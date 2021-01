Opfer des Kalten Krieges

Guy Mossay/imago/Belga Sein Kampf ist nicht vergessen: Julien Lahaut ist in Belgien noch immer präsent (Gedenkkundgebung, Seraing, 2000)

Im August war es 70 Jahre her, dass der legendäre belgische Kommunist und Widerstandskämpfer Julien Lahaut in Seraing ermordet wurde. Aus diesem Anlass ist in Belgien eine Neuauflage der Biographie »Julien Lahaut vivant« von Jules Pirlot erschienen, die lange Zeit vergriffen war.

Der in Deutschland wenig bekannte Gewerkschafter, Politiker und Widerstandskämpfer Lahaut wurde am 18. August 1950 von belgischen Monarchisten erschossen und gilt als Symbolfigur der linken Bewegung in Belgien. Einzelheiten des Mordes, der im Auftrag des belgischen Geheimdienstes begangen wurde, sind erst seit 2015 bekannt.

Pirlot erzählt in einfacher und verständlicher Sprache das Leben Lahauts, der stets stolz darauf war, politischer und gewerkschaftlicher Praktiker und kein Theoretiker zu sein. Der Autor akzentuiert die Volksnähe des belgischen Kommunisten, die er bei seinen unterschiedlichen Lebensstationen unter Beweis stelle: Anfänge im Anarchosyndikalismus, Anschluss an die kommunistische Bewegung, Streiks und Arbeitskämpfe, antifaschistischer Kampf … Der Band beinhaltet zudem den Comicklassiker »J. Lahaut« von Ita Gassel und André Jacquemotte von 1951.

Lahaut wurde am 6. September 1884 im belgischen Seren in eine Arbeiterfamilie geboren. Bereits als 14jähriger arbeitete er in einem Hüttenwerk. Während des Ersten Weltkriegs wurde Lahaut eingezogen und an die Ostfront geschickt, um die russische Armee zu unterstützen – Belgien war Verbündeter des Russischen Reiches. Dort machte sich Lahaut mit den Schriften von Marx, Engels und Lenin vertraut, begeisterte sich für die revolutionären Ideen der Bolschewiki. Nach Kriegsende und seiner Rückkehr trat Lahaut der Kommunistischen Partei Belgiens bei. Trotz deren politischer Verfolgung wurde er 1932 in das belgische Parlament gewählt. Während der deutschen Besatzung schloss sich Lahaut der Widerstandsbewegung an. 1941 übernahm er die Führung eines Streiks in einem Stahlwerk, das die Wehrmacht belieferte, was die Rohstofflieferungen für die deutsche Militärindustrie empfindlich beeinträchtigte. Schnell schlossen sich Zehntausende Arbeiter im ganzen Land dem Kampf an. Lahaut wurde verhaftet und nach anfänglicher Internierung in Belgien über das Konzentrationslager Neuengamme nach Mauthausen überführt.

Wegen seiner politischen Autorität wurde Lahaut 1945 zum Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Belgiens gewählt, im Jahr darauf zog er erneut ins Parlament ein und wurde dessen Vize­präsident. In den Nachkriegsjahren setzte er sich vehement für die Einführung der Republik ein, was von großen Teilen der Bevölkerung des Königreichs unterstützt wurde. Die Verfassungskrise, in deren Zuge es zu einem Generalstreik kam, konnte erst durch eine Volksabstimmung und die Abdankung von König Leopold III. beendet werden.

Bei der Vereidigung des Regenten Baudouin am 11. August 1950 soll Lahaut »Vive la République!« (Es lebe die Republik) gerufen haben. Sieben Tage darauf wurde er vor seinem Haus von zwei Attentätern erschossen. Die Empörung über den Mord löste im ganzen Land Streiks aus, mehr als 300.000 Menschen kamen zu seiner Beerdigung. Eine offizielle Untersuchung ergab, dass einer der Schützen der Monarchist François Goossens war, doch während des Kalten Krieges wurden die Mordermittlungen faktisch eingestellt.

Im Jahr 2012 beschloss der belgische Senat aufgrund zahlreicher Forderungen, die Untersuchung wieder aufzunehmen. Deren Ergebnis wurde 2015 veröffentlicht, mehrere Tatbeteiligte konnten identifiziert werden. Der Anschlag war von einem antikommunistischen Netzwerk organisiert und vom stellvertretenden Leiter des belgischen Geheimdienstes André Moyen (1914–2008) angeordnet worden, der gute Kontakte zur belgischen Finanzelite, der katholischen Kirche und der CIA hatte.

Das Attentat auf Lahaut gehört zu den spektakulärsten politischen Morde des Kalten Krieges. Es war Teil einer Reihe von Anschlägen auf europäische Kommunisten: Auch der Italiener Palmiro Togliatti (1948) und Jacques Duclos (1950), der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs, sollten ermordet werden.

Lahauts Schicksal ist im heutigen Belgien noch immer präsent. Sein Wirken lehrt, dass Kommunismus durchaus mehrheitsfähig sein kann, und dass sich der Kampf dafür lohnt. Aber auch, dass dieser Kampf bestraft und verfolgt wird – wie vor 70 Jahren, so auch heute.