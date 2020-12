Kriege der Zukunft

imago images/Panthermedia Was die Kriegsindustrie für die Menschheit bereithält, sind böse Überraschungen

Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger oder Ignaz Wrobel – so lauten Pseudonyme, unter denen der legendäre Kritiker und Autor Kurt Tucholsky Texte veröffentlichte. Zu seinem 85. Todestag spürt das Feature »›Das Leben ist gar nicht so. Es ist ganz anders.‹ Der Journalist und Schriftsteller Kurt Tucholsky« (Di., 16 Uhr, ORF Ö 1) von Barbara Zeithammer der Rolle scharfsinniger Tucholsky- Zitate im Internetzeitalter nach.

Mit sprechenden Wildtieren bekommt man es in Frank Spilkers »Gattung, Art und Unordnung« (WDR 2020, vier Teile, Mo. bis Do., jeweils um 19 Uhr, WDR 3) zu tun. Die weitgehend geheimgehaltene Überwindung der Kommunikationsbarriere geht hier u. a. auf einen verrückten Underground-Wissenschaftler zurück (gesprochen von Jens Rachut). Das vierteilige Hörspiel präsentiert Füchse, Waschbären und Wildschweine als Individuen, die ihre Arbeitskraft zu Markte tragen. Wenn sie nicht bejagt werden. Als stabiles dramaturgisches Gerüst dient eine Krimiermittlung, die zwei Menschen durchführen: In einer Großstadt wurde ein Spielplatz verwüstet – waren es Wölfe, die einen Auftrag der Immobilienmafia ausgeführt haben?

Sonja Ernst und Christine Werner beschreiben in ihrem neuen Feature »Die Isolation der Alten – Pflege in Zeiten der Coronapandemie« (DLF 2020; Di., 19.15 Uhr, DLF) die gegenwärtige Situation. Um eine mythische Wasserfrau kümmert sich Ingeborg Bachmann in »Undine geht« (DRS 1993; Di., 20 Uhr, DLF).

Eine Auseinandersetzung mit dem Anschlag in Halle vor einem Jahr findet in »Inkasso Hasso« (Radio Corax 2020; Mi., 8 Uhr, FSK) statt. Hier kommen Zeugen und Überlebende zu Wort, »unter anderem mit einer Kritik des Polizeieinsatzes am 9. Oktober 2019«. Thomas Ebermanns Beitrag »Streitmächte: Normalität – Eine trostlose Hoffnung« (Radio Corax 2020; Mi., 17 Uhr, Radio Corax) bietet »Reflexionen zur Pandemie und dem größten Glücksversprechen unserer Zeit, dass, wenn wir alle geduldig, fleißig und die Betreffenden auch opferbereit sind, Deutschland gestärkt aus dem Ungemach hervorgehe. Warnung: Ebermann sieht sich unzuständig für alles Erbauliche, Mutmachende, dem ›positive thinking‹ Verpflichteten«.

Auch wenn die Bezeichnung »Türsteher« mehr als unpassend für Folterregimes erscheint, die im Auftrag der EU Menschen an der Flucht hindern, bietet Christian Jakobs Feature »Unsere fremden Grenzen – Europas Türsteher am Rande der Sahara« (RBB/Taz 2020; Mi., 19 Uhr, RBB Kultur und 22 Uhr, MDR Kultur) hörenswerte Informationen. Mit welchen Problemen die Kriegsgerätehersteller die Menschheit überraschen wollen, zeigen Matthias Martin Becker und Gerhard Klas in »Kampfmaschinen – Künstliche Intelligenz und die Kriege der Zukunft« (SWR/DLF 2020; Mi., 22 Uhr, SWR 2).

Tags darauf schickt Albrecht Kunze nach beinahe zehn Jahren Pause wieder ein Hörspiel in den Äther: »Das unsichtbare Dritte« (SWR 2020; Ursendung Do., 23 Uhr, SWR 2). Bald 100 Jahre sind seit der ersten Radiosendung in Deutschland vergangen. Aus diesem Anlass haben verschiedene Künstlerinnen die Medienhommage »One to Many« (DLF Kultur/Kunstraum D 21 2020; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) eingespielt. Nicht verpassen sollte man das »Corax-Antifainfo« (Radio Corax 2020; Sa., 19 Uhr, FSK) und auch nicht Fritz Eckengas »Pension Börning – Nicht ganz drei Tage« (WDR 2017; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5). Und an Hermann L. Gremliza erinnert mit von ihm gelesenen Kolumnen die Sendung »… Nachrufe sind für den Kompost« (FSK 2020; So., 16 Uhr, FSK).