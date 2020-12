Nachschlag: Krabbeln, summen, surren

imago/blickwinkel Der »Rotbeinige Schinkenkäfer« gilt als Vorratsschädling

Wollten Sie schon immer wissen, was ein → Liger ist? Haben Sie sich mal gefragt, was Hunde empfinden, wenn sie Herrchen oder Frauchen »schuldbewusst« von unten anschauen (→ Dackelblick)? Fragen wie diese beantwortet »Kat Menschiks und des Diplom-Biologen Doctor Rerum Medicinalium Mark Beneckes Illustrirtes Thierleben«, erschienen bei Galiani. Benecke wäre nicht der »bekannteste Kriminalbiologe der Welt«, wenn es nicht auch in diesem Buch krabbeln, summen und surren würde, dass es eine Freude ist – wunderbar festgehalten von Illustratorin Kat Menschik. In der live gestreamten Buchvorstellung am Donnerstag abend lernte man außerdem etwas über den → Rotbeinigen Schinkenkäfer und sein Interesse am getrockneten menschlichen Körper, für den sich andere Tierchen eher nicht so begeistern (→ Mumifizierung). Die Wissenschaft hatte das Wort, wohltuend in diesen teilweise wissenschaftsfeindlichen Zeiten. (mis)