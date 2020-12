Vorsicht, intelligentes Leben!

imago/Anka Agency International Wellensittich: Ein Vogel, der einen Menschen hat

Die Sensationsmeldung war 2018 um die Welt gerast: Im Grand Canyon waren der Leichnam des US-amerikanischen Satirikers Ambrose Bierce und in seinen Taschen Papiere entdeckt worden, die sich als Nachlass zu seinem berühmten »Wörterbuch des Teufels« entpuppten. »Das Rätsel um das Verschwinden des 1842 geborenen Schriftstellers, der 1913 vorgeblich ins revolutionär aufgeschäumte Mexiko zuckelte und mutmaßlich dort ums Leben kam, war gelöst: Der bis auf den Grund desillusionierte, lebensmüde Bierce hatte eine falsche Fährte ausgeworfen, um unbehelligt zum Grand Canyon zu stiefeln und sich mit seinem alten Armeerevolver von 1863 wegzublasen«, schrieb damals das Fachblatt Eulenspiegel und veröffentlichte eine erste Auslese ans Deutsche angepasster Definitionen aus dem nachgelassenen Konvolut.

Inzwischen hat das von dem bekannten Amerikanisten Markus Bomert angeführte Editionsteam an der Universität Weinheim weitere Texte übertragen. »Vieles, was Bierce vor über hundert Jahren notierte, schmeckt einfach zeitlos!« rühmt Bomert, ein fülliger Endfünfziger mit der Hornbrille des gesegneten Schreibtischmenschen, auch diesmal den Gegenstand seiner Arbeit. »Nehmen Sie zum Beispiel diese gut gepfefferte Eintragung: ›Antisemit: Jemand, bei dem es nicht der Penis ist, der beschnitten ist.‹ Oder dieses sarkastische Aperçu: ›Literatur: Der Beweis, dass die Erfindung der Schrift sich missbrauchen lässt.‹« Einmal in Fahrt, wühlt Bomert in einem Stapel Papier, angelt ein weiteres Blatt und liest vor: »›E-Mail: Die Möglichkeit, jemanden zu belästigen, ohne seine Gegenwart in Kauf nehmen zu müssen.‹«

Die Frage, ob nicht Bierce’ Notate missbraucht werden, indem man sie auf Teufel komm heute raus auf gegenwärtige Zustände pappt, verneint Bomert. »Wenn es ›Brief‹ statt ›E-Mail‹ heißt, versteht das doch kein junger Mensch!«

Wir fischen selber einen Zettel von seinem Schreibtisch: »Latein: Weltsprache, die gegenüber dem Englischen den Vorzug genießt, tot zu sein.« Bomert nickt: »Gegenüber dem Englischen – das musste ich einsetzen«, rechtfertigt sich der Wissenschaftler. »Ich habe eben nicht wie die heutige Jugend Englisch schon mit der Muttermilch gelernt. Und meine noch grunddeutsch geprägte Generation will sich in diesen Aphorismen auch wiederfinden!« gibt Bomert seiner Haltung hinreichend gestärkten Ausdruck und schaut durch dicke Brillengläser in die Welt, wo sich zur Zeit der Reporter der jungen Welt befindet.

»Fehler: Eigenart fremden Tuns« steht auf dem Papierschnitzel, der gerade vor Bomerts Nase auf dem Schreibtisch liegt, doch wir lassen es damit bewenden. Im trockenen Bewusstsein, dass sein Tun genau richtig ist, drückt uns Bomert eine Kladde in die Hand, der wir nun weitere Proben entnehmen, von denen gewiss einige der höheren Verständlichkeit halber wieder auf heutige Zustände eingespurt wurden:

ARD-alpha: Die Möglichkeit, sich intelligentes Leben ins eigene Wohnzimmer zu holen.

Ausnahme: Das Kennzeichen der Regel.

Banalität: Künstlerisches Element, das Roman, Fernsehserie und Spielfilm mit dem wirklichen Leben verbindet.

Christentum: Von der Kirche überarbeitete, ergänzte und revidierte Ausgabe der Ansichten eines Mannes, die er nicht geäußert und den es nie gegeben hat.

Erkenntnis: Der notwendige Zwischenschritt vom Unwissen zur Widerlegung.

Fötus: Eine Wucherung im weiblichen Gewebe, die den Wirtskörper deformiert und nach neun Monaten beginnt, erst die Familie, dann die nähere Umgebung, schließlich die Welt zu verwüsten.

Gentechnik: Eine Methode, die der Verbesserung der Schöpfung dient und die schadhafte Architektur Gottes durch die perfekt falschen Konstruktionen des Menschen ersetzt.

Geschmack: Etwas, worüber man nicht streiten kann – es gibt nun einmal guten Geschmack, und es gibt schlechten Geschmack.

Gewerkschaft: Die Interessenvertretung der Arbeitgeber durch die Arbeitnehmer.

Identität: Ursprünglich philosophischer Begriff, von Aristoteles in die Formel a = a gebracht. Bei allem Respekt vor einem großen Philosophen sei angemerkt, dass dieser Satz korrekt 0 = 0 lautet.

Kausalität: Eine Verbindung, die von a nach b führt oder von b nach a oder von a bzw. b nach ganz woanders oder auch nicht – aber immer zwangsläufig.

korrekt: Nach Schema F.

Lemming: Tier mit ausgeprägtem Wir-Gefühl.

Narziss: Jemand, der von der Bewunderung seiner Eigenschaften so mit Beschlag belegt ist, dass er meine viel besseren nicht bemerkt.

Philosoph: Einer, der die Welt nur interpretiert; es kommt darauf an, ihn zum Angestellten im Kulturmanagement umzuschulen.

Reinkarnation: Die Wiederholung eines Stumpfsinns.

Reise: Fortbewegung von einem Ort, an dem man nicht vermisst wird, zu einem anderen, an dem man durch Abwesenheit glänzen sollte.

Schadenfreude: Anteilnahme, die mit der Tugend der Ehrlichkeit vereinbar ist.

Therapie: Der Weg von einer Krankheit, die behandelt werden kann, zu einer anderen, die nicht mehr behandelt werden kann.

Update: Die Ersetzung einer alten Programmversion, die unzureichend war, durch eine neue, die fehlerhaft ist.

Verschwiegenheit: Das Siegel, unter dem ein Geheimnis weitererzählt werden darf.

Wellensittich: Ein Vogel, der einen Menschen hat.