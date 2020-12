Stetes Vorandrängen

imago/United Archives International Was er vor hundert Jahren über Kriege schrieb, gilt in vom Imperialismus verheerten Ländern noch heute: Nazim Hikmet 1952 in Moskau

Die Klarinette jault, der Sänger auch: von Haschisch, Fatalismus, Karawanen und Imamen mit grünen Bärten, die in alle Richtungen zum Gebet rufen. Nach dieser Karikatur orientalisch-exotischer Musik folgt ein Bruch. Die Sängerin nimmt die Gegenposition ein: Diesen »Orient der Bücher« gab es nie. Tatsächlich ist der Orient das »Land, das jedem gehört außer den Orientalen«, nämlich der »Speicher Europas«, Übungsgebiet für britische Imperialisten, und Anatolien ist zum »Manöverplatz für Amerika« heruntergekommen. Die Musik erweist sich als wandelbar. Das Motiv, das anfangs in ideologischer Verzerrung erklang und zwischendurch, wenn von den USA die Rede ist, Jazzanklänge hören ließ, wird zuletzt in vorwärtstreibende Bewegung verwandelt. Wie es ist, bleibt es nicht.

So viele Details

Das Gedicht »Orient – Okzident« stammt von dem bedeutenden türkischen Lyriker Nazim Hikmet, der über Jahrzehnte trotz Verfolgung und Haft im Werk wie durch politische Aktivität seine kommunistische Überzeugung vertrat und 1963 im Moskauer Exil starb. Christof Herzog hat nun eine Reihe seiner Gedichte vertont, mit variabel eingesetzter Begleitung durch Klavier (Martin Orth), Kontrabass (Denis Jabusch), Schlagzeug (Anneli Echterhoff) sowie Klarinette und Saxophon (Hannes Daerr).

Eine tragende Rolle auf der vorliegenden Doppel-CD spielt Sängerin und Rezitatorin Christa Weber. Zusammen mit Herzog bildet sie das Weber-Herzog-Musiktheater. Zumeist erarbeiten die beiden musikalische Bühnenstücke, wie das im Marx-Jahr 2018 und darüber hinaus erfolgreiche Werk »Frau Kapital und Dr. Marx«, das politökonomische Theorie anschaulich und zugleich anhörlich darbietet. In der Tradition Hanns Eislers schaffen Weber und Herzog politische Kunst mit dem Anspruch, für jeden Interessierten zugänglich zu bleiben, ohne an der musikalischen Qualität Abstriche zu machen.

Die Unterscheidung zwischen U- und E-Musik ist da obsolet. Herzog verwendet Jazzelemente in »Orient – Okzident« zwar als musikalisches Zeichen für die US-Intervention, setzt den Stil aber andernorts auch ein, um Lebensfreude zu vermitteln. Die Lieder wirken unmittelbar, ihre Melodien sind fasslich, dabei nie trivial. Kleine Abweichungen vom Erwarteten ziehen die Aufmerksamkeit auf sich; fast alle Stücke bieten so viele Details, dass man auch noch beim dritten oder vierten Durchhören auf Neues stößt. In »Das Kaspische Meer« etwa verdeutlicht eine Einzelheit der Melodieführung die Unruhe. Wenn ein Boot von sturmbedingten Wellen bewegt wird und das Wort »hinab« durch Dehnung der zweiten Silbe in ein aufsteigendes Intervall mündet: Jede Bewegung enthält ihren Widerspruch. »Das kleine tote Mädchen« ist im Ganzen vom Gegensatz zwischen Textinhalt und musikalischem Gestus geprägt. Die scheinbar naive Vortragsweise macht die Schilderung einer jungen Japanerin, deren Körper durch die US-Atombombe zerstört wurde, um so eindringlicher.

Andere Lieder prägen sich durch die Übereinstimmung von musikalischer Bewegung und Inhalt ein. So herrscht in »Hoffnung« lange Zeit ein monotoner Ablauf vor, der die Gleichzeitigkeit von Ausbeutung und lustloser Arbeit in der Öffentlichkeit, Folter in den Verhörzellen und Kriegsvorbereitung vermittelt, bis am Ende eingelöst wird, was der Titel verspricht. »Die Hungerarmee marschiert« komponiert Herzog als stetes Vorandrängen derjenigen, die Hunger nach Brot, Büchern und Freiheit haben. Hier kennt die Musik keine Distanz vom Appell. In »Sonntag« hingegen, wo Hikmet die Empfindungen eines Gefangenen schildert, der zum ersten Mal seit langem nach draußen geführt wird, bleibt die Musik, dem Text entsprechend, durchgehend ruhig. Doch im Instrumentalnachspiel nach den Worten: »Ich und das Licht, nur Glück« sind milde Dissonanzen zu hören: Ein Glück, das auf der Gnade der Wärter beruht, ist es nur sehr bedingt.

Voller Widerhaken

Die überzeugendste Komposition der Sammlung ist zugleich die längste. »Unsere Frauen« beginnt musikalisch mit einer eintönigen Bewegung. Ein Sprechgesang voller Widerhaken, mit eigenwilligen Betonungen, schildert den Zug von Ochsenkarren durch eine Landschaft in der Türkei. Vor jeder Moderne? Wären da nicht die »dunkelblauen Granaten«, welche die Karren transportieren. Die Rolle der Frauen, »deren Platz am Esstisch erst nach unseren Ochsen kommt«, »die vor den Holzpflug gespannt werden«, ist kein Überbleibsel aus ferner Vergangenheit, sondern entspricht der in gegenwärtigen Kriegen. Und in der nächtlichen Landschaft, die wie geschaffen scheint für Poesie, findet sich ein »Munitionsschuppen im Garten des Rekrutierungsbüros«. Von dort geht ein Angriff aus, plötzlich herrscht Gewalt. Trockene Klavierakkorde vermitteln die Panik. Und danach geht es weiter, monoton wie zu Beginn.

In der Unmittelbarkeit

Das Ineinander von Archaik und modernem Krieg ist klug gedichtet und wird durch die Komposition erschlossen. Die Auswahl der Gedichte erweist sich als geschickt. Was Nazim Hikmet über einen Krieg vor hundert Jahren schrieb, gilt noch heute für Kämpfe in vom Imperialismus verheerten Ländern. Hier treten Gegensätze offen zutage, die in den Kernländern des Imperialismus in höflicheren Formen ausgefochten werden und damit für eine direkte Wirkung politischer Dichtung und Musik schwerer zugänglich sind.

In der Unmittelbarkeit liegt allerdings die Gefahr, auch das Positive unmittelbar haben zu wollen. In den wenigen schwächeren Stücken des Albums entgehen Herzog und Weber dem nicht: Etwa, wenn in »Lasst uns die Erde den Kindern übergeben« auf die Unschuld der Kleinen gesetzt wird (als wären die nicht manchmal egozentrisch und – wenn man auf ihre Wünsche nicht eingeht – aggressiver als die berechnenderen Alten). Die Künstler haben darin recht, dass die Linke, zumal in Deutschland, oft unattraktiv zergrübelt daherkommt und eher sagen kann, wogegen, als wofür sie steht. Doch wie das Wofür heute in Literatur und Musik zu gestalten ist, bleibt eine offene Frage.