»Viele Probleme verschärfen sich«

Ausblick: Digitale Diskussion

Unter dem Motto »Ein Blick zurück nach vorn« begeht das Komitee für Grundrechte und Demokratie sein 40jähriges Bestehen. Aufgrund der Coronapandemie entschied man sich jedoch für digitale Veranstaltungen, die aufgezeichnet würden und damit auch später angesehen werden könnten.

An diesem Mittwoch soll ab 19 Uhr eine Veranstaltung mit dem Titel »Ziviler Ungehorsam – Motor radikaler Demokratie oder zahnloser Wohlfühlprotest?« stattfinden. Vorgesehen ist ein Gespräch zwischen der politischen Referentin des Grundrechtekomitees, Michèle Winkler, und dem Philosophen Robin Celikates.

Am 13. Januar wird es dann in einem von Britta Rabe (Grundrechtekomitee) moderierten Podiumsgespräch zwischen Kerstin Rudek von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, Julia von »AusgeCO2hlt« und Karin von der Interventionistischen Linken um Praktiken des zivilen Ungehorsams gehen, um »Sitzblockaden, Fünffingertaktik und Baggerbesetzungen«. Von der Blockade internationaler Gipfeltreffen über freitägliche Schulstreiks, das Stören des EZB-Betriebs und die Verhinderung von Abschiebungen bis zu den spektakulären Aktionen der Antikohlebewegung sei ziviler Ungehorsam »nicht wegzudenken aus der Praxis einer widerständigen Zivilgesellschaft«.

Am 27. Januar soll eine Onlineveranstaltung in Gedenken an den am 12. Oktober 2019 verstorbenen Politikwissenschaftler Wolf-Dieter Narr mit dem Titel »Radikale Menschenrechte!?« stattfinden, bei der Narrs materialistisches Konzept der Menschenrechte mit Beiträgen von Lars Bretthauer, Yvonne Franke, Fabian Georgi und Guillermo Ruiz vorgestellt und diskutiert wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen zwei Fragen: Was genau verstanden Narr und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter unter Menschenrechten, und wie begründeten sie ihr radikales Verständnis? Und (wie) kann ein solch radikaler Menschenrechtsbegriff heute – trotz weitverbreiteter Skepsis und überaus berechtigter Kritik – als zentrales politisches Konzept emanzipatorischer Politik dienen? (bern)

