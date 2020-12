Lächerliche Löhne

Robert Michael/dpa-Zentralbild Ring frei für die nächste Runde. Arbeiter bei Globalfoundries wehren sich gegen niedrige Gehälter (Dresden, 11.3.2020)

Stiller Streik. So nennen sie das jetzt bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Die Anmeldung kann per E-Mail erfolgen. Zum dritten Mal in diesem Jahr – nach dem 11. März und dem 29. Mai – ging es beim Chiphersteller Globalfoundries in Dresden in den Ausstand. Für 24 Stunden. Drei Schichten waren betroffen, von Freitag mittag bis Sonnabend mittag. Summa summarum zirka 700, 800 Leute, die zu Hause bleiben sollten – wenn sie nicht mehr mit lächerlichen Löhnen abgespeist werden wollen. Ein Lehrling, der in einem Chemiebetrieb nach Tarif bezahlt wird, verdient mehr als ein Mitarbeiter bei Globalfoundries, wenn er schon zehn Jahre und länger hier hart arbeitet, sagte am Freitag ein Betriebsrat, der namentlich nicht genannt werden will. Streik muss also sein! Zumal sich die Geschäftsführung des Unternehmens nicht bewegt in den Tarifverhandlungen.

Doch wie wirkt ein Streik zur Coronahochzeit in Ostdeutschland größter Chipfabrik? Von den zahlreichen Menschen mit Rasseln und Trillerpfeifen vom ersten Streik, wo noch richtig Rabatz gemacht wurde vorm Fabriktor, ist nichts mehr zu sehen. Die kämpferischen Reden, die damals gehalten wurden, sind unvorstellbar. Es gibt kaum mehr als ein Dutzend Aktivisten. Da wirkt selbst das Megaphon überdimensioniert, in das Gewerkschaftssekretär Norbert Winter spricht. Er ist Betriebsbetreuer für Globalfoundries und hatte im März davon gesprochen, dass man sich im »Gelbe-Karte-Modus« befinde, in dem Verhandlungen noch möglich seien. Seither hat sich allerdings aus Gewerkschaftssicht nicht viel getan, weshalb es nun zum dritten Streik kam.

Und dabei soll es nicht bleiben. Eine ganze Streikwelle wurde dieses Mal ausgelöst. In einer Pressemitteilung der Gewerkschaft heißt es: »Wir werden diese Arbeitskampfmaßnahmen so lange fortführen, bis der Arbeitgeber verbindlich zusagt, mit uns in Tarifverhandlungen einzutreten.« Das klingt entschlossen, doch irritiert der Zusatz: »Die Streikwelle wird zunächst bis Weihnachten andauern.« Der Streik sei ja kein Selbstzweck. Die Gewerkschaft trägt sich offenbar mit der Hoffnung, dass es so weit nicht kommen muss, wenn die Gegenseite sich nach dem Ausstand zu Verhandlungen bereit erklärt. Auch Winter erklärte am Freitag auf der Kundgebung, er hoffe, dass dieser Streik hier nun der letzte sei. Außerdem verkündete er einen kleinen Erfolg: Sechs Personen seien seit Beginn der Aktionen im März als neue Gewerkschaftsmitglieder gewonnen worden.

Die Bedingungen im Betrieb werden derweil härter: Mit der Umstellung auf das Dreischichtsystem, so schätzt die IG BCE, hätten etwa einhundert Personen zusätzlich eingestellt werden müssen – statt dessen baute die Geschäftsführung verdeckt Personal ab, was zu einer starken Mehrbelastung der verbliebenen Arbeitskräfte führte. Damit nicht genug, verschlechterte sich mit der Umstellung auch die Lebensqualität der Beschäftigten: Konnten sie sich bislang darauf verlassen, dass sie alle zwei Wochen ein freies Wochenende hatten, so haben sie das nun nur noch zweimal in zehn Wochen. Zudem wurden Urlaubstage reduziert. Eine drastische Verschlechterung gegenüber dem bisherigen Niveau.

Am Sonnabend vormittag wurde ein Arbeiter im Ausstand von einem Streikbrecher angefahren, dabei glücklicherweise nur leicht touchiert. Die Gewerkschaft wertet diesen Versuch einer Körperverletzung als Ergebnis der Antistreikpropaganda der Geschäftsführung.