Japan: Mehrheit gegen Olympia 2021

Tokio. Die Mehrheit der Japaner ist gegen eine Austragung der Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr. Das geht aus einer Umfrage des nationalen Senders NHK hervor. Nur 27 Prozent der Befragten waren für eine Durchführung 2021, 32 Prozent befürworteten die Absage, 31 Prozent eine erneute Verlegung. Die Organisatoren haben eine weitere Verschiebung der Spiele, die ursprünglich in diesem Jahr hätten stattfinden sollen, bisher ausgeschlossen. Nach derzeitiger Planung beginnt das Großereignis am 23. Juli. Auch bei einer Umfrage, die die Nachrichtenagentur Jiji am Montag veröffentlichte, waren 30 Prozent für eine Verschiebung. Sollten die Spiele dennoch ausgetragen werden, dann für mindestens 1,9 Milliarden Euro mehr als vorgesehen, wie die Organisatoren zuletzt mitgeteilt hatten. (sid/jW)