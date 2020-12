Zwinkern in der Stimme

Dieter Kropp Nimmt man dem Bluesmusiker die Mundharmonika weg, hat er immer noch: seine Gitarre

Jeder kennt diese Tage. Augen zu und durch. Mit Humor und einer Portion Selbstironie soll es bekanntlich bessergehen. Als musikalische Großmeister dieser Form der Lebenskunst dürfen die afroamerikanischen Bluesleute gelten. Sie können auf das alltägliche Elend in den USA hinweisen und sich gleichzeitig über sich und ihr Leben lustig machen. Manchmal kann man mitlachen, nicht unbedingt mitleiden. Oft genug kann man an den von Codewörtern und Doppelbedeutungen wimmelnden Texten verzweifeln. Und dann gibt es halt noch die Musik, man muss sie nicht erklären, es reicht, wenn der Fuß mitwippt.

Per Definition kann es »authentischen« Blues aus Deutschland nicht geben, selbst wenn die Szene seit Jahrzehnten floriert, und zwar sowohl in West- als auch in Ostdeutschland. Es fehlt halt die Stigmatisierung durch den Rassismus, es fehlt der Leidensdruck, der Überlebenswille, das Spiel mit der Sprache und ihren geheimen Bedeutungen. Die besseren deutschen Blueser wissen um dieses Problem, gerade weil sie in den letzten Jahren in deutscher Sprache singen. In ihrer Muttersprache können sie sich vom US-amerikanischen Vorbild lösen und sogar mitunter recht amüsant den deutschen Alltag beleuchten.

Man kann Dieter Kropp ruhig zu einem der Großmeister des Genres zählen. Er ist ein fabelhafter Mundharmonikaspieler, und mit seinen Texten sorgt er auf dem aktuellen Album »Bis auf …, aber sonst …!« für einige Schmunzler. Ja, der Wiedererkennungswert ist groß, wenn er von Forderungen des Finanzamtes singt, weil bei ihm zu wenig Geld reinkommt. Da ist der Chef, der ihm kündigt und zu ihm sagt: »Das mit uns beiden, das lassen wir jetzt besser einfach mal ruh’n!« Besungen werden die Peinlichkeiten der Liebe, wenn die Freundin im Internet als Fremdgeherin entdeckt wird, oder ein platter Reifen bei Oelde, der zu der Erkenntnis führt, dass man an Reifen besser nicht spart. Selbstironisch werden das schütter werdenden Haar und das Wohlstandsbäuchlein betrachtet. Kropp singt mit einem Zwinkern in der Stimme, und das aus Finnen und einem Deutschen bestehende Quartett kennt sich im Genre gut genug aus, um vergessen zu lassen, dass der Blues musikalisch auf einer simplen Basis steht.

Zugegeben, mit diesem Album wird keine musikalische Revolution ausgerufen. Aber selbst gute Unterhaltung will gekonnt sein, und unterhaltsam ist er, der Dieter Kropp. So kommt man durch diese Tage.