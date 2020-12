»Marktführer« vor Kadi

imago/Steinach Mobile Zigarettenautomaten von Tabaccoland: Nur ein Fall für Arbeitsgerichte?

Auch wer nicht raucht, dürfte den Namen schon auf Automaten oder Fahrzeugen gelesen haben. Die Firma Tobaccoland Automatengesellschaft mit Sitz in Mönchengladbach betreibt mehr als 100.000 Zigarettenautomaten, über die jedes Jahr Millionen Glimmstengel verkauft werden. Nach Angaben des Unternehmens auf seiner Homepage ist Tobaccoland »Marktführer im Verkauf von Markenzigaretten aus Automaten« und beschäftigt rund 850 Mitarbeiter in vier Regionalzentren und zwölf regionalen Stützpunkten. »Zigaretten gehören nicht in die Hände von Minderjährigen. Tobaccoland ist sich seiner sozialen Verantwortung hier bewusst«, heißt es auf der Website – für die eigenen Mitarbeiter scheint der zweite Satz eher nicht zu gelten.

Vor dem Arbeitsgericht Elmshorn wurde am 8. Dezember eine Klage gegen Tobaccoland verhandelt, bei der es um Praktiken des Unternehmens vor allem bei der Abrechnung der Arbeitszeit gehen soll, die von Insidern als zumindest fragwürdig bezeichnet werden. Ein Mitarbeiter, der für das Regionalzentrum Quickborn nördlich von Hamburg als Fahrer und Automatenbeschicker arbeitet, hatte die Klage eingereicht. Er will erreichen, dass die Firma rund 12.000 Euro nachzahlt für knapp 800 Überstunden, die er in zwei Jahren unbezahlt geleistet hat. Ferner geht es um die Rücknahme von zwei Abmahnungen, deren Berechtigung der Kläger bestreitet.

Damit Raucher rund um die Uhr Zugriff auf ihre Lieblingsmarke haben, sind täglich Hunderte Fahrer in der Republik für Tobaccoland unterwegs, die die Automaten bestücken, abrechnen, reinigen und bei Bedarf reparieren. Einer von ihnen berichtete am vergangenen Donnerstag im jW-Gespräch von den Zuständen in dem Unternehmen. Aus Angst vor Repressalien will er seinen Namen nicht öffentlich nennen.

Um die Automaten auf seiner Tour abzufertigen, komme er normalerweise auf eine wöchentliche Arbeitszeit zwischen 50 und 70 Stunden, erzählte der Fahrer. Laut Arbeitsvertrag solle er aber nicht mehr als 40 Wochenstunden arbeiten. Die Überstunden würden von Tobaccoland nicht anerkannt – mit der Begründung, sie seien durch die Provision, die die Fahrer erhalten, bereits abgegolten. Weil er noch nicht lange bei der Firma arbeite, bekomme er zudem kein Weihnachts- und Urlaubsgeld und habe statt wie langjährige Mitarbeiter 30 Urlaubstagen nur 28.

Auch bei der Berechnung der Arbeitszeit trickse die Geschäftsführung. Arbeitsplatz der Fahrer sei das Dienstfahrzeug, ein VW-Bus, mit dem sie von ihrer Wohnadresse zu ihrer jeweiligen Tour starten. »Darum gilt eigentlich wie bei Lkw-Fahrern, dass die Arbeitszeit beginnt, wenn ich einsteige, und endet, wenn ich wieder aussteige«, so der Informant. Diese Regelung sei erst 2015 vom Europäischen Gerichtshof bestätigt worden. Tobaccoland berechne aber nur die Zeit vom Eintreffen beim ersten Automaten der Tour bis zum letzten Automaten. Die Anfahrtszeiten würden nicht als Arbeitszeit anerkannt.

Unter seinen Kollegen herrsche ein Klima der Angst, so der Fahrer weiter. Wer Kritik übe oder öfter krank sei, müsse damit rechnen, dass ihm seine feste Tour weggenommen und er als »Springer« eingesetzt werde. Das bedeute deutliche Einkommensverluste. Auch sei Mobbing an der Tagesordnung. Der Betriebsrat sei »vollkommen auf der Seite der Geschäftsführung« und decke dessen Praktiken, sagte der Informant.

Mit Beginn der Coronakrise sei die Lage für die Fahrer eher noch schlimmer geworden. Von März bis Ende August und erneut Anfang November habe die Firma Kurzarbeit angemeldet. Seitdem dürften er und seine Kollegen nur 25 Stunden in der Woche arbeiten, kämen aber oft auf mehr Stunden. Das sei deshalb brisant, weil ein Unternehmen während der Kurzarbeit erklären müsse, dass im Betrieb weniger Arbeit anfalle als sonst. Von den Vorgesetzten würden sie aber genötigt, so der Fahrer, Zettel mit falschen Angaben zur Arbeitszeit zu unterschreiben: »Hat man zum Beispiel an einem Tag sieben Stunden gearbeitet, soll man fünf aufschreiben.«

Offenbar hat Tobaccoland in der Krise bisher mehr Umsatz gemacht als zuvor. Das liege wohl daran, dass viele Beschäftigte im Homeoffice arbeiteten und die Raucher unter ihnen ihre Zigaretten öfter als früher aus dem Automaten nebenan als von der Tankstelle oder dem Supermarkt holten, sagte der Fahrer. Im hauseigenen Magazin habe es geheißen, das Jahr 2020 entwickelte sich für das Unternehmen trotz Corona als »ein überaus positives Geschäftsjahr«. Ein Urteil des Arbeitsgerichts Elmshorn zur Klage des Tobaccoland-Mitarbeiters ist für das kommende Jahr angekündigt.