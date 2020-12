»Geheimdienstkontakte sind der spannende Aspekt«

Christian Spicker/imago images Jens Zimmermann (SPD) ist Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss

Der frühere Chef von Wirecard, Markus Braun, hat im Untersuchungsausschuss die Aussage verweigert. Bis auf eine kurze Stellungnahme, in der er staatliche Behörden von jeglicher Schuld freisprach. Dabei hat selbst die Bundeskanzlerin Werbung für den Konzern gemacht. Wie tief ist die Regierung in den Fall Wirecard verstrickt?

Die Lobbyaktivitäten des Kanzleramts in China sind ein spannendes Thema, weil man gesehen hat, dass der ehemalige Verteidigungsminister Klaus Theodor zu Guttenberg immer noch einen engen Draht hat. Er bot seine Kontakte ins Kanzleramt gegen Geld an. Dieser Umstand ist es wert, näher beleuchtet zu werden. Der Skandal an sich hat aber in erster Linie mit der kriminellen Energie des Topmanagements von Wirecard und dem kompletten Versagen der Wirtschaftsprüfer zu tun. Mir schien es so, dass Herr Braun das Bild zeichnen will, dass keiner, inklusive ihm selbst, den Skandal erkennen konnte. Er will sich als Opfer darstellen.

Die EU-Aufsichtsbehörde ESMA hat dem deutschen Finanzministerium schwere Mängel attestiert. Inwiefern trägt Olaf Scholz Verantwortung?

Die ESMA hat in ihrem Bericht festgestellt, dass es eine zu große Nähe der Politik zur Aufsicht gebe. Wie Sie suggerieren wollen, hat Olaf Scholz angeblich zu wenig unternommen. Aber in dem Bericht wird das System in Deutschland kritisiert, dass Politik zu viel Einfluss auf die Aufsicht hat. Insofern scheint mir der Bericht klare Versäumnisse der Bafin aufzuzeigen, aber er taugt nicht für den sehr durchschaubaren Versuch, Olaf Scholz für den Skandal verantwortlich zu machen.

Sprechen wir über die Nähe zur Politik. Der Staatssekretär im Finanzministerium, Jörg Kukies, gratulierte Markus Braun am 5. November 2019 zum 50. Geburtstag. Zu einer Zeit, als der Konzern bereits schwer ins Straucheln geraten war. Wie steht es um das innige Verhältnis zwischen Ministerium und Geldwäschern?

Stop. An dieser Stelle möchte ich eine kurze Frage stellen: Wollen wir ein ernsthaftes Gespräch führen? Ich dachte, Sie wären ein ernstzunehmendes Medium und nicht die Bild-Zeitung. Welche Quelle sagt, dass Herr Kukies den 50. Geburtstag von Herrn Braun gefeiert hat?

Das haben die Bundestagsabgeordneten im Untersuchungsausschuss gesagt.

Aber, mit Verlaub, es ist richtig, dass es ein Treffen von Herrn Kukies mit Herrn Braun gab. An diesem Tag hatte Herr Braun auch Geburtstag. Es ist mehrfach auch öffentlich klargestellt worden: Herr Kukies war morgens in Aschheim am Firmensitz und wusste nicht, dass Herr Braun an diesem Tag Geburtstag hatte. Es gibt Teile der Opposition, die bewusst Falschbehauptungen verbreiten. Das finde ich nicht in Ordnung.

Der flüchtige Exvorstand von Wirecard, Jan Marsalek, soll enge Geheimdienstverbindungen genutzt haben, um gegen kritische Journalisten vorzugehen. Wie eng arbeiteten die Dienste mit Wirecard zusammen?

Sie müssen immerhin so eng sein, dass der Generalbundesanwalt wegen seiner Verbindungen zum österreichischen Geheimdienst gegen Herrn Marsalek ermittelt. Die Beweggründe kennt der Untersuchungsausschuss bisher nicht. Ich arbeite auch mit dem Obmann der SPÖ aus dem Ausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre zusammen. Da gibt es schon ein paar Anknüpfungspunkte.

Herr Marsalek scheint ja auch so ein bisschen ein Proll gewesen zu sein, der gerne angibt. Viele Belege für seine Behauptungen gibt es bislang nicht. Interessant ist, dass er mit dem damaligen österreichischen Außenminister Sebastian Kurz und dem Chef des Mineralölkonzerns OMV in Libyen war. Letzterer hat in Österreich ausgesagt, sie hätten erörtert, wie man dort Geschäfte machen könne; dass die Finanzierung und Zahlungsabwicklung dafür sehr schwierig sei. Mehr ist nicht bekannt. Aber der Ausschuss hat einen Ermittlungsbeauftragten eingesetzt, der beim BND nachforschen wird.

Der ehemalige Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung, Klaus-Dieter Fritsche, lobbyierte im Kanzleramt für Wirecard. Wird er in den Ausschuss vorgeladen?

Es gibt eine Dreiecksbeziehung: Fritsche hatte beim österreichischen Geheimdienst als Berater angeheuert, Marsalek soll als Quelle für den österreichischen Geheimdienst gearbeitet haben. Marsalek wiederum hat Fritsche als Lobbyisten angeworben. Die Opposition möchte Fritsche gerne noch vor Weihnachten befragen, aber eher unter dem Gesichtspunkt des Lobbying. Ich denke, die Geheimdienstkontakte sind der spannendere Aspekt und möchte deshalb die Antworten des BND abwarten.