Nach tödlichem Crash: Polizist verurteilt

Berlin. Knapp drei Jahre nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Funkstreifenwagens mit dem Auto einer jungen Frau in Berlin ist ein Polizist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach den 53jährigen Polizeihauptkommissar am Dienstag der fahrlässigen Tötung schuldig und verhängte eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung. Die 21jährige Frau wurde im Januar 2018 in ihrem Auto von dem Polizeiwagen gerammt, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, und starb in der Folge. Monate nach Ermittlungsbeginn war bekannt geworden, dass eine Blutprobe des Fahrers Alkohol enthalten haben soll. (dpa/jW)