Shutdown in BRD beginnt

Robert Michael/dpa Die Bundesregierung setzt auf die Eigenverantwortung des einzelnen zum Schutz der Bevölkerung

Offenbar ist sich die Bundesregierung nach wie vor nicht sicher, ob die ab diesem Mittwoch verschärften Coronabeschränkungen die gewünschte Wirkung entfalten. So appellierte sie erneut an die Bevölkerung, sich an die Auflagen zu halten. Der nun beginnende Shutdown sei wegen zu hoher Infektionszahlen geboten, erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in Berlin: »Lieber jetzt mit Aussicht auf Erfolg, als erst nach Weihnachten mit dem Risiko großer Nebenwirkungen.« Kanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte, unvorsichtiges Verhalten in dieser Phase sei »verheerend« für die Gesellschaft.

Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) betonte den Ernst der Lage. Mit zwischen 12.000 und 29.000 gemeldeten Neuinfektionen pro Tag lägen die Fallzahlen im Dezember deutlich höher als im November, sagte Lothar Wieler am Dienstag. Aktuell seien 325.000 Menschen in der BRD mit SARS-CoV-2 infiziert, in den Sommermonaten seien es wenige tausend gewesen. Immer stärker betroffen sei die Gruppe der 80jährigen mit besonders hohem Risiko für schwere und tödliche Krankheitsverläufe. Dass sich im Moment zu viele Menschen infizierten, sei Wieler zufolge »Ergebnis von Sorglosigkeit einiger Menschen«. Er rief dazu auf, Kontakte auf das Nötigste einzuschränken. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem RKI 14.432 neue Fälle und 500 Todesfälle binnen eines Tages übermittelt, wie das Institut am Dienstag morgen bekanntgab. Am Dienstag der Vorwoche waren 14.054 Neuinfektionen und 423 Todesfälle gemeldet worden.

Ab diesem Mittwoch wird das öffentliche und private Leben in ganz Deutschland weiter deutlich heruntergefahren. Geschäfte – außer die für den täglichen Bedarf – müssen schließen. Schulen sollen geschlossen oder zumindest die Anwesenheitspflicht ausgesetzt werden. Private Treffen bleiben auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, in jedem Fall auf maximal fünf Personen beschränkt – Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. Nur zu Weihnachten vom 24. bis 26. Dezember gibt es Lockerungen. Die Einschnitte gelten vorerst bis 10. Januar. (dpa/jW)