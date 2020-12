Verschärfte Krise

Phil Noble/REUTERS Infolge der Coronapandemie mussten viele Geschäfte des Einzelhandels schließen (Wrexham, 24.9.2020)

Mit mehr als 60.000 an und mit einer Coronainfektion Verstorbenen gehört Großbritannien zu den am stärksten von Covid-19 betroffenen Ländern Europas. Die Pandemie wirkte auf die entzündliche Gemengelage auf der Insel wie ein Brandbeschleuniger. Schon vor Corona waren die Dinge in Bewegung gewesen. Das wurde im vorangegangenen Jahr 2019 einerseits durch die in Endlosschleife treibenden »Brexit«-Verhandlungen mit der EU, andererseits durch den Aufstieg und anschließenden Fall in Form einer heftigen Wahlniederlage des links-sozialdemokratischen Projekts von Jeremy Corbyns Labour-Partei verdeutlicht.

Auf eine verzerrte Weise war der Sieg von Boris Johnsons Konservativen bei den Wahlen Ende 2019 Ausdruck der Krise des britischen Nationalstaats. Seine parlamentarische Mehrheit beruht auf neugewählten Abgeordneten aus dem sogenannten »Red wall« Nordenglands. Sie wurden in ehemals sozialdemokratischen Hochburgen mit dem Versprechen gewählt, Jahrzehnte des wirtschaftlichen und industriellen Niedergangs rückgängig zu machen. Ein Niedergang, der einerseits mit der Krise des britischen Empire zusammenhängt, andererseits in den vergangenen Jahrzehnten gerade von den Tories betrieben wurde.

Ausnahme Streiks

Covid-19 zeigt einmal mehr den brutalen Klassencharakter der britischen Gesellschaft. Es sind die Ärmsten und die Angehörigen ethnischer Minderheiten, die überproportional oft sterben. Jobs im Reinigungsgewerbe, als Busfahrer oder im Pflegebereich wurden 2020 zu Himmelfahrtskommandos. Die Gewerkschaftsbewegung begegnete dem nur selten mit mehr als verbaler Gegenwehr. Eine Ausnahme ist die Londoner Kleingewerkschaft »United Voices of the World«. Sie konnte in der Coronapandemie mit einer Reihe schlagkräftiger Arbeitsniederlegungen zahlreiche Verbesserungen für ihre Mitglieder durchsetzen, unter anderem Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für die größtenteils migrantischen Reinigungskräfte im Justizministerium. Die Rückführung des ausgelagerten Reinigungspersonals im Londoner St.-Mary’s-Krankenhaus in das staatliche Gesundheitswesen nach wochenlangen Streiks zählt ebenfalls zu den Erfolgen der Gewerkschaft.

Corona wird die britische Wirtschaft umkrempeln. Zu den großen Verlierern zählt 2020 der Einzelhandel. Allein im Dezember gingen mit Arcadia und Debenhams zwei Branchenriesen in die Insolvenz, 25.000 Jobs wurden vernichtet. Krisengewinner sind multinationale Technologiekonzerne wie Amazon sowie der Konservativen Partei nahestehende Outsourcingunternehmen wie zum Beispiel Serco. Letzteres kassierte vom britischen Staat Milliardenbeträge für die Durchführung von Coronatests und die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Damit war der Konzern heillos überfordert, eine wirklich funktionierende Kontaktnachverfolgung gibt es in Großbritannien bis heute nicht. Der Staat, und damit die Steuerzahler, zahlte trotzdem.

