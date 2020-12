Heimatbegriff besetzen. Die aktuelle Folge des Podcasts von Luisa Neubauer

M. Golejewski »Rezo war zum ersten Mal dort« – »Ende Gelände«-Aktivisten im Tagebau Garzweiler (Juni 2019)

»Heimat ist da, wo die Rechnungen ankommen«, hat Heiner Müller einmal gesagt. Ein guter linker Witz über einen in der Linken höchst umstrittenen Begriff. In der neuen Folge des Podcasts von Luisa Neubauer, »1,5 Grad« (Spotify), fällt dieser Begriff ständig. Die deutsche Frontfrau von Fridays for Future (FFF) ist fast ein Kind aus Sicht eines älteren Menschen wie mir, eine junge Frau, deren Zukunftshorizont unendlich weiter ist als der meine und die dafür auf eine Art kämpft, die mich beeindruckt und zuhören lässt.

Für die am 8. Dezember veröffentlichte Folge ist sie mit dem Influencer Rezo 45 Autominuten von dessen Zuhause nach Mordor gefahren, wo sich apokalyptisch weit und tief der Riesenkrater des Tagebau Garzweiler 2 in die Landschaft bohrt. Rezo war zum ersten Mal dort. Neubauer, von Musik und dramatischen Baggergeräuschen unterlegt, klärt ihn und die Podcastgemeinde auf. Das Braunkohlerevier in Nordrhein-Westfalen ist die größte CO2-Schleuder Europas, ihre Auswirkungen aufs Klima sind global. Nach dem Zweiten Weltkrieg, sagt sie auf Rezos Frage, war die Enteignung ganzer Dörfer gesetzlich geboten, weil der Energiebedarf objektiv nicht anders gedeckt werden konnte. Das ist, wissenschaftlich belegt, längst anders.

Neubauer und Rezo benutzen das Wort Heimat auf die einzig legitime Weise, in Zusammenhang mit der Eigentumsfrage. Einer sechsstelligen Zahl von Bewohnern vieler Dörfer, acht davon buchstäblich am Abgrund, wird die Heimaterde allein aus Profitgier von Riesenkonzernen wie in diesem Fall RWE direkt unterm oft seit Generationen bewohnten Heim weggebaggert. Wenn wir, schlussfolgern die beiden in dem 67 Minuten langen Stück, eine Demokratie wären, müsste es irgendwo in der Politik institutionelle Kräfte geben, die sich dagegen wehren. Es gibt sie nicht. Es gibt vor Geld strotzende Netzwerke eloquenter Lobbyisten, die für die Zerstörung unserer aus vielen Heimaten verschiedener Völker und Menschen bestehenden Welt sorgen.

Die beiden lassen eine junge Mutter zu Wort kommen, Barbara. Als Mitglied der Initiative »Alle Dörfer bleiben« kämpft sie zum Wohl ihrer Kinder für den Erhalt des Ortes ihrer eigenen Geschichte. Ziviler Ungehorsam, so Neugebauer an dieser Stelle, werde zur ersten Staatsbürgerpflicht.

Das in Deutschland so hochwertige Wort »konservativ« erweist sich – »konservare« bedeutet schließlich »bewahren« – angesichts der Umweltignoranz sogenannter »Konservativer« als komplett hohl. Ähnlich ist es mit den frömmelnden Phrasen der Kirchen angesichts deren realer Untätigkeit. Und wenn alte und neue Nazis von »Heimat« reden, riecht es nach Blut und Boden, nach Osterweiterung. Die alten Nazis legten unsere Welt in Schutt und Asche. Die neuen machen mit beim globalen Krieg gegen Menschheit und Natur, finanziert von denen, die diesen Krieg renditehalber entfesseln.

Das alles ist – im Wortgebrauch der jungen Leute – krass ungerecht und falsch. Sie beginnen sich zu wehren, sie lernen, das organisiert zu machen. Sie benutzen dabei das mit so widersprüchlichen Inhalten aufgeladene, von den Faschisten besudelte und gleichwohl unzähligen Menschen höchst Wertvolles bedeutende Wort Heimat. Neubauer und Rezo knüpfen daran positiv an auf eine Weise, die zum Missbrauch nicht taugt, weil sie die Frage aufwirft, wem die Heimat am Ende einzig gehört. Die beiden wissen, wie nötig wir Ermutigung haben. Sie besetzen den Heimatbegriff, wie sie Wälder und Tagebaue besetzen. Sie überlassen die Welt nicht den Kriegern, sondern übernehmen die Sache selbst. Das macht Mut für alles, was kommt.