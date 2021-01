Vorsicht, staatsgefährdend

imago images / Photo12 Düsteres Menschenbild: Niccolò Machiavellis Denken wirkt bis heute

Die Menschheit ist schlecht, nur die dünne Tünche der Zivilisation hält die Menschen davon ab, übereinander herzufallen und sich gegenseitig zu massakrieren. Der Staat, die Armee und strenge Gesetze sind nötig, um die Menschen in Schach zu halten. Das glaubten Machiavelli und Thomas Hobbes, so steht es im »Herr der Fliegen«, und so wurde es auch in diversen berühmt gewordenen Versuchsanordnungen nachgewiesen, zum Beispiel im Stanford-Prison- und im Milgram-Experiment. Diese negative Weltsicht beherrscht bis heute die Politik.

Der niederländische Historiker Rutger Bregman hat es sich in seinem im Frühjahr erschienenen Buch »Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit« zur Aufgabe gemacht, die Auffassung vom von Natur aus bösen Menschen einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. Seine Ausgangsposition: »Wenn wir glauben, dass die meisten Menschen im Grunde nicht gut sind, werden wir uns gegenseitig auch dementsprechend behandeln. (…) In diesem Buch werde ich nicht behaupten, dass wir alle uneingeschränkt gut sind. (…) Wir haben eine gute und eine schlechte Seite, die Frage ist, welche Seite wir stärken wollen.«

So unterzieht er die beiden eingangs genannten berühmten Experimente einer genaueren Untersuchung. Bregman findet fundamentale Verstöße gegen wissenschaftliche Prinzipien. Doch damit nicht genug: Auch Beobachtungen zum Verhalten von Menschen bei Naturkatastrophen und in Kriegen lassen ihn daran zweifeln, dass der Mensch bloß ein brutales und egoistisches Wesen ist. Vielmehr scheint er auch ausgeprägte altruistische Züge zu haben, die es ihm ermöglichen, sich in die Gedanken- und Gefühlswelt anderer Personen hineinzuversetzen – und ihnen auch trotz drohender eigener Nachteile zu helfen.

Also, woran liegt es dann, dass der Mensch als egozentrisches Wesen angesehen wird? Das sei auf den Einfluss von neoklassischen Wirtschaftswissenschaftlern zurückzuführen, behauptet der Autor: »Ökonomen sahen den Menschen als Homo oeconomicus. Wir wären ständig mit unserem eigenen Gewinn beschäftigt, wie selbstsüchtige und berechnende Roboter. Auf der Grundlage dieses Menschenbildes errichteten die Ökonomen eine Kathedrale aus Theorien und Modellen, auf denen Unmengen von Gesetzen basieren. (…) Bereits in den 1990er Jahren fragte sich der Ökonom Robert Frank, was das Bild vom Menschen als selbstsüchtigem Wesen mit seinen Studenten machte. Er ließ sie alle möglichen Aufgaben erledigen, bei denen ihre Großzügigkeit gemessen wurde, und was stellte sich heraus? Je länger sie Ökonomie studiert hatten, desto egoistischer waren sie geworden. ›Wir werden zu dem, was wir lehren‹, sagt Frank.«

Doch Bregman geht noch weiter: Philosophen und Theologen, Sozialwissenschaftler und Politiker, Religionsstifter und Staatsgründer – sie alle waren und sind von der Schlechtigkeit des Menschen überzeugt. Unser zivilisiertes Verhalten sei uns nur aufgenötigt worden, doch sobald man uns ließe, würden wir wie Wölfe übereinander herfallen und uns gegenseitig zerfleischen. »Erst seit einigen Jahrzehnten kommen Wissenschaftler aus völlig unterschiedlichen Disziplinen zu dem Schluss, dass unser düsteres Menschenbild reif für eine vollständige Überarbeitung ist«, schreibt Bregman. Aber ist das überhaupt gewollt? »Wer sich für den Menschen einsetzt, tritt auch gegen die Mächtigen der Erde an«, stellt er fest: »Für sie ist ein hoffnungsvolles Menschenbild rund­herum bedrohlich. Staatsgefährdend. Autoritätsuntergrabend. Schließlich bedeutet es immer, dass wir keine egoistischen Tiere sind, die von oben herab kontrolliert, reguliert und dressiert werden müssen.«

Man muss Bregman nicht in allen Gedankengängen und Schlussfolgerungen folgen, um anzuerkennen, dass hier ein im wahrsten Sinne des Wortes diskussionswürdiges Werk veröffentlicht wurde.