Wie in vielen anderen Ländern gefielen sich britische Politiker vor allem Anfang des Jahres darin, Beifall zu klatschen. Der Applaus, der den Beschäftigten im Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst gewidmet war, ist inzwischen verstummt. Dafür bringt das Jahr 2021 eine Nullrunde in Sachen Lohnentwicklung. Das hatte Finanzminister Rishi Sunak im Herbst angekündigt. Sunak hat 2020 Milliardenbeträge unter anderem für ein staatlich subventioniertes Kurzarbeiterprogramm ausgegeben. Ausgerechnet die Tories wurden so in der Coronakrise zur interventionistischsten Regierung seit vielen Jahrzehnten. Jetzt zeichnet sich ab, dass lohnabhängige Menschen mittelfristig dafür zur Kasse gebeten werden sollen.

Dem steht der fast völlige Kollaps parlamentarischer linker Opposition gegenüber. Keir Starmer, Corbyns Nachfolger als Vorsitzender der Labour-Partei, bringt die britischen Sozialdemokraten auf strammen Rechtskurs. Corbyn selbst ist mit Hilfe fadenscheiniger Antisemitismusvorwürfe von seiner eigenen Parlamentsfraktion suspendiert worden und sitzt nun als unabhängiger Abgeordneter im Unterhaus. Starmer unterstützt britische Kriegsabenteuer und Gesetze, die Soldaten, Geheimdienstmitarbeitern und Polizisten zukünftig Straffreiheit bei durch sie begangene Menschenrechtsverletzungen zusichern sollen. Außerparlamentarische Bewegungen können von Labour keine Unterstützung mehr erwarten.

Außerparlamentarische Bewegungen gab und gibt es in Großbritannien, allen Widrigkeiten zum Trotz. »Black Lives Matter« stürzte in der südenglischen Hafenstadt Bristol die Statue eines Sklavenhändlers ins Meer, Zehntausende demonstrierten den ganzen Sommer hindurch gegen rassistische Polizeigewalt. An den Universitäten breitet sich eine Bewegung gegen die überteuerten Mieten und die Coronaquarantänebedingungen in den mittlerweile komplett durchkommerzialisierten Studierendenwohnheimen aus. Im November setzte diese in Manchester eine 30prozentige Mietensenkung durch, Studierende in anderen Städten wie Bristol, Edinburgh oder London fordern nun ähnliches.

Regionalistische Tendenzen

In den vergangenen Jahren haben Unabhängigkeitsbewegungen in Wales und Schottland stetig Zulauf erhalten, und auch die irische Frage steht zunehmend zur Debatte. 2020 war das Jahr, in dem aufgrund der Coronakrise auch regionalistische Konflikte selbst in England stärker als bislang üblich ausgefochten worden sind. In der Grafschaft Cumbria gründete sich sogar eine neue Partei mit der Forderung nach Unabhängigkeit für Nordengland.

Andrew Burnham, der sozialdemokratische Bürgermeister der in Nordwestengland gelegenen Großstadt Manchester, erreichte in der Bevölkerung zeitweise große Popularität, weil er sich für zusätzliche Geldmittel von der Zentralregierung zur Schaffung eines lokalen Kurzarbeiterfonds einsetzte. Seine ursprüngliche Ablehnung musste Sunak wegen des öffentlichen Drucks aufgeben. Burnham erhielt daraufhin den inoffiziellen Titel »König des Nordens«. Jedoch muss hier angemerkt werden, dass Burnham als Bürgermeister dafür verantwortlich ist, dass Manchester zunehmend von internationalem spekulativen Kapital überrannt wird. Die Wolkenkratzer, die hier in die Höhe wachsen, dienen nicht den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung, sondern als Spekulationsobjekte multinationaler Investmentfonds.

Seit Anfang Dezember wird nun in Großbritannien geimpft. 20 Millionen Menschen sollen bis Ende 2021 das Pfizer/Biontech-Vakzin erhalten, zahlreiche logistische Fragen sind aber noch ungeklärt. Vor allem Bürgerrechtsorganisationen warnen vor Diskussionen über neue Überwachungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Impfpässe in Form einer Handyapp, welche zukünftig an Einlassbereichen öffentlicher Veranstaltungsorte abgefragt werden könnten. Corona ist noch lange nicht vorbei.