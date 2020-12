Front nach Osten

Fabian Sommer/dpa Es brennt wieder Licht: Ostfassade des rekonstruierten Berliner Schlosses

Am Mittwoch soll wieder Leben einkehren in die rekonstruierte ehemalige Residenz der Hohenzollern auf der Spreeinsel in der Mitte Berlins. Am Abend wird der Bau – der Umstände halber erst einmal »digital« – eröffnet. Damit kommt ein vor einem Vierteljahrhundert konzipiertes und im Juli 2002 vom Bundestag aufs Gleis gesetztes geschichtspolitisches Großprojekt zu einem vorläufigen Abschluss, mit dem zwei wesentliche Anliegen verfolgt wurden: Die historische Niederlage der DDR (und damit selbstverständlich auch: der deutschen Linken) sollte an zentraler Stelle baulich dokumentiert und gleichzeitig der politisch-historische Bezugspunkt der vergrößerten Bundesrepublik herausgestellt werden. Es ging und geht also um viel, und weil das so ist, durfte das alles auch eine Stange Geld kosten: 677 Millionen Euro sind es bislang.

Keine Fläche war für den nämlichen Zweck besser geeignet als die, auf der das 1945 ausgebrannte und 1950 abgebrochene Berliner Schloss gestanden hatte. Die DDR hatte mit dem Palast der Republik – konzipiert als klassisches und für die Allgemeinheit zugängliches Volks- und Kulturhaus der Arbeiterbewegung sowie als Sitz des Parlaments – in den 1970er Jahren hier ihr wichtigstes staatliches Bauwerk errichtet. Das wollten, wie Umfragen in den 1990er Jahren zeigten, mehr als 90 Prozent der Ostberliner erhalten wissen. Mag sein, dass diese Verstocktheit zu der Entscheidung beigetragen hat, die Ostseite der ansonsten detailverliebt rekonstruierten Schlossfassade nicht historisierend, sondern als abweisende Betonmauer mit schießschartenähnlichen Fensteröffnungen auszuführen. Auch in anderer Hinsicht drängte sich diese Lösung auf: Die »manifeste Sehnsucht nach einem historischen Identifikationspunkt«, von der im Jahre 2000 Gerhard Schröders Kanzleramt zu berichten wusste, war eben die nach Preußen-Deutschland, und das war 1945 von Osten her zerschlagen worden.

Neuerdings muss diese Sehnsucht allerdings moderiert werden. Wer vom »Schloss« rede, müsse einen Euro in die Kaffeekasse geben, wurde zuletzt aus dem Umfeld von Hartmut Dorgerloh, Generalintendant des »Humboldt-Forums«, kolportiert. Aber beim Rundgang durch das Gebäude, dessen Ankerpunkt vier Dauerausstellungen mit den Kernthemen »Geschichte und Architektur des Ortes«, »Brüder Humboldt« sowie »Kolonialismus und Kolonialität« bilden sollen, rutsche auch Dorgerloh das fatale Wort »dann doch schon mal durch«, wie dpa-Reporter in Erfahrung brachten.

Wenn selbst der Chef die Sprachregelungen nicht drauf hat, wundert es nicht, dass das Projekt auch in seiner finalen Phase von unerwünschten Diskussionen begleitet war: Da ist die leidige Sache mit dem vergoldeten Kreuz auf der Kuppel und dem dazu angebrachten Spruch, der verlangt, dass »im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind«. Liberale Freunde einer »Diversität«, für die auch das Forum zu stehen behauptet, fragten besorgt, ob mit solchen Mätzchen nicht der eigene Anspruch verraten werde. Und auch wenn das Forum beteuert, man setze sich »kritisch mit dem Erbe des Kolonialismus und der Rolle Europas auseinander«, wird es die in Gang gekommene Debatte darüber, ob es mit der Präsentation der Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst nicht doch eine einzige »Manifestation des Kolonialismus« sei, so schnell nicht wieder loswerden. Aber damit wird es leben können. Wichtig war, dass die DDR aus ihrer einstigen Hauptstadt verschwindet. Nicht nur für reaktionäre Hohenzollern-Fans, sondern auch für ihre liberalen Kritiker.