschaty erklärte mit Blick auf den Vorgang, die Landesregierung habe »45 Millionen Euro in den Sand gesetzt«.