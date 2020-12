Daseinsvorsorge ohne Profitlogik

Ralf Franke/Verdi Im Redefluss: Linke-Chef Bernd Riexinger streitet gestenreich für den Erhalt kommunaler Krankenhäuser (Senftenberg, 15.12.2020)

Das Motto ist klar: »Menschen vor Profite – Nein zur Privatisierung von Krankenhäusern«. Der Verdi-Bezirk Cottbus rief am Dienstag zu einer Kundgebung vor dem Klinikum Niederlausitz in Senftenberg auf. Der Grund: Der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-Lausitz könnte am Donnerstag über die Zukunft des kreiseigenen Krankenhauses entscheiden. Demnach gibt es zwei Kaufinteressenten: das kommunal geführte Cottbusser Carl-Thiem-Klinikum und den privaten Krankenhausbetreiber Sana Kliniken AG.

Der Kreistag hatte Ende Februar 2020 in einer nichtöffentlichen Sitzung die Einleitung eines sogenannten Interessenbekundungsverfahrens zum Verkauf von Gesellschaftsanteilen des Klinikums beschlossen. »Damit wird der Weg zu einer Teilprivatisierung eröffnet«, kritisierten Verdi-Gewerkschafter am Montag in einer Mitteilung. Es gehe um eine Grundsatzentscheidung, betonte Ralf Franke, zuständiger Verdi-Sekretär, am Dienstag im jW-Gespräch: »Entweder erhält ein Konzern mit Gewinnabsichten den Zuschlag, oder das Klinikum bleibt gemeinnützig.«

Vor Ort war auch Bundesprominenz. Der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger erklärte vor den rund 30 Kundgebungsteilnehmern: »Seit vielen Jahren sollen Krankenhäuser ihre Arbeit an betriebswirtschaftlichen Kriterien ausrichten statt an den Bedürfnissen der Menschen.« Das Ergebnis seien Pflegenotstand und Versorgungslücken, so Riexinger. Weiter sagte er: »Mitten in der Coronakrise eine Klinik zu privatisieren ist unglaublich ignorant.« Das führe zu Stellenstreichungen, mehr Stress für Ärzte, Pfleger und medizinisch-technisches Personal. »Schon jetzt fehlen Fachkräfte.«

Die Kreistagsvorsitzende Martina Gregor-Ness (SPD) bestätigte am Dienstag im jW-Gespräch den Sitzungstermin. Es sei im Moment nicht absehbar, wie sich die Abgeordneten entscheiden würden, sagte sie. Der Fraktionszwang sei wohl aufgehoben, die Kreistagsmitglieder würden nach ihrem Gewissen entscheiden. Und überhaupt: »Bei der Entscheidung müssen ideologische Scheuklappen abgelegt werden«, so Gregor-Ness. Offen sei zudem, ob es bereits am Donnerstag einen finalen Beschluss des Kreistags geben werde.

Ein Insider äußerte gegenüber jW folgende Vermutung: Die Mehrheit der Kreistagsabgeordneten könnte für das »Rundum-sorglos-Paket der Sana AG« votieren, um größtmögliche Erlöse für den Haushalt des Landkreises zu erzielen. Eine Gefahr, die auch der Betriebsrat sieht. »Die öffentliche Daseinsvorsorge ist kein Renditeobjekt«, sagte Mirko Holitschke, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender im Klinikum Niederlausitz, am Dienstag gegenüber jW. Und Gewerkschafter Franke stört ein weiterer Punkt: »Es gibt aktuell keinen Druck, das Klinikum überhaupt verkaufen zu müssen.« Die Finanzsituation sei nicht mehr defizitär.

Verdi hatte sich bereits im März dieses Jahres für »einen kommunalen Klinikverbund in Südbrandenburg« stark gemacht. »Mit unserer öffentlichen Aktion haben wir unserer Forderung Nachdruck verleihen wollen«, so Franke. Indes: Ein solcher Verbund komme nur zustande, wenn das Votum der Kreistagsabgeordneten gegen den Sana-Konzern ausfalle.