Nachschlag: So jung

ZDF/Sony Würden Sie dem Herren im roten Pyjama vertrauen?

Ha, da war ich im Kino! Schwer angetan, romantisiert, überwältigt. Und danach für immer ein Fan von Gary Oldman. Weniger erstaunlich war ja, dass der sowieso immer coole Oldman mit der saucoolen blauen Brille noch lässiger aussah. Sondern dass dieser gefährliche Schauspieler sogar mit seiner berüchtigten weißhaarigen Riesenhörnchenperücke, die er als steinalter Vampir trägt, nicht lächerlich ausschaute. Na gut, ein bisschen. Geschenkt. Überhaupt: Wie jung die alle waren damals, ach, und ich selbst auch! Und wie gut Keanu Reeves und Winona Ryder aussahen. 1993, lange her. Apropos: Mina verknallt sich natürlich in den frisch gelifteten Blutsauger. Coppolas Mümmelgreis mit den ewig langen Fingernägeln und den blutrot unterlaufenen Augen – so sieht man aus nach 400 Jahren ohne feste Nahrung – wäre auch einfach nichts für sie gewesen. Mist, jetzt haben wir fast gar nicht über den Film geredet. Nur Oberflächlichkeiten. So was. (msa)