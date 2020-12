Über Armut lacht sich’s schön

imago/Future Image Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Armut als Comedy (Kunstfigur Cindy aus Marzahn)

Es gibt Kinder, die ihre Schulfreunde lieber nicht nach Hause einladen, weil dort das Bücherregal fehlt. Es gibt abendfüllende Comedyprogramme über Erwerbslose. Es gibt Studierende, die während ihrer Seminare unbekannte Begriffe notieren, um sie abends heimlich nachzuschlagen, denn sie spüren: nachzufragen wäre falsch. Es gibt Menschen, die die Markenembleme auf ihrer teuren Kleidung abkleben, und andere, die günstige Kleidung kaufen und Markenembleme aufnähen. »Über das Phänomen (…) sollte ein Buch geschrieben werden«, so Irina Nekrasova im letzten Beitrag eines Sammelbandes, den man unbedingt lesen sollte. »Solidarisch gegen Klassismus« versammelt 26 Beiträge über Diskriminierung aufgrund des sozialen Hintergrunds, die in linksliberalen Kreisen seit rund zehn Jahren zunehmend Beachtung findet und die vor wenigen Monaten erstmals in das Antidiskriminierungsgesetz eines deutschen Bundeslandes aufgenommen wurde. Klassismus in einen alltagspraktischen Kontext zu stellen ist das Anliegen des Sammelbands.

Ganz ohne Theorie geht es jedoch nicht, und die liefert unter anderem der informative Beitrag von Andreas Kemper, der nicht nur auf den strukturellen Klassismus des Bildungssystems hinweist, sondern auch auf dessen Profiteure: »Diskriminierung hat ein Gegenüber: Privilegierung. Benachteiligung hat ein Gegenüber: Bevorteilung.« Brigitte Theißl schreibt über klassistische Berichterstattung nicht nur in Bild, sondern auch in »Qualitätsmedien« und über den strukturellen Klassismus unseres Sprachgebrauchs, der »Abstiegsängste« und »Aufstiegsgeschichten« kennt, »Spitzenleistungen« und »Untergebene« und damit ein wertendes Denken in oben und unten verfestigt. Auch Olja Alvir hinterfragt das Narrativ des sozialen Aufstiegs und stellt fest: »Es gibt keine unqualifizierte Arbeit – nur unterbezahlte Arbeiter!«

Den größeren Teil des Sammelbandes nehmen jedoch Schilderungen von Alltagserfahrungen mit Klassismus und antiklassistischen Kämpfen ein. »Im Kapitalismus haben die ökonomischen Probleme einer jeden einzelnen immer einen systemischen Charakter«, schreibt etwa die Berliner Erwerbsloseninitative »Basta!«, die mehrsprachige Beratungen zu Hartz IV und den Sanktionen des Jobcenters anbietet und damit gegen Diskriminierung von Erwerbslosen vorgeht. Ähnliche Hilfen bietet die Solidarische Aktion Neukölln, die darauf hinweist, wie wichtig es ist, »sich gegenseitig immer wieder daran zu erinnern, dass die Dreistigkeit beispielsweise in der Mieterhöhung liegt – und nicht in der Tatsache, dass man dem Ganzen widersprochen hat, dass man sich wehrt und zurückstresst«. Viele persönliche Geschichten finden Platz in dem Sammelband, und auffällig ist, wie viele Autoren davon berichten, dass sie sich erst mit dem Begriff des Klassismus ihre Lebensgeschichte richtig erschließen konnten – etwa die Tatsache, dass sie mehrmals ein Studium abgebrochen haben, obwohl sie sich eigentlich für das Fach interessierten.

Die deutsche Klassismusdebatte ist jung und wird hauptsächlich von Akademikern geführt, und auch die Autoren von »Solidarisch gegen Klassismus« stammen größtenteils aus dem akademischen Milieu. Dass dies problematisch ist, dessen sind sich die Herausgeber durchaus bewusst; einige Autoren kritisieren zudem die unscharfe Verwendung des Klassenbegriffs. Trotz dieser Widersprüche trägt »Solidarisch gegen Klassismus« maßgeblich dazu bei, den eigenen Sprachgebrauch zu prüfen, Vorurteile zu hinterfragen und für Diskriminierungen zu sensibilisieren.