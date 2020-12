ZDF/Tim Gorbauch Jörg Sommer, Direktor des Berliner Instituts für Partizipation, hält eine pauschale Beschimpfung der Demoteilnehmer als »Covidioten« für gefährlich: »Am Puls Deutschlands«

The Guilty

Der Kopenhagener Polizist Asger Holm macht Dienst in der Notrufzentrale. Dort meldet sich kurz vor Feierabend die verzweifelte Iben, die in einer bedrohlichen Situation steckt und nur Andeutungen machen kann. Der Polizist stellt eigene Nachforschungen an und findet heraus, dass Ibens Exmann vorbestraft ist. Asger hält es kaum aus in seinem Büro, er wäre viel lieber draußen an der Seite seiner Kollegen, aber er darf nicht raus. Kammerspiel – von der Kritik als einer der spannendsten Filme des Kinojahrs 2018 bezeichnet. DK 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Brothers

Sam und Tommy sind ungleiche Brüder: Sam ist ein ausgezeichneter Soldat, der mit seiner Jugendliebe zwei Kinder hat und der Stolz seiner Eltern ist. Tommy ist das schwarze Schaf der Familie und hat gerade eine Haftstrafe abgesessen. Als Sam in Afghanistan unter Beschuss gerät und für tot erklärt wird, übernimmt Tommy Verantwortung und unterstützt die Familie seines Bruders. Doch Sam ist nicht tot. USA 2009. Mit Natalie Portman.

Tele 5, 20.15 Uhr

Endstation Hartz IV?

Eine Bilanz nach 15 Jahren

Für die einen gilt Hartz IV als Armutsfalle, für die anderen als Ursache für ein vermeintliches Jobwunder. Tatsächlich halbierte sich die Zahl der Erwerbslosen in den vergangenen 15 Jahren, wenn man die Statistik nur richtig fälscht. Der Film zeigt anhand einer Datenanalyse und mit Aussagen von Betroffenen, wie diese Maßnahmen gewirkt haben.

MDR, 20.45 Uhr

Am Puls Deutschlands

Der Querdenker-Effekt – kann uns Corona spalten?

Die Coronapolitik der Bundesregierung wird zupackender – gleichzeitig machen Minderheiten Schlagzeilen. Und nun diskutieren wir nicht über Jens Spahns Versagen, sondern über gefährlichen Quatsch. Eine echte Niederlage der demokratischen Öffentlichkeit. D 2020.

ZDF, 22.45 Uhr

Berlin Berlin

Skandale. Lügen, Filz und Korruption

Auch in Westberlin hat der Filz Tradition: Betrügereien in Millionenhöhe, Bauprojekte mit Schmiergeldern und ein Flughafen, der ewig nicht fertig wurde. In den 1970ern erschüttert der Bau des Steglitzer Kreisels die Stadt, und wenig später stürzt der Berliner Senat über die sogenannte Garski-Affäre. Ach, das waren noch Zeiten. D 2018.

RBB, 23.45 Uhr

Sportschau Thema

Wie homophob ist der Fußball, wird hier gefragt; und das ist sicher notwendig. Es ist nicht leicht, über der Deutschen größte Freude kritisch zu berichten, insofern: Anerkennung. D 2020.

Das Erste, 23.50 Uhr