Wachstum über alles

Bernd von Jutrczenka/dpa Die drei Kandidaten für den Vorsitz der CDU, Friedrich Merz (2. v. l.), Norbert Röttgen (M.) und Armin Laschet (2. v. r.) am Montag abend in Berlin

Es sei »ein bisschen so wie Weihnachten«, leitete die Moderatorin den Abend mit einer Anspielung auf die Kontaktbeschränkungen in der Coronapandemie ein. Soviel Besuch sei sie »gar nicht mehr gewohnt«. Tatsächlich war der Ton der ersten offiziellen gemeinsamen Runde der drei Kandidaten um den CDU-Vorsitz eher von adventlicher Friedensstimmung geprägt. Heftige Wortwechsel zwischen Exunionsfraktionschef Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und dem Außenpolitiker Norbert Röttgen blieben am Montag abend im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin aus. Unterschiede wurden eher in den Akzentuierungen der Redner deutlich. Für die via Internet übertragene Runde in der Parteizentrale hatten mehr als 700 CDU-Mitglieder per Video, Mail oder Audiobotschaften Fragen eingereicht, die eine Redaktion zu sechs Themenbereichen gruppiert hatte. Am Montag ging es um die ersten drei Bereiche, die übrigen werden am 8. Januar 2021 diskutiert.

Alle Kandidaten warnten davor, sich auf Bündnis 90/Die Grünen als Koalitionspartner zu fokussieren. »Wir müssen dafür sorgen, dass sich in allen politischen Themen die anderen politischen Parteien an uns messen und wir uns nicht an denen«, erklärte etwa Merz. Einig waren sich die Kandidaten auch darin, die CDU attraktiver für Frauen und für junge Menschen machen, das klimapolitische Profil der Partei schärfen, die Politik familienfreundlicher gestalten und den Status der CDU als Volkspartei bewahren zu wollen.

Die drei Diskutanten erwiesen sich erneut als treue Anhänger des neoliberalen Glaubens an die Wunderwirkungen von Wachstum, Deregulierung und freiem Unternehmertum. Für die Idee, dass Steuererhöhungen dazu beitragen könnten, die Lasten der Coronapandemie gerechter zu verteilen, gab es keine Sympathie. Laschet diagnostizierte eine »gigantische Staatsverschuldung« infolge der Krise. Die »sozialdemokratische Antwort« seien Steuererhöhungen. Die Antwort der CDU müsse »wirtschaftliche Stärke« sein – und »jungen Gründern« Freiräume so zu eröffnen, »dass sie wirklich was unternehmen können«.

Da wollte Merz, ehemals Chef des Deutschland-Ablegers des Finanzgiganten Blackrock, nicht nachstehen. Angesichts der Schulden seien Steuersenkungen zwar schwierig. Aber insbesondere für »junge Unternehmer« müsse dringend »der Steuersatz verbessert werden«. Auch für junge Familien, die Immobilien erwerben wollten, müsse etwas getan werden, etwa weniger Steuern beim Hauskauf. Röttgen nannte die »Digitalisierung« als den Schlüssel für den wirtschaftlichen Neuaufbau und China als den Hauptgegner, den man da abhängen müsse. Er habe den Anspruch, dass die BRD in fünf Jahren »technologisch führend« sei.

Dass die Verlierer dieser Wirtschaftsordnung überhaupt noch vorkamen, war der Frage eines Mitglieds zu verdanken. Was sie zu tun gedächten, um die Schere zwischen Arm und Reich zu verkleinern, wollte der wissen. Laschet räumte immerhin ein, die Pandemie könne Ungleichheiten vergrößern. Deshalb müsse »die soziale Frage« nach der Krise oben stehen. An diesem Punkt wurde der Unterschied zu Merz am deutlichsten. Der packte die Themen Hartz IV und »Flüchtlingskrise« in einen einzigen, verächtlich klingenden Satz. Ja, es gebe eine Diskussion über »Armutsgefährdung«. Dazu müsse man »allerdings auch mal« sagen: »Wenn wir die Zuwanderung in die Sozialsysteme von 2015/16 nicht gehabt hätten, hätten wir heute in Deutschland eine Million Hartz-IV-Empfänger weniger.«