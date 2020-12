Ausgebeutete Wanderarbeiter

Roland Holschneider/dpa Auf Montage: Migrantische Malocher sind den Betrügereien der Unternehmer oft schutzlos ausgeliefert

Die spanische Volkswirtschaft hatte sich noch nicht von der Eurokrise erholt, da traf der Coronaschock den Staat so hart wie keinen anderen in der EU. Viele wandern angesichts von Massenarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit auf der Suche nach Arbeit aus – und enden häufig in ausbeuterischen und unwürdigen Verhältnissen in der BRD.

Ende November 2020: Eine Gruppe von 14 Arbeitern aus der spanischen Provinz Galizien kommt auf einer Baustelle am Bostalsee im Saarland an, gelockt von der Aussicht auf ein geregeltes Einkommen von 3.500 Euro im Monat. Plus einmalig 400 Euro für die Reise. Fahrzeuge sollten bereitgestellt werden, ebenso ein Haus in der Nähe der Baustelle, auf der sie Gräben für Glasfaserkabel ausheben sollten. Doch an den Versprechen war nichts dran. Die Galizier sind Opfer einer Masche geworden, mit der immer wieder Wanderarbeiter auf die hiesigen Baustellen und Äcker, in die Hotels, Pflegeheime und Fleischfabriken gelockt werden.

Zurück in die Heimat

Nachdem sich die Abreise um mehrere Stunden verzögert hatte, weil die Reisenden noch auf eigene Kosten Covidtests machen mussten, kamen die versprochenen Fahrzeuge – ein Pkw und ein Lieferwagen für 14 Menschen und 1.800 Straßenkilometer. Statt 400 Euro bekamen sie 350, womit die Kosten für Benzin, Maut und Unterkünfte nicht gedeckt werden konnten. Endlich im Saarland angekommen, bezogen die Entsandten ihre Unterkunft. Wie im Internet veröffentlichte Bilder zeigen, handelte es sich um eine heruntergekommene, verschmutzte und kaum bewohnbare Baracke. Die versprochenen Arbeitsverträge lagen nicht vor.

Offensichtlich sollten die Arbeiter erst einmal in eine aussichtslose Situation gelotst werden, um sie dann in miserable Arbeitsbedingungen zu nötigen. Die Arbeiter entschieden sich daher Anfang Dezember, zurück nach Galizien zu reisen. Von den Verantwortlichen vor Ort wurde jegliche logistische und finanzielle Unterstützung verweigert. Sie saßen fest. Ein Teil der Gruppe machte sich letztlich doch an die Arbeit – auf Basis eines galizischen Tarifvertrags, in dem ein monatliches Entgelt von 1.100 Euro festgeschrieben ist, für 40 Wochenstunden, montags bis sonntags. Macht rund 6,10 Euro die Stunde, eine Bezahlung deutlich unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns.

Mittlerweile konnten sechs der Beschäftigten mit Unterstützung der regionalen Gewerkschaft Confederatión Intersindical Galega (CIG) zurück in die Heimat reisen. Die CIG hatte in Galizien die Öffentlichkeit gesucht. Die namentlich in der Presse genannten Arbeiter waren daraufhin bedroht und der Unterkunft verwiesen worden.

Wer steckt hinter diesem Ausbeutungsskandal? Angestellt wurden die Wanderarbeiter von einer spanischen Firma namens Camsoar SL. Diese »wurde nur zwei Monate vor Beginn der Tätigkeit in Deutschland in der galizischen Kleinstadt Poio gegründet«, erläuterte Mario Maceiras, bei der CIG zuständig für den Bereich Holz und Bau, gegenüber jW. »Wir vermuten, dass das Unternehmen eigens für diese Tätigkeit gegründet wurde.« Als Projektverantwortliche nenne Camsoar zwei Manager namens Rebeca Pousada und Camilo Agular. Der eigentliche Chef aber sei ein Mann namens Jesús Fariña Calvo. Maceiras: »Er ist derjenige, der entscheidet und die Befehle erteilt.« Fariña Calvo war es auch, der die Arbeiter bedroht hatte.

Ausbeutung mit System

Die CIG arbeitet nun daran, die Subunternehmerkette hinter Camsoar aufzudecken. Das ist nicht einfach, doch offenbar ist die Firma Nokia Telxius in der entsprechenden Region für das Glasfasernetz zuständig. Dabei handelt es sich um eine Tochter des spanischen Mobilfunkriesen Telefónica, die erst im Sommer für 1,5 Milliarden Euro Funkmasten von Telefónica Deutschland gekauft hatte. Hinter Telxius wiederum stehen unter anderem Finanzinvestoren wie KKR oder Pontegadea. Telxius will innerhalb von vier Jahren 2.400 weitere Standorte mit »passiver Funktechnik« erschließen. Billige Arbeitskräfte werden also gebraucht.

Der Betrug und die Ausbeutung von Wanderarbeitern haben hierzulande System. Immer wieder wird von ähnlichen Fällen berichtet. Von gefälschten Verträgen mit illegal niedrigen Löhnen, menschenunwürdigen Unterkünften, mangelndem Arbeitsschutz und unbezahlten Überstunden. Häufig fehlen den Betroffenen die finanziellen Mittel für die Rückreise. Sie sind gestrandet und darauf angewiesen zu tun, was von ihnen verlangt wird. Dahinter stecken häufig kaum durchschaubare Subunternehmerketten und Werkvertragskonstruktionen. Doch der Gesetzgeber lässt die Betroffenen allein. Ernsthafte regulatorische Maßnahmen gab es nicht einmal nach dem Skandal um die Coronaausbreitung bei Tönnies.

Allzu häufig schweigen die Betroffenen – aus Angst, wegen Informationsmangels, wegen fehlender Unterstützung. Die 14 Galizier suchen hingegen mit Hilfe ihrer Gewerkschaft die Öffentlichkeit. Sie wollen über die Missstände aufklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Laut Maceiras werden Klagen gegen Camsoar und Fariña Calvo erhoben, weil diese »die verzweifelten Arbeiter mit falschen und nie erfüllten Versprechungen betrogen und wie Halbsklaven bedroht haben«.